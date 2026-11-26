L'Abha ospita l'Al Riyadh giovedì 26 novembre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

L'ultimo confronto tra le due squadre, disputato sul campo dell'Al Riyadh nel marzo 2024, si è concluso sull'1-1. Prima di quel pareggio, l'Al Riyadh aveva vinto di misura per 1-0 in trasferta ad Abha nel settembre 2023.

Scopri con GOAL tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Abha-Al Riyadh, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Abha-Al Riyadh si gioca giovedì 26 novembre 2026 al Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium di Abha.

1ª Divisione - Game Week 15 10 dic 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Come acquistare i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco i principali canali e metodi disponibili per acquistare i biglietti della partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: spesso è possibile acquistare i biglietti direttamente dal sito ufficiale o dal portale di biglietteria della squadra di casa, l'Abha Club, oppure tramite distributori regionali autorizzati in Arabia Saudita.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Saudi Pro League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la partita di Saudi Pro League tra Abha e Al Riyadh:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard e posti nei settori ordinari: generalmente da 10 a 50 SAR .

generalmente da . Posti premium e lungo le linee laterali: generalmente da 50 a 150 SAR .

generalmente da . Pacchetti VIP e hospitality: da 500 a oltre 1.500 SAR.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

Posti standard e nei settori ordinari in rivendita: prezzi indicativi da 150 a 400 SAR .

prezzi indicativi da . Posti lungo le linee laterali e premium in rivendita: da 600 a oltre 1.500 SAR.

Abha-Al Riyadh di Saudi Pro League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Abha e Al Riyadh

Il recente andamento dell'Abha è preoccupante. Ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, con un'unica eccezione: il pareggio a reti inviolate contro l'Al Diriyah a settembre. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro il Neom SC. In quelle cinque partite ha segnato appena tre goal e ne ha subiti sei. C'è ben poco in questa serie di risultati che faccia pensare a una squadra capace di invertire rapidamente la rotta.

L'Al Riyadh ha mostrato maggiore solidità, vincendo due delle ultime cinque partite e pareggiandone altre due. Il successo per 2-1 sull'Al-Taawoun è il più recente; nello stesso periodo ha battuto anche l'Al Kholood per 2-0. La sconfitta per 1-0 contro l'Al Diriyah è stata il punto più basso di questa serie, ma la squadra di Dulac ha generalmente mostrato abbastanza da far pensare a una formazione stabile a metà classifica, capace di conquistare punti contro avversarie in difficoltà.

Abha-Al Riyadh: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte nella storia recente della Saudi Pro League. L'ultimo incontro, disputato sul campo dell'Al Riyadh nel marzo 2024, si è concluso sull'1-1. Prima di allora, l'Al Riyadh aveva vinto 1-0 ad Abha nel settembre 2023. Nei due confronti l'Al Riyadh è leggermente avanti, con una vittoria e un pareggio, anche se i precedenti sono troppo pochi per trarre conclusioni certe su cosa aspettarsi.