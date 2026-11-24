A novembre continuano i grandi appuntamenti sportivi a Londra, tra cui l'entusiasmante conclusione della prima edizione delle finali del World Rugby Nations Championship.

Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e diverse sfide di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'arrivo dell'autunno nella capitale, atleti di livello mondiale provenienti da ogni parte del pianeta si esibiranno nei suoi impianti più iconici. Acquistando oggi i biglietti, potrai vederli dal vivo.

Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure viva in città e sia alla ricerca di biglietti all'ultimo minuto, GOAL ti dà tutte le informazioni utili: dove comprare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

2. Partite di Premier League a Londra, varie sedi: 29 novembre

Questo fine settimana nella capitale sono in programma alcune sfide di Premier League da non perdere, tra cui Arsenal-Manchester City.

Data e ora locale Partita Biglietti Stadio Domenica 29 novembre (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Domenica 29 novembre (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Domenica 29 novembre (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali sono le squadre londinesi di Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Come acquistare i biglietti per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per le singole gare agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality aggiuntivi, acquistabili tramite i canali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite in casa, in base ai punti fedeltà accumulati

Infine al pubblico, durante la vendita libera

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League

Per via della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Hanno il posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club.

Hanno il posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club. Sorteggi per i soci Red Membership: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red Membership paganti. I soci devono iscriversi durante un periodo di candidatura specifico, alcune settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i soci Red Membership paganti. I soci devono iscriversi durante un periodo di candidatura specifico, alcune settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite il sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale.

Se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite il sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: Le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite dell'Arsenal in Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria C: Avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 a 55 £ .

Avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: Sono previste riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono previste riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione al club: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, a pagamento e in corso di validità.

4. Weekend delle finali del World Rugby Nations Championship, Londra (Allianz Stadium): 27–29 novembre

Tra gli appuntamenti sportivi più importanti in programma a Londra quest'autunno c'è senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship all'Allianz Stadium di Twickenham (27–29 novembre).

Questo nuovissimo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare una squadra campione del mondo, è iniziato a luglio e si concluderà a Londra. Tutte e dodici le nazionali partecipanti scenderanno in campo durante i tre giorni del weekend conclusivo.

Data e ora locale Turno e partita Biglietti Venerdì 27 novembre (16:40) 11° posto: Figi-Italia Biglietti Venerdì 27 novembre (20:10) 5° posto: Irlanda-Australia Biglietti Sabato 28 novembre (13:10) 9° posto: Galles-Giappone Biglietti Sabato 28 novembre (16:40) 3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Domenica 29 novembre (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Domenica 29 novembre (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o la federazione della nazionale ospitante (per esempio quella inglese), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27–29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente attraverso il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite dei gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli sui rispettivi portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del weekend delle finali all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il weekend delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti: