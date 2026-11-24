A dicembre Londra si trasforma in uno scintillante scenario invernale. Ad arricchire l'atmosfera delle feste ci sono numerosi eventi sportivi da non perdere in tutta la capitale, tra cui grandi partite di Premier League.

Che tu voglia regalare a una persona cara un biglietto da mettere sotto l'albero o lasciare il divano di casa per qualche ora di sport dal vivo, puoi già prenotare il tuo posto per una partita o un evento.

Dalle tradizionali partite di calcio di Santo Stefano ai derby londinesi ad alta tensione, fino al pubblico in festa dei Mondiali di freccette all'Ally Pally, il calendario sportivo della città si infittisce durante le festività.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per trovare posto agli eventi londinesi da non perdere questo dicembre: dove acquistare i biglietti e quanto costano.

1. Partite di Premier League, Championship e Carabao Cup a Londra, in varie sedi, dal 2 al 30 dicembre

Per tutto dicembre Londra ospita grandi partite del calcio inglese, tra cui il derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal e il quarto di finale di Carabao Cup tra Crystal Palace e Sunderland.

Data e ora locale Partita Biglietti Stadio Mer 2 dicembre (19:30) Premier League: Chelsea-Crystal Palace Biglietti Stamford Bridge Mer 2 dicembre (20:15) Premier League: Brentford-Arsenal Biglietti Gtech Community Stadium Gio 3 dicembre (20:15) Premier League: Tottenham Hotspur-Fulham Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Sab 5 dicembre (12:30) Premier League: Chelsea-Liverpool Biglietti Stamford Bridge Sab 5 dicembre (20:00) Premier League: Brentford-Manchester City Biglietti Gtech Community Stadium Dom 6 dicembre (20:00) Premier League: Tottenham Hotspur-Arsenal Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Mar 8 dicembre (19:45) Championship: Millwall-Sheffield United Biglietti The Den Mar 8 dicembre (19:45) Championship: Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers Biglietti Loftus Road Stadium Mar 8 dicembre (20:00) Championship: West Ham United-Middlesbrough Biglietti London Stadium Sab 12 dicembre (12:30) Championship: Queens Park Rangers-Watford Biglietti Loftus Road Stadium Sab 12 dicembre (15:00) Premier League: Fulham-Brentford Biglietti Craven Cottage Sab 12 dicembre (15:00) Championship: West Ham United-Bristol City Biglietti London Stadium Dom 13 dicembre (14:00) Premier League: Arsenal-Bournemouth Biglietti Emirates Stadium Dom 13 dicembre (19:00) Premier League: Crystal Palace-Manchester United Biglietti Selhurst Park Mer 16 dicembre (19:30) Quarti di Carabao Cup: Crystal Palace-Sunderland Biglietti Selhurst Park Sab 19 dicembre (12:30) Premier League: Brentford-Newcastle United Biglietti Gtech Community Stadium Sab 19 dicembre (12:30) Championship: Millwall-Charlton Athletic Biglietti The Den Dom 20 dicembre (16:30) Premier League: Arsenal-Manchester United Biglietti Emirates Stadium Lun 21 dicembre (20:00) Premier League: Chelsea-Aston Villa Biglietti Stamford Bridge Sab 26 dicembre (15:00) Premier League: Fulham-Brighton & Hove Albion Biglietti Craven Cottage Sab 26 dicembre (15:00) Premier League: Tottenham Hotspur-Bournemouth Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Sab 26 dicembre (15:00) Championship: Queens Park Rangers-Bristol City Biglietti Loftus Road Stadium Sab 26 dicembre (15:00) Championship: West Ham United-Norwich City Biglietti London Stadium Dom 27 dicembre (15:00) Premier League: Crystal Palace-Arsenal Biglietti Selhurst Park Mar 29 dicembre (19:30) Premier League: Tottenham Hotspur-Brighton & Hove Albion Biglietti Tottenham Hotspur Stadium Mar 29 dicembre (19:45) Championship: Millwall-Portsmouth Biglietti The Den Mer 30 dicembre (19:30) Premier League: Crystal Palace-Bournemouth Biglietti Selhurst Park Mer 30 dicembre (19:30) Premier League: Fulham-Arsenal Biglietti Craven Cottage

