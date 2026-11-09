Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con l’emozionante conclusione della prima edizione delle Finali del World Rugby Nations Championship come evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Inghilterra-Croazia in UEFA Nations League, Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l’autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale provenienti da ogni parte del pianeta arriveranno negli impianti più iconici della città. Prenotando oggi i biglietti, potrai seguirli dal vivo.

Che tu sia a Londra questo novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure sia un appassionato del posto alla ricerca di biglietti all’ultimo minuto, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie, compresi i canali di acquisto, i prezzi e molto altro.

1. Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Wembley: 12 novembre

Inghilterra-Croazia si giocherà al Wembley Stadium di Londra giovedì 12 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 19:45 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe dell’Inghilterra vengono messi a disposizione innanzitutto attraverso il portale ufficiale di biglietteria di England Football. In genere, la priorità è riservata ai membri dell’England Supporters Travel Club e ai titolari di abbonamenti affiliati alla FA, prima che gli eventuali biglietti rimanenti siano messi in vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per le partite dell’Inghilterra variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto. Attraverso i canali ufficiali, le fasce di prezzo tendono a essere le seguenti:

Categoria 1 : da 80 £

: da 80 £ Categoria 2 : da 65 £

: da 65 £ Categoria 3 : da 45 £

: da 45 £ Categoria 4: da 35 £

2. Partite di Premier League, varie sedi a Londra: 7–29 novembre

A metà novembre si avvicina un’altra sosta per le nazionali, ma dopo ci saranno comunque alcune partite di Premier League da non perdere, tra cui l’attesissima sfida tra Arsenal e Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sabato 21 novembre (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sabato 21 novembre (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lunedì 23 novembre (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Domenica 29 novembre (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Domenica 29 novembre (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Domenica 29 novembre (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali sono le squadre di Premier League di Londra?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di acquisto, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima ai titolari di abbonamento

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà

Infine al pubblico, durante la vendita libera

Se non riesci a ottenere un posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all’ultimo minuto, potrebbe valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all’Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Data la domanda senza precedenti e l’accesso ai tornelli dell’Emirates Stadium interamente digitale, l’Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Titolari di abbonamento: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i membri Red: Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i membri Red con iscrizione a pagamento. I membri devono registrarsi in un’apposita finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i membri Red con iscrizione a pagamento. I membri devono registrarsi in un’apposita finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita. Piattaforma ufficiale di rivendita: Se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dai titolari di abbonamento i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite l’Arsenal Ticket Exchange.

Se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dai titolari di abbonamento i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite l’Arsenal Ticket Exchange. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi privati, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi privati, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell’Arsenal?

L’Arsenal suddivide le partite casalinghe all’Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente . Partite di categoria C: Avversarie per le quali la domanda è inferiore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali partono da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per le quali la domanda è inferiore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali partono . Tariffe ridotte: Sono disponibili tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono disponibili tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un’iscrizione ufficiale al club a pagamento attiva.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 8–29 novembre

Tra gli eventi sportivi di punta in programma a Londra questo autunno c’è senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship (27–29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare un campione mondiale assoluto, è iniziato a luglio e raggiungerà il suo culmine a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l’Allianz Stadium di Twickenham sarà la sede delle ultime tre partite dell’Inghilterra nella fase a gironi: contro l’Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).

Gli accoppiamenti del weekend delle finali saranno confermati solo al termine della fase a gironi, ma tutte le dodici nazionali partecipanti scenderanno sicuramente in campo nei tre giorni conclusivi.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Sabato 14 novembre (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Sabato 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Venerdì 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Venerdì 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sabato 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sabato 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Domenica 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Domenica 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i portali centralizzati del torneo o la federazione della nazionale ospitante (per esempio quella inglese), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27–29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i rispettivi portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all’Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite di venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Due partite di sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Due partite di domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti di biglietti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

Inghilterra