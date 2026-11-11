Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con il gran finale della prima edizione delle World Rugby Nations Championship Finals come evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Inghilterra-Croazia in UEFA Nations League, Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League da non perdere, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta negli impianti più celebri della città. Prenotando oggi i biglietti, potrai vederli dal vivo.

Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e sia alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, GOAL ti dà tutte le informazioni necessarie: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

1. Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Wembley: 12 novembre

Inghilterra-Croazia si giocherà al Wembley Stadium di Londra giovedì 12 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe dell'Inghilterra vengono messi in vendita inizialmente sul portale ufficiale di England Football. Di norma, i soci dell'England Supporters Travel Club e i titolari di abbonamenti affiliati alla FA hanno accesso prioritario, prima che gli eventuali biglietti rimanenti siano messi in vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per le partite dell'Inghilterra variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto scelto. Attraverso i canali ufficiali, le categorie di prezzo sono generalmente le seguenti:

Categoria 1 : da 80 £

: da 80 £ Categoria 2 : da 65 £

: da 65 £ Categoria 3 : da 45 £

: da 45 £ Categoria 4: da 35 £

2. Partite di Premier League a Londra, in varie sedi: 7–29 novembre

A metà novembre si profila un'altra sosta per le nazionali, ma anche dopo ci saranno partite di Premier League di grande richiamo, tra cui l'attesissima Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sab 21 nov (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sab 21 nov (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lun 23 nov (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 nov (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 nov (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali sono le squadre londinesi di Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni sui portali ufficiali dei club: dai biglietti per le singole gare agli abbonamenti, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima ai titolari di abbonamento

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà

Infine al pubblico, durante la vendita libera

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, potrebbe valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Per far fronte a una domanda senza precedenti e con accessi all'Emirates Stadium gestiti interamente in digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Titolari di abbonamento: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club. Sorteggi per i soci Red: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red con iscrizione a pagamento. I soci devono registrarsi durante una finestra di adesione specifica, aperta settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red con iscrizione a pagamento. I soci devono registrarsi durante una finestra di adesione specifica, aperta settimane prima di ogni partita. Piattaforma ufficiale di rivendita: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non hanno ottenuto biglietti nel sorteggio possono acquistare quelli restituiti dai titolari di abbonamento, al prezzo nominale, direttamente tramite l'Arsenal Ticket Exchange.

Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non hanno ottenuto biglietti nel sorteggio possono acquistare quelli restituiti dai titolari di abbonamento, al prezzo nominale, direttamente tramite l'Arsenal Ticket Exchange. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per assistere a un incontro all'ultimo minuto, i tifosi possono cercare biglietti su piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite dell'Arsenal in Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per cui la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe agevolate: Nelle fasce designate sono previste tariffe ridotte per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Nelle fasce designate sono previste tariffe ridotte per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale al club: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, a pagamento e in corso di validità.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 8–29 novembre

Tra i grandi appuntamenti sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il fine settimana delle finali del Nations Championship (27–29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby dell'emisfero settentrionale e di quello meridionale per incoronare un campione mondiale assoluto, è iniziato a luglio e culminerà a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del fine settimana delle finali, l'Allianz Stadium di Twickenham sarà teatro anche delle ultime tre partite dell'Inghilterra nella fase a gironi: contro l'Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).

Gli accoppiamenti del fine settimana delle finali saranno confermati solo al termine della fase a gironi, ma tutte e dodici le nazionali partecipanti giocheranno nell'ultimo fine settimana del torneo, che durerà tre giorni.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Sab 14 nov (16:40) 5° turno: Inghilterra-Giappone Biglietti Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i portali centralizzati del torneo o tramite la federazione della nazionale ospitante (per esempio quella inglese), a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27–29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e Ticketmaster, suo partner per la biglietteria.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e Ticketmaster, suo partner per la biglietteria. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. È possibile acquistarli sui rispettivi portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del «fine settimana delle finali» all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il «fine settimana delle finali», le categorie di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giorni (validi per 2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti valido 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

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