Quali sono le squadre di Premier League e Championship a Londra?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, nord di Londra)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, ovest di Londra)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, ovest di Londra)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sud di Londra)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, ovest di Londra)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, nord di Londra)

Queens Park Rangers F.C.: Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, ovest di Londra)

West Ham United F.C.: London Stadium (Stratford, est di Londra)

Millwall F.C.: The Den (Bermondsey, sud-est di Londra)

Charlton Athletic F.C.: The Valley (Charlton, sud-est di Londra)

Come acquistare i biglietti per Premier League e Championship?

Per le partite di Premier League e Championship esistono diverse opzioni, dai biglietti per le singole gare agli abbonamenti e ai pacchetti hospitality, disponibili sui portali ufficiali dei club.

I club della massima serie inglese tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi:

Prima agli abbonati

Poi a chi ha già assistito a partite in casa, in base ai punti fedeltà

Infine al pubblico, durante la vendita generale

Se non riesci a trovare posto attraverso i canali ufficiali dei club o cerchi biglietti all'ultimo momento, può valere la pena consultare piattaforme verificate di rivendita, come StubHub.

2. Spareggio per i Mondiali femminili: Inghilterra-Ucraina, 5 dicembre

La partita tra Inghilterra e Ucraina si disputa sabato 5 dicembre allo stadio di Wembley, a Londra, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 GMT. È il ritorno della finale dello spareggio per i Mondiali femminili. La vincente del doppio confronto si qualificherà ai Mondiali femminili del 2027.

Come acquistare i biglietti per Inghilterra-Ucraina, spareggio per i Mondiali femminili

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti ufficiali direttamente dalla pagina dedicata all'evento sul sito dello stadio di Wembley o tramite Ticketmaster UK. I tifosi ospiti, nei settori riservati all'Ucraina, devono acquistarli attraverso la Federcalcio ucraina (UAF) o la pagina dello stadio di Wembley dedicata ai tifosi ospiti.

Per le partite esaurite o per trovare posto all'ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita dei biglietti come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Inghilterra-Ucraina, spareggio per i Mondiali femminili?

I biglietti ufficiali per il ritorno dello spareggio di qualificazione ai Mondiali femminili FIFA 2027 tra Inghilterra e Ucraina costano da 15 a 59 sterline per gli adulti e da 5 a 17,50 sterline per le categorie che hanno diritto a una riduzione.

3. Arsenal-Real Madrid, Emirates Stadium, 9 dicembre

Arsenal-Real Madrid si disputa martedì 9 dicembre all'Emirates Stadium di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 GMT.

Come acquistare i biglietti di Champions League per Arsenal-Real Madrid

A causa della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: hanno il posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club.

hanno il posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita del club. Sorteggi per i soci Red: le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono registrarsi durante una finestra di iscrizione specifica, settimane prima di ogni partita.

le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono registrarsi durante una finestra di iscrizione specifica, settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale.

se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi privati, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi privati, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League. Piattaforme di rivendita: per le partite esaurite o per trovare posto all'ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme verificate di rivendita dei biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: prezzi più alti per le avversarie di primo piano e i derby, per esempio Real Madrid, Tottenham e Manchester City. I prezzi vanno generalmente da 65 a oltre 120 sterline .

prezzi più alti per le avversarie di primo piano e i derby, per esempio Real Madrid, Tottenham e Manchester City. I prezzi vanno generalmente da . Partite di categoria B: avversarie di fascia intermedia, per esempio Borussia Dortmund, Leeds ed Everton. I prezzi vanno in genere da 45 a 75 sterline .

avversarie di fascia intermedia, per esempio Borussia Dortmund, Leeds ed Everton. I prezzi vanno in genere da . Partite di categoria C: avversarie per le quali la domanda è minore, per esempio Sabah, Coventry City e Hull City. I prezzi nominali vanno da 35 a 55 sterline .

avversarie per le quali la domanda è minore, per esempio Sabah, Coventry City e Hull City. I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: nelle fasce designate sono disponibili prezzi ridotti per i Junior Gunners sotto i 18 anni, i soci Young Adult dai 18 ai 24 anni e i tifosi Senior sopra i 66 anni.

nelle fasce designate sono disponibili prezzi ridotti per i Junior Gunners sotto i 18 anni, i soci Young Adult dai 18 ai 24 anni e i tifosi Senior sopra i 66 anni. Obbligo di iscrizione ufficiale: per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione a pagamento attiva al club.

