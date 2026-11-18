Il Bolton Wanderers ospita il Wrexham venerdì 11 dicembre 2026 al St. Mary's Stadium di Southampton.

Bolton Wanderers e Wrexham si sono affrontati tre volte tra League One ed EFL Trophy nella stagione 2024–25, dando vita a sfide equilibrate. Gli incontri sono stati caratterizzati da pochi gol e da una forte attenzione difensiva: due pareggi per 0-0 in campionato e una vittoria di misura del Wrexham per 1-0 nell'EFL Trophy.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Bolton Wanderers-Wrexham, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Bolton Wanderers-Wrexham in Championship?

Bolton Wanderers-Wrexham si disputa al Toughsheet Community Stadium di Bolton. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato a ridosso della data della partita.

Championship - Game Week 21 11 dic 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Bolton Wanderers-Wrexham in Championship?

Per acquistare i biglietti della sfida di Championship tra Bolton Wanderers e Wrexham, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Portali ufficiali di biglietteria online: I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale di biglietteria online del Bolton Wanderers, creando un account da tifoso o accedendo a uno già esistente. Le fasi di vendita prioritaria si aprono solitamente per i soci ufficiali del club e gli abbonati, prima dell'eventuale vendita libera.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale di biglietteria online del Bolton Wanderers, creando un account da tifoso o accedendo a uno già esistente. Le fasi di vendita prioritaria si aprono solitamente per i soci ufficiali del club e gli abbonati, prima dell'eventuale vendita libera. Biglietti per il settore ospiti (tifosi del Wrexham): I tifosi del Wrexham in trasferta devono acquistare i biglietti tramite il canale ufficiale di biglietteria del Wrexham AFC. I tagliandi per il settore ospiti vengono assegnati direttamente ai club in visita e, di norma, per acquistarli occorre essere soci del Wrexham o avere uno storico dell'account che soddisfi i criteri relativi ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare posti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bolton Wanderers-Wrexham in Championship?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la sfida di Championship tra Bolton Wanderers e Wrexham:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti nei settori di casa: 30–38 £ .

. Biglietti ridotti (over 65 e under 23/21): 20–28 £ .

. Biglietti per ragazzi e bambini (under 18 e under 12): 10–15 £ .

. Biglietti per il settore ospiti: 26–32 £ .

. Pacchetti hospitality per il giorno della partita: 85–180+ £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita (settori di casa): 70–110+ £ .

. Posti in rivendita molto richiesti o premium a centrocampo: 110–160+ £ .

. Posti in rivendita nel settore ospiti: 95–150+ £.

Bolton Wanderers-Wrexham in Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Il momento di Bolton Wanderers e Wrexham

Nelle ultime cinque partite di Championship, il Bolton ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando cinque gol e subendone nove. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Derby County, arrivata dopo il 3-2 subito contro il Bristol City. Il colpo più pesante di questo periodo è stato il 5-1 incassato sul campo del Middlesbrough, anche se la vittoria esterna per 1-0 contro il Charlton Athletic e il pareggio senza reti con il Southampton hanno offerto un po' di sollievo. Il Bolton ha subito almeno un gol in quattro delle ultime cinque partite.

Il Wrexham ha vinto due delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone una e perdendone due, con otto gol segnati e quattro subiti. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con il Wolverhampton Wanderers, arrivato dopo la vittoria per 2-0 sul Middlesbrough. Nello stesso periodo, il Wrexham ha battuto anche il Preston North End per 4-1, ma le sconfitte contro Sheffield United e Blackburn Rovers evidenziano la discontinuità a cui la squadra di Parkinson deve porre rimedio.

Bolton Wanderers-Wrexham: I precedenti recenti

L'incontro più recente tra i due club risale a marzo 2025, quando hanno pareggiato 0-0 in League One al Racecourse Ground. Prima di allora si erano affrontati nell'EFL Trophy a febbraio 2025, con il Wrexham vittorioso in casa per 1-0. L'unico altro incontro registrato nei dati è il pareggio per 0-0 in League One dell'agosto 2024, quando il Bolton ospitò il Wrexham. Nei tre precedenti elencati, il Wrexham è in vantaggio con una vittoria, mentre due partite sono terminate in parità.