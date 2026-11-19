Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con il gran finale della prima edizione delle finali del World Rugby Nations Championship come evento di punta.
Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e diversi incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.
Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta nei luoghi simbolo dello sport cittadino. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli incontri.
Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e stia cercando biglietti all'ultimo minuto, GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.
2. Partite di Premier League, Londra (varie sedi): 21-29 novembre
Terminata la sosta per le nazionali, nella capitale sono in programma alcune partite di Premier League da non perdere, tra cui l'attesissima Arsenal-Manchester City.
Data (e ora locale)
Partita
Biglietti
Stadio
Sabato 21 novembre (15:00)
Chelsea-Leeds United
Stamford Bridge
Sabato 21 novembre (15:00)
Tottenham Hotspur-Ipswich Town
Tottenham Hotspur Stadium
Lunedì 23 novembre (20:00)
Brentford-Everton
Gtech Community Stadium
Domenica 29 novembre (14:05)
Crystal Palace-Hull City
Selhurst Park
Domenica 29 novembre (14:05)
Fulham-Bournemouth
Craven Cottage
Domenica 29 novembre (16:30)
Arsenal-Manchester City
Emirates Stadium
Quali squadre di Premier League giocano a Londra?
- Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)
- Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)
- Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)
- Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)
- Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)
- Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)
Come acquistare i biglietti per la Premier League?
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili attraverso i portali ufficiali dei club.
I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:
- Prima agli abbonati
- Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà accumulati
- Infine al pubblico, durante la vendita generale
Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme di rivendita verificate, come LiveFootballTickets.
3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre
Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).
Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?
Per via della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:
- Abbonati: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club.
- Sorteggi per i soci Red: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono iscriversi durante un'apposita finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita.
- Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non hanno ottenuto biglietti tramite il sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo di listino.
- Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi riservati, sono disponibili direttamente attraverso il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.
- Piattaforme di rivendita: Per le partite esaurite o per trovare un posto all'ultimo minuto, i tifosi possono cercare biglietti su piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.
Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal?
L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo di listino dei biglietti:
- Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £.
- Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno di norma da 45 £ a 75 £.
- Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi di listino partono da 35 £ fino a 55 £.
- Tariffe ridotte: Sono previste tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).
- Obbligo di iscrizione al club: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo di listino attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento.
4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 14-29 novembre
Tra i principali eventi sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship (27-29 novembre).
Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le maggiori potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare un campione mondiale assoluto, è iniziato a luglio e si conclude a Londra.
Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l'Allianz Stadium di Twickenham sarà teatro delle ultime tre partite dell'Inghilterra nella fase a gironi: contro l'Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).
Gli accoppiamenti del weekend delle finali saranno confermati solo al termine della fase a gironi, ma tutte e dodici le nazioni partecipanti giocheranno durante i tre giorni conclusivi.
Data (e ora locale)
Turno e partita
Biglietti
Sabato 21 novembre (14:10)
6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda
Venerdì 27 novembre (16:40)
11° posto: da definire contro da definire
Venerdì 27 novembre (20:10)
5° posto: da definire contro da definire
Sabato 28 novembre (13:10)
9° posto: da definire contro da definire
Sabato 28 novembre (16:40)
3° posto: da definire contro da definire
Domenica 29 novembre (13:10)
7° posto: da definire contro da definire
Domenica 29 novembre (16:40)
Finale: da definire contro da definire
Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra
I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o la federazione della nazione ospitante (per esempio l'Inghilterra), a seconda della partita.
- Weekend delle finali (27-29 novembre): I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la vendita dei biglietti, Ticketmaster.
- Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i portali ufficiali delle rispettive federazioni.
Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?
I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.
Per le singole giornate con due partite durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:
- Venerdì 27 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £
- Sabato 28 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £
- Domenica 29 novembre, due partite: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £
- Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.
Partite della fase a gironi di novembre
I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:
Inghilterra
- contro il Giappone: 51-103 £
- contro l'Australia: 79-166 £
- contro la Nuova Zelanda: 103-238 £