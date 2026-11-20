L’Atalanta ospita il Genoa lunedì 14 dicembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.

Nella stagione 2025/26, l’Atalanta ha battuto il Genoa 4-0 a Bergamo negli ottavi di finale di Coppa Italia, prima di imporsi 1-0 a Genova in Serie A grazie a un colpo di testa di Isak Hien nel finale. Il Genoa ha però mostrato maggiore tenuta nell’ultimo confronto, il 2 maggio 2026, strappando uno 0-0 combattuto alla New Balance Arena.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti per Atalanta-Genoa, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Atalanta-Genoa di Serie A?

Atalanta-Genoa si gioca lunedì 14 dicembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.

Come acquistare i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale e portale biglietteria dell’Atalanta: La piattaforma ufficiale dell’Atalanta è il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti. Di norma, la vendita inizia qualche settimana prima della partita, con una fase riservata ai titolari della Dea Card, la tessera fedeltà dell’Atalanta, seguita dalla vendita libera.

La piattaforma ufficiale dell’Atalanta è il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti. Di norma, la vendita inizia qualche settimana prima della partita, con una fase riservata ai titolari della Dea Card, la tessera fedeltà dell’Atalanta, seguita dalla vendita libera. Biglietteria ufficiale del Genoa CFC (settore ospiti): Per i tifosi del Genoa che desiderano sedere nel settore ospiti, i biglietti sono venduti attraverso il canale ufficiale del Genoa. Di solito è richiesta la Tessera del Tifoso del Genoa e l’acquisto è riservato ai tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Curve (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): da 25 a 35 €.

da 25 a 35 €. Settore ospiti (Settore Ospiti): da 30 a 35 €.

da 30 a 35 €. Settore laterale a bordo campo (Parterre Rinascimento): da 80 a 85 €.

da 80 a 85 €. Settore laterale della tribuna principale (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): da 110 a 130 €.

da 110 a 130 €. Settore premium della tribuna principale (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): da 110 a oltre 175 €.

da 110 a oltre 175 €. Hospitality VIP (vista sul campo): da 150 a oltre 195 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curve: Prezzi generalmente a partire da 65-75 €.

Prezzi generalmente a partire da Posti lungo i lati del campo: Prezzi generalmente compresi tra 85 e 135 €.

Prezzi generalmente compresi tra Tribuna coperta e posti premium: Prezzi compresi tra 160 e oltre 300 €.

Atalanta-Genoa di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Atalanta e Genoa

L’Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha vinto 0-1 in casa del Monza in Serie A, interrompendo una serie senza successi. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Kairat Almaty in Conference League e subito una pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Parma. In quelle cinque partite l’Atalanta ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci, a conferma delle difficoltà difensive mostrate nel periodo.

Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A e ne ha perse due. Nell’ultima gara ha perso 1-2 in trasferta contro il Milan, ma prima aveva ottenuto tre vittorie consecutive contro Lecce, Juventus e Venezia. La squadra di De Rossi ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in quelle cinque partite; tra i risultati spiccano le vittorie consecutive su Juventus e Lecce.

Atalanta-Genoa: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 maggio 2026 in Serie A, quando la partita alla New Balance Arena è terminata 0-0. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Genoa aveva battuto l’Atalanta in casa per 0-1 in campionato, mentre l’Atalanta aveva vinto 4-0 la sfida di Coppa Italia tra le due squadre, sempre nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti l’Atalanta ha vinto due volte e il Genoa una, con due pareggi; in questo periodo l’Atalanta ha segnato dieci gol contro i quattro del Genoa.