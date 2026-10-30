Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con il gran finale della prima edizione delle World Rugby Nations Championship Finals a fare da evento principale.

Per gli appassionati di calcio ci sono Inghilterra-Croazia in UEFA Nations League, Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale provenienti da ogni parte del pianeta arriveranno negli impianti più celebri della città. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi stesso i biglietti per gli incontri.

Che tu sia a Londra questo novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e sia alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano e molto altro.

1. Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League, Wembley: 12 novembre

Inghilterra-Croazia si giocherà al Wembley Stadium di Londra giovedì 12 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I biglietti per le partite casalinghe dell'Inghilterra vengono messi a disposizione inizialmente attraverso il portale ufficiale di biglietteria di England Football. Di norma, ai membri dell'England Supporters Travel Club e ai titolari di abbonamenti affiliati alla FA sono riservate finestre di acquisto prioritarie, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vadano in vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti per le partite dell'Inghilterra variano notevolmente in base alla posizione del posto e al pacchetto. Attraverso i canali ufficiali, le categorie di prezzo tendono a essere le seguenti:

Categoria 1 : da 80 £

: da 80 £ Categoria 2 : da 65 £

: da 65 £ Categoria 3 : da 45 £

: da 45 £ Categoria 4: da 35 £

2. Partite di Premier League a Londra, in varie sedi: 7-29 novembre

A metà novembre si avvicina un'altra sosta per le nazionali, ma prima e dopo sono comunque in programma alcune partite di Premier League di grande richiamo, tra cui l'attesissima sfida Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sab 7 nov (15:00) Arsenal-Hull City Biglietti Emirates Stadium Sab 7 nov (15:00) Fulham-Newcastle United Biglietti Craven Cottage Dom 8 nov (14:00) Crystal Palace-Liverpool Biglietti Selhurst Park Sab 21 nov (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sab 21 nov (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lun 23 nov (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 nov (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 nov (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali squadre di Premier League hanno sede a Londra?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili attraverso i portali ufficiali delle società.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima ai titolari di abbonamento

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà

Infine al pubblico, durante la vendita libera

Se non riesci a trovare posti attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, potrebbe valere la pena consultare piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

A causa della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Titolari di abbonamento: Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i membri Red: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i membri Red paganti. I membri devono registrarsi durante una specifica finestra di richiesta, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i membri Red paganti. I membri devono registrarsi durante una specifica finestra di richiesta, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali che non sono stati selezionati nel sorteggio possono acquistare direttamente dai titolari di abbonamento, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale.

Se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali che non sono stati selezionati nel sorteggio possono acquistare direttamente dai titolari di abbonamento, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti nel Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi riservati, sono disponibili direttamente tramite il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality premium, tra cui posti nel Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi riservati, sono disponibili direttamente tramite il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria C: Avversarie per le quali la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per le quali la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: Sono disponibili tariffe ridotte nelle fasce previste per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono disponibili tariffe ridotte nelle fasce previste per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Iscrizione ufficiale obbligatoria: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 8-29 novembre

Tra gli eventi sportivi di punta in programma a Londra questo autunno c'è senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship, dal 27 al 29 novembre.

Questo nuovissimo torneo biennale, lanciato a luglio, mette di fronte le maggiori potenze del rugby degli emisferi settentrionale e meridionale per incoronare una squadra campione a livello mondiale e si concluderà a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l'Allianz Stadium di Twickenham sarà sede anche delle ultime tre partite dell'Inghilterra nella fase a gironi: contro l'Australia l'8 novembre, il Giappone il 14 novembre e la Nuova Zelanda il 21 novembre.

Gli accoppiamenti del weekend delle finali non saranno confermati fino alla conclusione della fase a gironi, ma è garantito che tutte e dodici le nazionali partecipanti giocheranno nel weekend conclusivo di tre giorni.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Dom 8 nov (15:10) 4ª giornata: Inghilterra-Australia Biglietti Sab 14 nov (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i portali centralizzati del torneo o tramite la federazione della nazionale ospitante (per esempio l'Inghilterra), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali in programma all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali in programma all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli direttamente attraverso i loro portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il «weekend delle finali», le categorie di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

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