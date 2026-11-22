A novembre Londra continua a regalare grandi emozioni sportive, tra cui l'avvincente conclusione della prima edizione delle finali del World Rugby Nations Championship.

Per gli appassionati di calcio ci sono Arsenal-Borussia Dortmund in Champions League e una serie di incontri di Premier League di grande richiamo, tra cui Arsenal-Manchester City.

Con l'autunno che avanza nella capitale, atleti di livello mondiale arriveranno da ogni parte del pianeta nei suoi impianti più celebri. Puoi vederli dal vivo prenotando oggi i biglietti per gli eventi.

Che tu sia a Londra a novembre per una vacanza o un viaggio di lavoro e voglia assistere a eventi sportivi di alto livello, oppure sia un appassionato del posto in cerca di biglietti all'ultimo minuto, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie, da dove acquistare i biglietti a quanto costano, e molto altro.

2. Partite di Premier League, Londra (varie sedi): 23-29 novembre

Terminata la sosta per le nazionali, nella capitale sono in programma alcune partite di Premier League da non perdere, tra cui l'attesissima sfida tra Arsenal e Manchester City.

Data (e ora locale) Partita Biglietti Stadio Lun 23 nov (20:00) Brentford-Everton Biglietti Gtech Community Stadium Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park Dom 29 nov (14:05) Fulham-Bournemouth Biglietti Craven Cottage Dom 29 nov (16:30) Arsenal-Manchester City Biglietti Emirates Stadium

Quali sono le squadre londinesi di Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Londra nord)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Londra ovest)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Londra ovest)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Londra sud)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Londra ovest)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Londra nord)

Come acquistare i biglietti per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, acquistabili attraverso i canali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite in casa, secondo una graduatoria basata sui punti fedeltà

Infine al pubblico, durante la vendita libera

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo minuto, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come LiveFootballTickets.

3. Arsenal-Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 novembre

Arsenal-Borussia Dortmund si giocherà all'Emirates Stadium di Londra martedì 24 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 (GMT).

Come acquistare i biglietti per Arsenal-Borussia Dortmund di Champions League

A causa della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Titolari di abbonamento stagionale: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club.

Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale del club. Sorteggi per i titolari di Red Membership: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i titolari di Red Membership a pagamento. È necessario iscriversi durante una finestra di registrazione specifica, settimane prima di ogni partita.

Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i titolari di Red Membership a pagamento. È necessario iscriversi durante una finestra di registrazione specifica, settimane prima di ogni partita. Piattaforma ufficiale di rivendita: Se una partita registra il tutto esaurito, i soci ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo originale.

Se una partita registra il tutto esaurito, i soci ufficiali rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo originale. Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Le opzioni hospitality premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League. Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo minuto, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita come LiveFootballTickets.

Quanto costano i biglietti per le partite dell'Arsenal in Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo originale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per le avversarie di primo piano e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham e Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Prezzi più alti per le avversarie di primo piano e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham e Manchester City). I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds ed Everton). I prezzi vanno in genere da 45 £ a 75 £ .

Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds ed Everton). I prezzi vanno in genere da . Partite di categoria C: Avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City e Hull City). I prezzi originali vanno da 35 £ a 55 £ .

Avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City e Hull City). I prezzi originali vanno da . Tariffe ridotte: Sono previste riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Sono previste riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo originale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, a pagamento e in corso di validità.

4. Weekend delle finali del World Rugby Nations Championship, Londra (Allianz Stadium): 27-29 novembre

Tra i grandi appuntamenti sportivi in programma a Londra questo autunno spicca senza dubbio il weekend delle finali del Nations Championship all'Allianz Stadium di Twickenham (27-29 novembre).

Questo nuovo torneo biennale, che mette di fronte le grandi potenze del rugby degli emisferi nord e sud per incoronare una squadra campione del mondo, è iniziato a luglio e si concluderà a Londra. Tutte e dodici le nazioni partecipanti saranno protagoniste nel weekend conclusivo di tre giorni.

Data (e ora locale) Fase e partita Biglietti Ven 27 nov (16:40) 11° posto: Figi-Italia Biglietti Ven 27 nov (20:10) 5° posto: Irlanda-Australia Biglietti Sab 28 nov (13:10) 9° posto: Galles-Giappone Biglietti Sab 28 nov (16:40) 3° posto: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Dom 29 nov (13:10) 7° posto: Scozia-Argentina Biglietti Dom 29 nov (16:40) Finale: Sudafrica-Francia Biglietti

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o della federazione della nazionale ospitante (per esempio l'Inghilterra), a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: I biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali che giocano in casa. Puoi acquistarli sui loro portali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship a Londra?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per un solo giorno o pacchetti per più giorni del «weekend delle finali» all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le singole giornate con due partite durante il «weekend delle finali», le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti: