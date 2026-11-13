Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con il gran finale della prima edizione delle World Rugby Nations Championship Finals a fare da evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di sfide di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l’autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta nei luoghi simbolo della città. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli incontri.

Che tu sia a Londra questo novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure che tu viva in città e stia cercando biglietti all’ultimo minuto, lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano e molto altro.

2. Partite di Premier League a Londra (varie sedi): 21-29 novembre

Dopo la sosta per le nazionali di metà novembre, sono in programma alcune sfide di Premier League di primo piano, tra cui l’attesissima Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sab 21 novembre (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sab 21 novembre (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lun 23 novembre (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 novembre (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 novembre (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 novembre (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali squadre londinesi giocano in Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti, fino ai pacchetti hospitality, acquistabili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà accumulati

Infine al pubblico, durante la vendita generale

Se non riesci a trovare posti attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all’ultimo minuto, potrebbe valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all’Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Data la domanda senza precedenti e l’accesso ai tornelli dell’Emirates Stadium interamente digitale, l’Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i soci Red Membership: Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci paganti Red Membership. I soci devono registrarsi durante un’apposita finestra di iscrizione, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci paganti Red Membership. I soci devono registrarsi durante un’apposita finestra di iscrizione, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita è esaurita, i soci ufficiali che non hanno ottenuto biglietti nel sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l’Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale.

Se una partita è esaurita, i soci ufficiali che non hanno ottenuto biglietti nel sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l’Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente attraverso il portale hospitality ufficiale dell’Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente attraverso il portale hospitality ufficiale dell’Arsenal per le partite di Premier League e Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare biglietti all’ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell’Arsenal?

L’Arsenal suddivide le partite casalinghe all’Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno solitamente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno solitamente da . Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è inferiore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per cui la domanda è inferiore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: Nelle fasce designate sono disponibili tariffe ridotte per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Nelle fasce designate sono disponibili tariffe ridotte per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un’iscrizione ufficiale al club a pagamento e in corso di validità.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 14-29 novembre

Uno degli eventi sportivi di punta in programma a Londra quest’autunno è senza dubbio il weekend delle finali della Nations Championship (27-29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare una squadra campione del mondo, è iniziato a luglio e si concluderà a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l’Allianz Stadium di Twickenham sarà la sede delle ultime tre partite dell’Inghilterra nella fase a gironi: contro l’Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).

Gli accoppiamenti del weekend delle finali non saranno confermati fino alla conclusione della fase a gironi, ma è garantita la presenza di tutte e dodici le nazionali partecipanti nei tre giorni conclusivi.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Sab 14 novembre (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Sab 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Ven 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per la World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per la World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o la federazione della nazione ospitante (per esempio l’Inghilterra), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali in programma all’Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali in programma all’Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale della Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli tramite i rispettivi portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per la World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per la World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per singole giornate o pacchetti per più giornate del «weekend delle finali» all’Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Due partite venerdì 27 novembre : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Due partite sabato 28 novembre : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Due partite domenica 29 novembre : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giornate (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

Inghilterra