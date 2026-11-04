Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con l'emozionante conclusione della prima edizione delle World Rugby Nations Championship Finals come evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Inghilterra-Croazia in UEFA Nations League, Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di sfide di Premier League da non perdere, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale provenienti da ogni parte del pianeta arriveranno negli impianti più celebri della città. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi stesso i biglietti.

Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e sia alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano e molto altro.

1. Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Wembley: 12 novembre

Inghilterra-Croazia si giocherà al Wembley Stadium di Londra giovedì 12 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe dell'Inghilterra vengono messi a disposizione inizialmente attraverso il portale ufficiale di biglietteria di England Football. Di norma, la precedenza va ai membri dell'England Supporters Travel Club e ai titolari di abbonamenti stagionali affiliati alla FA, prima che gli eventuali biglietti rimasti siano messi in vendita al pubblico.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per le partite dell'Inghilterra variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto scelto. Attraverso i canali ufficiali, le fasce di prezzo sono generalmente le seguenti:

Categoria 1 : da 80 £

: da 80 £ Categoria 2 : da 65 £

: da 65 £ Categoria 3 : da 45 £

: da 45 £ Categoria 4: da 35 £

2. Partite di Premier League a Londra, vari stadi: 7-29 novembre

A metà novembre si profila un'altra pausa per le nazionali, ma prima e dopo sono comunque in programma alcune sfide di Premier League di primo piano, tra cui l'attesissimo Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sab 7 nov (15:00) Arsenal-Hull City Biglietti Emirates Stadium Sab 7 nov (15:00) Fulham-Newcastle United Biglietti Craven Cottage Dom 8 nov (14:00) Crystal Palace-Liverpool Biglietti Selhurst Park Sab 21 nov (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sab 21 nov (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lun 23 nov (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 nov (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 nov (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali squadre di Premier League giocano a Londra?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni sui portali ufficiali di biglietteria dei club: dai biglietti per le singole gare agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà accumulati

Infine al pubblico, durante la vendita generale

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

A causa di una domanda senza precedenti e di un accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League della fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League della fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i soci Red: Le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi casuali per i soci Red a pagamento. I soci devono iscriversi durante una specifica finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi casuali per i soci Red a pagamento. I soci devono iscriversi durante una specifica finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita. Piattaforma ufficiale di rivendita: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci ufficiali rimasti senza biglietto al sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati i biglietti rimessi a disposizione al prezzo nominale tramite l'Arsenal Ticket Exchange.

Se una partita registra il tutto esaurito, i soci ufficiali rimasti senza biglietto al sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati i biglietti rimessi a disposizione al prezzo nominale tramite l'Arsenal Ticket Exchange. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione raffinata e accesso ai palchi esclusivi, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione raffinata e accesso ai palchi esclusivi, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente . Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per cui la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno . Tariffe ridotte: Sono disponibili prezzi ridotti nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18-24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono disponibili prezzi ridotti nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18-24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club a pagamento in corso di validità.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 8-29 novembre

Tra i principali eventi sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il fine settimana delle finali del Nations Championship, dal 27 al 29 novembre.

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi settentrionale e meridionale per incoronare una squadra campione del mondo, è iniziato a luglio e si concluderà a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del fine settimana delle finali, l'Allianz Stadium di Twickenham sarà teatro delle ultime tre gare dell'Inghilterra nella fase a gironi: contro l'Australia l'8 novembre, il Giappone il 14 novembre e la Nuova Zelanda il 21 novembre.

Gli abbinamenti del fine settimana delle finali saranno confermati soltanto al termine della fase a gironi, ma tutte e dodici le nazionali partecipanti giocheranno durante i tre giorni conclusivi.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Dom 8 nov (15:10) 4ª giornata: Inghilterra-Australia Biglietti Sab 14 nov (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i portali centralizzati del torneo o la federazione della nazionale ospitante (per esempio quella inglese), a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27-29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita a livello centrale tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner di biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita a livello centrale tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner di biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli tramite i loro portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti di più giorni per il fine settimana delle finali all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il fine settimana delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £

: Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £

: Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £

: Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti valido 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

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