L’Al Nassr ospita l’Al-Sadd martedì 24 novembre 2026 per una sfida della fase a gironi dell’AFC Champions League Elite. L’atteso incontro si disputerà all’Al-Awwal Park di Riad.

GOAL ti offre tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al Nassr FC-Al-Sadd di AFC Champions League Elite?

L’Al Nassr ospita l’Al-Sadd in AFC Champions League Elite. L’orario del calcio d’inizio e i dettagli sulla sede saranno confermati più vicino alla partita.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 24 nov 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Nassr-Al-Sadd?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma dedicata dell’Al-Awwal Park. Si consiglia ai tifosi di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Sulla pagina dedicata ai biglietti di Grintahub puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite.

Quanto costano i biglietti per Al Nassr-Al-Sadd?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard d’ingresso generale per questa partita partono da 35 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sulle piattaforme di rivendita come Grintahub, i prezzi partono da circa 80 SAR per i biglietti d’ingresso generale. Acquistare in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Al Nassr FC-Al-Sadd in AFC Champions League Elite: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Nassr FC e Al-Sadd

L’Al Nassr ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite, segnando 18 goal e subendone otto. Il risultato più recente è una vittoria per 6-2 sul Pakhtakor Tashkent in Champions League; prima, in campionato, aveva battuto l’Al Kholood per 5-3. Le precedenti vittorie contro Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona confermano la continuità realizzativa mostrata in entrambe le competizioni.

Nelle ultime cinque partite, l’Al-Sadd ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 3-4 contro l’Al-Rayyan nella Stars League l’8 novembre, mentre il 2 novembre aveva pareggiato 0-0 con l’Al Ahli in Champions League. Tra i risultati precedenti figurano una vittoria per 4-1 sull’Al-Shamal e pareggi contro l’Al Qadsiah. In queste cinque partite la squadra ha segnato nove goal e ne ha subiti nove.

Al Nassr FC-Al-Sadd: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a dicembre 2024, quando l’Al-Sadd batté l’Al Nassr per 2-1 in questo stadio, in AFC Champions League Elite. Negli ultimi cinque confronti diretti nella competizione, l’Al Nassr ha vinto due volte, l’Al-Sadd altrettante e una partita è finita in parità: risultati che mostrano quanto siano state equilibrate queste sfide. Tra gli incontri precedenti figurano la vittoria dell’Al Nassr per 3-1 nell’aprile 2021 e il pareggio casalingo per 2-2 nel febbraio 2020.