Novembre 2026 si preannuncia un mese indimenticabile per lo sport a Londra, con il gran finale della prima edizione delle finali del World Rugby Nations Championship come evento di punta.

Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e diversi incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta nei luoghi simbolo dello sport cittadino. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli incontri.

Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e stia cercando biglietti all'ultimo minuto, GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

2. Partite di Premier League, Londra (varie sedi): 21-29 novembre

Terminata la sosta per le nazionali, nella capitale sono in programma alcune partite di Premier League da non perdere, tra cui l'attesissima Arsenal-Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Sabato 21 novembre (15:00) Chelsea-Leeds United Biglietti Stamford Bridge Sabato 21 novembre (15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Lunedì 23 novembre (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Domenica 29 novembre (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Domenica 29 novembre (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Domenica 29 novembre (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali squadre di Premier League giocano a Londra?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)

Come acquistare i biglietti per la Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili attraverso i portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite casalinghe, in base ai punti fedeltà accumulati

Infine al pubblico, durante la vendita generale

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme di rivendita verificate, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League?

Per via della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i soci Red: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono iscriversi durante un'apposita finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono iscriversi durante un'apposita finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non hanno ottenuto biglietti tramite il sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo di listino.

Se una partita registra il tutto esaurito, i soci che non hanno ottenuto biglietti tramite il sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo di listino. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi riservati, sono disponibili direttamente attraverso il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality di fascia alta, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi riservati, sono disponibili direttamente attraverso il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita: Per le partite esaurite o per trovare un posto all'ultimo minuto, i tifosi possono cercare biglietti su piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo di listino dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno di norma da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno di norma . Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi di listino partono da 35 £ fino a 55 £ .

Avversarie per cui la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi di listino partono . Tariffe ridotte: Sono previste tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono previste tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione al club: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo di listino attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento.

4. World Rugby Nations Championship a Londra, Allianz Stadium: 14-29 novembre

Tra i principali eventi sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship (27-29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le maggiori potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare un campione mondiale assoluto, è iniziato a luglio e si conclude a Londra.

Oltre a ospitare tutte le partite del weekend delle finali, l'Allianz Stadium di Twickenham sarà teatro delle ultime tre partite dell'Inghilterra nella fase a gironi: contro l'Australia (8 novembre), il Giappone (14 novembre) e la Nuova Zelanda (21 novembre).

Gli accoppiamenti del weekend delle finali saranno confermati solo al termine della fase a gironi, ma tutte e dodici le nazioni partecipanti giocheranno durante i tre giorni conclusivi.

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Sabato 21 novembre (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Venerdì 27 novembre (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Venerdì 27 novembre (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Sabato 28 novembre (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Sabato 28 novembre (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Domenica 29 novembre (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Domenica 29 novembre (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o la federazione della nazione ospitante (per esempio l'Inghilterra), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la vendita dei biglietti, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la vendita dei biglietti, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle nazioni ospitanti. Puoi acquistarli attraverso i portali ufficiali delle rispettive federazioni.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £

: I biglietti giornalieri costano da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £

: I biglietti giornalieri costano da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £

: I biglietti giornalieri costano da 125 £ a 280 £ Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi disputate a Londra sono i seguenti:

Inghilterra