4. Mondiali PDC di freccette, Londra (Alexandra Palace), dall'11 dicembre al 3 gennaio

I migliori giocatori di freccette del mondo arrivano all'Ally Pally di Londra per un altro torneo nel clima delle feste. I Mondiali PDC iniziano l'11 dicembre e culminano con la finale del 3 gennaio. Puoi già prenotare un posto per la data o la sessione che preferisci.

Quest'anno l'iconico Alexandra Palace ospita il più importante torneo di freccette per la ventesima volta, ma sarà la prima volta che le gare si svolgeranno nella Great Hall della struttura. La capienza salirà così al record di 180.000 biglietti.

Luke Littler torna da campione in carica per il secondo anno consecutivo e punta a diventare il primo giocatore dopo Phil «The Power» Taylor, nel 2006, a conquistare il titolo per tre edizioni di fila. Anche tu puoi unirti al pubblico delle freccette assicurandoti un posto al Palace.

Data e ora locale Turno / sessione Biglietti Venerdì 11 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 12 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 13 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 14 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 15 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 16 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Giovedì 17 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Venerdì 18 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (primo turno, 4 incontri) Biglietti Sabato 19 dicembre (19:00) Sessione serale (primo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 20 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Lunedì 21 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Martedì 22 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Mercoledì 23 dicembre (19:00) Sessione serale (secondo turno, 4 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Domenica 27 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Lunedì 28 dicembre (19:00) Sessione serale (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (sedicesimi, 3 incontri) Biglietti Martedì 29 dicembre (19:00) Sessione serale (1 sedicesimo e 2 ottavi) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (12:30) Sessione pomeridiana (ottavi, 3 incontri) Biglietti Mercoledì 30 dicembre (19:00) Sessione serale (ottavi, 3 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (12:30) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Venerdì 1° gennaio (19:00) Quarti di finale (2 incontri) Biglietti Sabato 2 gennaio (19:30) Semifinali (2 incontri) Biglietti Domenica 3 gennaio (20:00) Finale Biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali PDC di freccette 2026/27

Per la prima volta, i biglietti ufficiali dei Mondiali PDC di freccette 2026/27 sono stati messi a disposizione tramite un sistema di sorteggi anziché con una vendita generale basata sull'ordine di arrivo. Ecco i dettagli:

Sorteggio per gli abbonati annuali a PDCTV : iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre.

: iscrizioni aperte il 1° settembre e chiuse il 7 settembre. Sorteggio generale : iscrizioni aperte l'8 settembre e chiuse il 14 settembre.

: iscrizioni aperte l'8 settembre e chiuse il 14 settembre. Esiti e vendita generale: i vincitori dei sorteggi sono stati avvisati a fine settembre. Non è seguita una vendita generale perché i sorteggi hanno esaurito tutti i biglietti standard disponibili.

Rivendita ufficiale tra tifosi: puoi consultare la piattaforma Fan-to-Fan Resale di See Tickets, il canale autorizzato per la rivendita dei biglietti standard.

Inoltre, i tifosi possono acquistare biglietti per i Mondiali PDC di freccette sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali PDC di freccette 2026/27?

I biglietti ufficiali per i Mondiali PDC di freccette 2026/27 all'Alexandra Palace partono da 55 sterline per i posti sulle gradinate, 75 sterline per i posti ai tavoli e 399 sterline per l'hospitality del 501 Club. I prezzi aumentano con l'avanzare del torneo e raggiungono il massimo per la finale del 3 gennaio 2027.