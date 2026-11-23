Il Bologna ospita il Palermo martedì 15 dicembre 2026 allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna.

L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale all’aprile 2017 e si concluse con uno 0-0 combattuto in Sicilia, dopo la netta vittoria casalinga del Bologna per 3-1 ottenuta all’inizio della stessa stagione. Più di recente, i due club si sono affrontati in un’amichevole precampionato nel luglio 2023, terminata con un divertente 2-2.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Bologna-Palermo, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Bologna-Palermo di Coppa Italia?

Bologna-Palermo si gioca martedì 15 dicembre 2026 allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna.

Come acquistare i biglietti per Bologna-Palermo di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti per Bologna-Palermo di Coppa Italia, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Bologna FC o tramite l’app ufficiale del Bologna FC 1909. Per la vendita dei biglietti delle singole partite, il club si affida a Vivaticket: puoi scegliere il settore, come Curva, Distinti o Tribune, e completare l’acquisto digitale ottimizzato per dispositivi mobili.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli d’ingresso standard si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bologna-Palermo di Coppa Italia?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per Bologna-Palermo di Coppa Italia:

1. Canali ufficiali del club

Settori Curva (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): da 15 a 25 €.

da 15 a 25 €. Distinti (settori laterali/anelli superiori): da 25 a 45 €.

da 25 a 45 €. Tribuna Coperta (tribuna principale coperta): da 50 a 90 €.

da 50 a 90 €. Poltrone / ospitalità VIP: da 150 a oltre 350 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Curva San Luca / settori dietro la porta: da 25 a 45 €.

da 25 a 45 €. Distinti Laterali / Centrali: da 35 a 75 €.

da 35 a 75 €. Tribuna Coperta / rivendita premium: da 75 a oltre 150 €.

Bologna-Palermo di Coppa Italia: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Bologna e Palermo

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha persa una sola, contro l’Inter (1-3). Nell’ultima gara ha vinto 1-2 in trasferta contro il Parma, proseguendo una serie che comprende anche il successo per 2-4 sul campo del Milan e la vittoria casalinga per 2-1 sul Monza. In queste cinque partite il Bologna ha segnato nove goal e ne ha subiti otto, mostrando propensione all’attacco anche quando ha lasciato spazi in difesa.

Il Palermo ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Serie B, restando imbattuto. Nell’ultima gara ha pareggiato 1-1 con l’Ascoli, dopo aver battuto 3-1 il LR Vicenza. Ha inoltre pareggiato 3-3 con il Pisa e vinto 2-1 contro la Carrarese, segnando dieci goal e subendone sette nell’arco delle cinque partite.

Bologna-Palermo: I precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club è stato il pareggio per 2-2 nell’amichevole del luglio 2023. Prima di allora, tutti e quattro i confronti si erano disputati in Serie A: l’ultima gara ufficiale risale all’aprile 2017, quando Palermo e Bologna pareggiarono 0-0. Nei cinque incontri considerati, il Bologna ha ottenuto una vittoria, il Palermo una e tre partite sono finite in parità.