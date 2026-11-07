Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con l’emozionante conclusione della prima edizione delle World Rugby Nations Championship Finals come evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Inghilterra-Croazia in UEFA Nations League, Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l’arrivo dell’autunno nella capitale, atleti di livello mondiale provenienti da ogni parte del pianeta si esibiranno negli impianti più celebri della città. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli incontri.

Che tu sia a Londra questo novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e cerchi biglietti all’ultimo minuto, lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano, e molto altro.

1. Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Wembley: 12 novembre

Inghilterra-Croazia si gioca al Wembley Stadium di Londra giovedì 12 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 19:45 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe dell’Inghilterra vengono messi in vendita inizialmente attraverso il portale ufficiale di England Football. In genere, le prime finestre di acquisto sono riservate ai membri dell’England Supporters Travel Club e ai titolari di abbonamenti affiliati alla FA, prima che gli eventuali biglietti rimasti siano destinati alla vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per le partite dell’Inghilterra variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto. Attraverso i canali ufficiali, le fasce di prezzo tendono a essere le seguenti:

Categoria 1 : da 80 £

: da 80 £ Categoria 2 : da 65 £

: da 65 £ Categoria 3 : da 45 £

: da 45 £ Categoria 4: da 35 £

2. Partite di Premier League, varie sedi a Londra: 7-29 novembre

A metà novembre si profila un’altra pausa per le nazionali, ma prima e dopo sono comunque in programma alcune sfide di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sab 7 nov (15:00) Arsenal-Hull City Biglietti Emirates Stadium Sab 7 nov (15:00) Fulham-Newcastle United Biglietti Craven Cottage Dom 8 nov (14:00) Crystal Palace-Liverpool Biglietti Selhurst Park Sab 21 nov (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sab 21 nov (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lun 23 nov (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 nov (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 nov (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali sono le squadre londinesi di Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà

Infine al pubblico durante la vendita libera

Se non riesci a ottenere un posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all’ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si gioca all’Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Data la domanda senza precedenti e l’accesso ai tornelli dell’Emirates Stadium gestito interamente in digitale, l’Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i Red Member: Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i Red Member con iscrizione a pagamento. I membri devono registrarsi in un’apposita finestra di richiesta, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull’ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i Red Member con iscrizione a pagamento. I membri devono registrarsi in un’apposita finestra di richiesta, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita è esaurita, i membri ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l’Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale.

Se una partita è esaurita, i membri ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l’Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, che includono posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality di fascia alta, che includono posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell’Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita: Per le partite esaurite o per assistere a un incontro con una decisione dell’ultimo minuto, i tifosi possono trovare biglietti su piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell’Arsenal?

L’Arsenal suddivide le partite casalinghe all’Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per gli avversari di primo piano e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per gli avversari di primo piano e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversari di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno solitamente da 45 £ a 75 £ .

Avversari di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno solitamente da . Partite di categoria C: Avversari per i quali la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversari per i quali la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe agevolate: Sono disponibili prezzi ridotti nelle fasce previste per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono disponibili prezzi ridotti nelle fasce previste per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Iscrizione ufficiale richiesta: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un’iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 8-29 novembre

Tra gli eventi sportivi di punta in programma a Londra questo autunno c’è senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship (27-29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, inaugurato a luglio, mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare una squadra campione a livello mondiale e si conclude a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l’Allianz Stadium di Twickenham farà da sede anche alle ultime tre partite dell’Inghilterra nella fase a gironi: contro l’Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).

Gli abbinamenti del weekend delle finali saranno confermati solo al termine della fase a gironi, ma è garantita la presenza di tutte e dodici le nazionali partecipanti nei tre giorni conclusivi.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Dom 8 nov (15:10) 4° turno: Inghilterra-Australia Biglietti Sab 14 nov (16:40) 5° turno: Inghilterra-Giappone Biglietti Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i portali centralizzati del torneo o la federazione della nazione ospitante (per esempio l’Inghilterra), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli sui loro portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all’Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

Inghilterra