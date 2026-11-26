L’Al Qadsiah ospita l’Al Fateh giovedì 26 novembre 2026 allo stadio Principe Saud bin Jalawi di Khobar.

Il loro ultimo incontro in campionato si è disputato nel febbraio 2026 allo stadio Principe Saud bin Jalawi ed è terminato 1-1 dopo una partita combattuta. Prima di quel pareggio, nel settembre 2025 l’Al Qadsiah aveva ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in casa dell’Al Fateh.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Al Qadsiah-Al Fateh, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

Al Qadsiah-Al Fateh si gioca allo stadio Principe Saud bin Jalawi di Khobar giovedì 26 novembre 2026.

1ª Divisione - Game Week 15 11 dic 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Come acquistare i biglietti per Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al Qadsiah-Al Fateh FC:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: puoi consultare il portale ufficiale dell’Al Qadsiah o i canali riservati agli iscritti, che gestiscono la vendita diretta dei biglietti e i pacchetti per le partite casalinghe.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come GrintaHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Ahli:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard: prezzi a partire da circa 30 fino a 90 SAR .

prezzi a partire da circa . Posti premium e a bordo campo: generalmente tra 250 e 600 SAR .

generalmente tra . Opzioni VIP e hospitality: prezzi a partire da circa 1.500 SAR.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come GrintaHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: prezzi a partire da circa 2.000 SAR o più .

prezzi a partire da circa . Posti premium in rivendita: i prezzi dei biglietti rivenduti per i settori superiori o per le migliori opzioni hospitality possono salire notevolmente in base alla vicinanza della partita e alla domanda complessiva.

Al Qadsiah-Al Fateh FC in Saudi Pro League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Qadsiah e Al Fateh FC

L’Al Qadsiah ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una e perdendone una: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima gara ha perso 3-2 in casa contro l’Al Hilal in Saudi Pro League. Prima aveva battuto l’Al-Taawoun 1-0 in trasferta e l’Abha 2-1 in casa; nella stessa serie di partite figura anche l’1-1 contro il Pakhtakor Tashkent in AFC Champions League Elite. In queste cinque gare ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

L’Al Fateh sta attraversando un periodo difficile: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una sola vittoria e subito quattro sconfitte, senza pareggi. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Al Shabab. Nello stesso periodo ha perso anche 3-2 contro l’Al Khaleej e 4-0 contro l’Al Ahli, segnando otto goal e subendone 13 nelle cinque partite.

Al Qadsiah-Al Fateh FC: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato allo stadio Principe Saud bin Jalawi nel febbraio 2026 in Saudi Pro League, è terminato 1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti il bilancio è favorevole all’Al Qadsiah, con due vittorie contro una dell’Al Fateh e due pareggi. L’Al Qadsiah ha vinto anche 3-0 in casa nell’agosto 2024.