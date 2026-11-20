L’Atalanta ospita il Genoa lunedì 14 dicembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.
Nella stagione 2025/26, l’Atalanta ha battuto il Genoa 4-0 a Bergamo negli ottavi di finale di Coppa Italia, prima di imporsi 1-0 a Genova in Serie A grazie a un colpo di testa di Isak Hien nel finale. Il Genoa ha però mostrato maggiore tenuta nell’ultimo confronto, il 2 maggio 2026, strappando uno 0-0 combattuto alla New Balance Arena.
Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti per Atalanta-Genoa, compresi i canali di acquisto e i prezzi.
Quando si gioca Atalanta-Genoa di Serie A?
Atalanta-Genoa si gioca lunedì 14 dicembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.
Come acquistare i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A:
1. Canali ufficiali dei club
- Sito ufficiale e portale biglietteria dell’Atalanta: La piattaforma ufficiale dell’Atalanta è il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti. Di norma, la vendita inizia qualche settimana prima della partita, con una fase riservata ai titolari della Dea Card, la tessera fedeltà dell’Atalanta, seguita dalla vendita libera.
- Biglietteria ufficiale del Genoa CFC (settore ospiti): Per i tifosi del Genoa che desiderano sedere nel settore ospiti, i biglietti sono venduti attraverso il canale ufficiale del Genoa. Di solito è richiesta la Tessera del Tifoso del Genoa e l’acquisto è riservato ai tifosi ospiti.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A?
Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Atalanta-Genoa di Serie A:
1. Canali ufficiali dei club
- Curve (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): da 25 a 35 €.
- Settore ospiti (Settore Ospiti): da 30 a 35 €.
- Settore laterale a bordo campo (Parterre Rinascimento): da 80 a 85 €.
- Settore laterale della tribuna principale (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): da 110 a 130 €.
- Settore premium della tribuna principale (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): da 110 a oltre 175 €.
- Hospitality VIP (vista sul campo): da 150 a oltre 195 €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Curve: Prezzi generalmente a partire da 65-75 €.
- Posti lungo i lati del campo: Prezzi generalmente compresi tra 85 e 135 €.
- Tribuna coperta e posti premium: Prezzi compresi tra 160 e oltre 300 €.
Atalanta-Genoa di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere
La forma di Atalanta e Genoa
L’Atalanta ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha vinto 0-1 in casa del Monza in Serie A, interrompendo una serie senza successi. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Kairat Almaty in Conference League e subito una pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Parma. In quelle cinque partite l’Atalanta ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci, a conferma delle difficoltà difensive mostrate nel periodo.
Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A e ne ha perse due. Nell’ultima gara ha perso 1-2 in trasferta contro il Milan, ma prima aveva ottenuto tre vittorie consecutive contro Lecce, Juventus e Venezia. La squadra di De Rossi ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in quelle cinque partite; tra i risultati spiccano le vittorie consecutive su Juventus e Lecce.
Atalanta-Genoa: I precedenti recenti
L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 maggio 2026 in Serie A, quando la partita alla New Balance Arena è terminata 0-0. Prima di allora, nel dicembre 2025, il Genoa aveva battuto l’Atalanta in casa per 0-1 in campionato, mentre l’Atalanta aveva vinto 4-0 la sfida di Coppa Italia tra le due squadre, sempre nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti l’Atalanta ha vinto due volte e il Genoa una, con due pareggi; in questo periodo l’Atalanta ha segnato dieci gol contro i quattro del Genoa.