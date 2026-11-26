L'Al Nassr ospita l'Al Shabab giovedì 26 novembre 2026 all'Al-Awwal Park di Riad.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato il 7 maggio 2026, l'Al Nassr ha conquistato una spettacolare vittoria per 4-2 in trasferta, trascinato dalle prestazioni di João Félix e Cristiano Ronaldo. Nel prossimo incontro l'Al Shabab proverà a invertire la tendenza, dopo aver faticato a contenere con continuità il prolifico attacco dell'Al Nassr nelle sfide recenti.

Ecco tutte le informazioni di GOAL per assicurarsi i biglietti di Al Nassr-Al Shabab, dai canali d'acquisto ai prezzi.

Quando si gioca Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

Al Nassr-Al Shabab si gioca giovedì 26 novembre 2026 all'Al-Awwal Park di Riad.

1ª Divisione - Game Week 15 12 dic 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

Come acquistare i biglietti per Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la prossima partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare quelli di Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: è possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso le piattaforme o i siti ufficiali dell'Al Nassr FC per le partite disputate all'Al-Awwal Park.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr FC e Al Shabab:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / anello superiore (curve): i prezzi partono generalmente da circa 30 a 75 SAR .

i prezzi partono generalmente da circa . Settore intermedio e posti a bordo campo: i prezzi vanno generalmente da 90 a 250 SAR .

i prezzi vanno generalmente da . Categoria 1 / settore inferiore premium: i prezzi vanno solitamente da 250 a 600 SAR .

i prezzi vanno solitamente da . Pacchetti VIP e hospitality: i prezzi partono da circa 1.500 SAR in su, a seconda del servizio di ristorazione esclusivo e dell'accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita per l'anello superiore / i lati corti: prezzi a partire da circa 70 a 230 SAR , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

prezzi a partire da circa , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore. Rivendita per l'anello inferiore dei lati lunghi: i prezzi vanno generalmente da 300 a 870 SAR .

i prezzi vanno generalmente da . Rivendita per lounge VIP e hospitality premium: prezzi a partire da circa 1.450 a oltre 2.200 SAR.

Al Nassr FC-Al Shabab di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al Nassr FC e Al Shabab

L'Al Nassr arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 4-0 subito contro l'Al-Ain nell'AFC Champions League Elite a settembre. Nella sola Saudi Pro League ha vinto le ultime quattro partite, tra cui il 3-0 sull'Al Diriyah e l'1-0 sul Neom SC, prima del più recente successo per 3-1 contro l'Al-Faisaly. In quelle cinque gare ha segnato 11 goal, confermando la costante pericolosità offensiva della squadra guidata da Postecoglou.

Il bilancio recente dell'Al Shabab è più altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'impegno più recente ha vinto 3-1 in casa dell'Al Fateh. In precedenza aveva pareggiato 2-2 con l'Al-Faisaly e battuto 3-0 l'Al-Taawoun, ma lo 0-0 con l'Al-Fayha e la sconfitta per 2-1 contro l'Al Kholood nelle prime gare di questa serie evidenziano un'incostanza a cui Letsch vorrà porre rimedio.

Al Nassr FC-Al Shabab: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l'Al Nassr ha battuto l'Al Shabab 4-2 in casa di quest'ultimo in una partita di Saudi Pro League. L'Al Nassr ha vinto tre degli ultimi cinque confronti tra i club, con un pareggio e una sconfitta, segnando 14 goal contro i nove dell'Al Shabab. I precedenti favoriscono i padroni di casa, che in questa sfida si sono dimostrati difficili da battere a prescindere dal campo.