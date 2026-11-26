L'Al Hilal affronta l'Al-Ain martedì 24 novembre 2026 in un attesissimo incontro della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. La sfida si giocherà alla modernissima Kingdom Arena di Riad.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi. Ecco come acquistare subito i biglietti e sostenere la propria squadra dagli spalti.

Quando si gioca Al Hilal-Al-Ain nell'AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Hilal-Al-Ain nell'AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Tornate a consultare questa pagina a ridosso della partita per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 7 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Blu Store. Ai tifosi è sempre consigliato di controllare prima i canali ufficiali, man mano che si rendono disponibili i biglietti in prevendita e nella vendita generale in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, potete rivolgervi alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata all'incontro di AFC Champions League Elite potete consultare i posti disponibili e completare l'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Al Hilal-Al-Ain?

Trovare il biglietto più economico è spesso la priorità sia per i tifosi in trasferta sia per quelli del posto. Attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 35 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, su piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti d'ingresso partono da circa 85 SAR. Acquistare in fretta è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al Hilal-Al-Ain nell'AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Al Hilal e Al-Ain

L'Al Hilal ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Saudi Pro League e AFC Champions League Elite. Il risultato più recente è il successo per 2-0 contro lo Shabab Al Ahli Dubai nella competizione continentale, il 3 novembre. In precedenza erano arrivate la vittoria per 2-0 in campionato contro l'Al Fateh e quella per 2-3 in trasferta contro l'Al Qadsiah. L'unica battuta d'arresto in questa serie è stata la sconfitta per 3-1 contro l'Al-Shamal nell'AFC Champions League Elite, il 27 ottobre. In queste cinque gare, l'Al Hilal ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

L'Al-Ain ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato di maggior rilievo è il successo per 4-1 contro l'Al Ittihad nell'AFC Champions League Elite, il 2 novembre. Ha anche battuto il Tractor per 2-1 nella competizione continentale, ma ha perso contro lo Shabab Al Ahli Dubai sia in Coppa del Presidente sia nell'ADNOC Pro League. L'ultima partita si è chiusa con uno 0-0 contro l'Al-Wahda l'8 novembre.

Al Hilal-Al-Ain: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'ottobre 2024, nell'AFC Champions League Elite: l'Al-Ain ospitò l'Al Hilal e perse 4-5. Prima di allora, nell'aprile 2024, l'Al Hilal aveva battuto l'Al-Ain per 2-1 in casa, mentre l'Al-Ain aveva vinto 4-2 sul proprio campo nell'andata della stessa sfida. Nei cinque precedenti registrati in questa competizione, l'Al Hilal ha vinto tre volte e l'Al-Ain due. Le due squadre hanno segnato complessivamente 19 goal in queste partite.