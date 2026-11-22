A novembre Londra continua a regalare grandi emozioni sportive, tra cui l'avvincente conclusione della prima edizione delle finali del World Rugby Nations Championship.
Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.
Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta nei suoi impianti più celebri. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli eventi.
Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure sia un appassionato del posto in cerca di biglietti all'ultimo minuto, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano, e molto altro.
2. Partite di Premier League, Londra (varie sedi): 23-29 novembre
Terminata la sosta per le nazionali, nella capitale sono in programma alcune partite di Premier League da non perdere, tra cui l'attesissima sfida tra Arsenal e Manchester City.
Data (e ora locale)
Partita
Biglietti
Stadio
Lun 23 nov (20:00)
Brentford-Everton
Gtech Community Stadium
Dom 29 nov (14:05)
Crystal Palace-Hull City
Selhurst Park
Dom 29 nov (14:05)
Fulham-Bournemouth
Craven Cottage
Dom 29 nov (16:30)
Arsenal-Manchester City
Emirates Stadium
Quali sono le squadre londinesi di Premier League?
- Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)
- Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)
- Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)
- Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)
- Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)
- Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)
Come acquistare i biglietti per la Premier League
Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, acquistabili attraverso i canali ufficiali dei club.
I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:
- Prima agli abbonati
- Poi a chi ha già assistito a partite in casa, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà
- Infine al pubblico, durante la vendita libera
Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.
3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre
Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).
Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League
A causa della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:
- Titolari di abbonamento stagionale: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club.
- Sorteggi per i titolari di Red Membership: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i titolari di Red Membership a pagamento. È necessario iscriversi durante una finestra di registrazione specifica, settimane prima di ogni partita.
- Piattaforma ufficiale di rivendita: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo originale.
- Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.
- Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.
Quanto costano i biglietti per le partite dell'Arsenal in Champions League?
L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo originale dei biglietti:
- Partite di categoria A: Prezzi più alti per le avversarie di primo piano e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham e Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £.
- Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds ed Everton). I prezzi vanno in genere da 45 £ a 75 £.
- Partite di categoria C: Avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City e Hull City). I prezzi originali vanno da 35 £ a 55 £.
- Tariffe ridotte: Sono previste riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).
- Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo originale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, a pagamento e in corso di validità.
4. Weekend delle finali del World Rugby Nations Championship, Londra (Allianz Stadium): 27-29 novembre
Tra i grandi appuntamenti sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship all'Allianz Stadium di Twickenham (27-29 novembre).
Questo nuovo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare una squadra campione del mondo, è iniziato a luglio e si concluderà a Londra. Tutte e dodici le nazioni partecipanti saranno protagoniste nel weekend conclusivo di tre giorni.
Data (e ora locale)
Fase e partita
Biglietti
Ven 27 nov (16:40)
11° posto: Figi-Italia
Ven 27 nov (20:10)
5° posto: Irlanda-Australia
Sab 28 nov (13:10)
9° posto: Galles-Giappone
Sab 28 nov (16:40)
3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda
Dom 29 nov (13:10)
7° posto: Scozia-Argentina
Dom 29 nov (16:40)
Finale: Sudafrica-Francia
Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra
I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o della federazione della nazionale ospitante (per esempio l'Inghilterra), a seconda della partita.
- Weekend delle finali (27-29 novembre): I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.
- Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli sui loro portali ufficiali.
Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?
I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per un solo giorno o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.
Per le singole giornate con due partite durante il «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:
- Due partite di venerdì 27 novembre: Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £
- Due partite di sabato 28 novembre: Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £
- Due partite di domenica 29 novembre: Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £
- Pacchetti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.