L'Al-Ettifaq ospita l'Al Hazem giovedì 26 novembre 2026 allo stadio Prince Mohamed bin Fahd di Dammam.

Il loro incontro più recente, nel febbraio 2026, si è concluso con una vittoria per 3-1 dell'Al Hazem, a dimostrazione che la squadra è in grado di ottenere un risultato a sorpresa. Prima di quella sconfitta, nell'ottobre 2025, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in casa dell'Al-Ettifaq al termine di una partita combattuta.

Scopri con GOAL tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Al-Ettifaq-Al Hazem, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

Al-Ettifaq-Al Hazem si gioca giovedì 26 novembre 2026 allo stadio Prince Mohamed bin Fahd di Dammam.

1ª Divisione - Game Week 15 12 dic 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Come acquistare i biglietti per Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

In base alle informazioni sulla vendita dei biglietti per la partita, ecco le opzioni disponibili per acquistare i tagliandi di Al-Ettifaq-Al Hazem:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: di norma è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale dell'Al-Ettifaq o i canali del club per le partite casalinghe allo stadio Prince Mohammed Bin Fahd.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti dei canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli a ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come Grintahub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Al-Ettifaq e Al Hazem:

1. Canali ufficiali del club

Posti più economici: da 10 a 30 SAR

da 10 a 30 SAR Posti standard: da 50 a 125 SAR

da 50 a 125 SAR Categoria 1 / posti premium a bordo campo: da 250 a 700 SAR

da 250 a 700 SAR Pacchetti VIP e hospitality: da 1.500 a oltre 2.500 SAR

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Grintahub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: da 220 a 560 SAR

da 220 a 560 SAR Posti centrali o a bordo campo: da 560 a oltre 1.200 SAR

da 560 a oltre 1.200 SAR Posti VIP: da 1.800 SAR in su

Al-Ettifaq-Al Hazem di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Al-Ettifaq e Al Hazem

Nelle ultime cinque partite di Saudi Pro League, l'Al-Ettifaq ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 3-0 in trasferta contro l'Al Kholood; nella stessa serie di incontri ha battuto anche il Neom SC per 1-0. L'unica battuta d'arresto è stata la sconfitta casalinga per 4-1 contro l'Al Ittihad. In queste cinque partite, l'Al-Ettifaq ha segnato otto goal e ne ha subiti nove: una squadra capace di andare a segno, ma non sempre solida in difesa.

L'Al Hazem ha raccolto soltanto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente è terminata 2-2 contro l'Al-Fayha; prima aveva perso 1-0 contro l'Al Hilal. Sono arrivate anche le sconfitte per 3-1 contro l'Al Ahli e per 3-2 contro l'Al Fateh. In questa serie di incontri la squadra di Kadri ha segnato sette goal e ne ha subiti dieci, senza riuscire a vincere nelle ultime quattro partite.

Al-Ettifaq-Al Hazem: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando l'Al Hazem ha battuto in casa l'Al-Ettifaq per 3-1 in Saudi Pro League. Prima ancora, nell'ottobre 2025, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in casa dell'Al-Ettifaq. Negli ultimi cinque scontri diretti l'Al-Ettifaq ha un bilancio complessivo migliore, con vittorie per 5-2 e 2-0, anche se i risultati sono stati vari e entrambe le squadre hanno ottenuto successi.