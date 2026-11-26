L'Al-Wasl affronta l'Al Ittihad in un atteso incontro della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. La sfida si giocherà allo Zabeel Stadium di Dubai, portando negli Emirati Arabi Uniti il calcio continentale di alto livello.

GOAL ha tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra dal vivo.

Quando si gioca Al-Wasl-Al Ittihad in AFC Champions League Elite?

Al-Wasl-Al Ittihad inizierà alle 20:00, ora saudita, di lunedì 7 dicembre 2026, allo Zabeel Stadium di Dubai.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Al-Wasl-Al Ittihad?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Platinumlist. Ai tifosi si consiglia di controllare prima i canali ufficiali per le disponibilità in prevendita e nella vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata alla partita di AFC Champions League Elite puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Al-Wasl-Al Ittihad?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Acquistati tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da un prezzo accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi partono da circa 60 SAR per i biglietti d'ingresso generali. Agire in fretta è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Al-Wasl-Al Ittihad in AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al-Wasl e Al Ittihad

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Al-Wasl ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro l'Al-Jazira nell'ADNOC Pro League. In precedenza aveva battuto l'Al Quwa Al Jawiya per 4-3 in AFC Champions League Elite e aveva anche vinto 2-0 in casa del Baniyas. Nelle cinque partite, l'Al-Wasl ha segnato nove goal e ne ha subiti undici.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Al Ittihad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 4-1 contro l'Al-Ain in AFC Champions League Elite. Prima aveva battuto l'Al-Ettifaq per 4-1 e l'Al Diriyah per 2-0 nella Saudi Pro League, vincendo anche per 2-1 in casa del Neftchi Fargona in una competizione continentale. Nelle cinque partite, l'Al Ittihad ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Al-Wasl-Al Ittihad: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sugli ultimi cinque confronti diretti tra Al-Wasl e Al Ittihad. Ulteriori dettagli saranno aggiunti quando i dati saranno confermati.