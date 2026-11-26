L’Al Ahli ospita lo Shabab Al Ahli nello spettacolare King Abdullah Sports City di Gedda per una sfida cruciale della fase a gironi della AFC Champions League Elite.

GOAL ti fornisce tutte le informazioni sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a consultare questa pagina più vicino al calcio d’inizio per conoscere il canale TV e i dettagli dello streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 6 8 dic 2026 - 13:15

Dove acquistare i biglietti per Al Ahli-Shabab Al Ahli?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo, come la piattaforma Webook. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono resi disponibili in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub Qui puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite visitando la pagina dedicata ai biglietti.

Quanto costano i biglietti per Al Ahli-Shabab Al Ahli?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard per questa partita partono dal prezzo molto accessibile di 20 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, per esempio su Grintahub, i prezzi partono da circa 60 SAR per i biglietti d’ingresso standard. Acquistare rapidamente è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Al Ahli e Shabab Al-Ahli Dubai FC

L’Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha pareggiato 0-0 contro l’Al-Sadd in AFC Champions League Elite, dopo aver perso 6-1 contro l’Al Shabab nella Saudi Pro League. Prima di quei due risultati, aveva battuto l’Al-Gharafa 2-1 nella competizione continentale e l’Al Khaleej 4-1 in campionato. In queste cinque partite, l’Al Ahli ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

Lo Shabab Al-Ahli Dubai ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro lo Sharjah nell’ADNOC Pro League, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Al Hilal in AFC Champions League Elite. Prima di queste due sconfitte consecutive, aveva vinto tre partite di fila, tra cui il successo per 2-0 sull’Esteghlal e quello per 3-2 contro l’Al-Ain. Nelle cinque gare ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro.

Al Ahli-Shabab Al-Ahli Dubai FC: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è giocato il 16 febbraio 2026 in AFC Champions League Elite, quando l’Al Ahli ha vinto 4-3 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, tutti disputati in AFC Champions League Elite, l’Al Ahli ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e di un successo casalingo dello Shabab Al-Ahli Dubai. Storicamente, l’Al Ahli ha avuto la meglio in questa rivalità continentale.