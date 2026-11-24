Nel dicembre 2026 New York è pronta a tornare a brillare sulla scena mondiale come destinazione per eccellenza delle festività.

Dopo un autunno spettacolare, la città ha consolidato la sua fama di meta invernale indimenticabile: dalle tradizioni natalizie più celebri alle emozionanti sfide NBA, passando per i grandi successi di Broadway e gli spettacoli comici dal vivo.

Che arriviate da un'altra città degli Stati Uniti o dall'estero, GOAL vi offre una guida completa per procurarvi i biglietti degli eventi, prenotare i voli migliori per JFK o Newark e trovare l'alloggio ideale per il vostro viaggio invernale nei cinque distretti di New York.

Qual è il programma degli eventi a New York nel dicembre 2026?

GOAL vi presenta un'ampia panoramica delle diverse proposte di intrattenimento in città a dicembre. Dai grandi concerti agli spettacoli comici più raccolti, ecco gli appuntamenti in calendario:

Data Evento Luogo Biglietti Martedì 1° dicembre Doja Cat Madison Square Garden Biglietti Giovedì 3 dicembre Wisin United Palace Theatre Biglietti Giovedì 3 dicembre Brent Faiyaz Barclays Center Biglietti Domenica 6 dicembre New York Giants contro San Francisco 49ers MetLife Stadium Biglietti Martedì 8 dicembre The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Biglietti Venerdì 11 dicembre Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Biglietti Sabato 12 dicembre Army contro Navy, football americano MetLife Stadium Biglietti Domenica 13 dicembre Denver Broncos contro New York Jets MetLife Stadium Biglietti Domenica 13 dicembre Boston Celtics contro Brooklyn Nets Barclays Center Biglietti Martedì 15 e mercoledì 16 dicembre Trevor Noah Beacon Theatre Biglietti Mercoledì 16 dicembre Brooklyn Nets contro Dallas Mavericks Barclays Center Biglietti Mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre Andrea Bocelli Madison Square Garden Biglietti Domenica 20 dicembre New York Islanders contro New York Rangers UBS Arena, Elmont Biglietti Mercoledì 23 dicembre Utah Jazz contro New York Knicks Madison Square Garden Biglietti Venerdì 25 dicembre San Antonio Spurs contro New York Knicks (giorno di Natale) Madison Square Garden Biglietti Domenica 27 dicembre Brooklyn Nets contro New York Knicks Madison Square Garden Biglietti Per tutto dicembre The Great Gatsby Broadway Theatre Biglietti Martedì 29 dicembre Detroit Red Wings contro New York Rangers Madison Square Garden Biglietti Da mercoledì 30 dicembre a sabato 2 gennaio Phish New Year's Eve Run Madison Square Garden Biglietti Per tutto dicembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Biglietti Per tutto dicembre Lo schiaccianoci di George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Biglietti Per tutto dicembre Alvin Ailey American Dance Theater (dal 2 dicembre) New York City Center Biglietti

Come acquistare i biglietti per gli eventi di dicembre a New York?

Al momento, la disponibilità sui canali di vendita primari per i principali eventi delle festività, come gli spettacoli delle Rockettes nei weekend più richiesti o le partite dei Knicks nella settimana di Natale, sta ufficialmente raggiungendo i minimi storici. Con milioni di turisti in arrivo in città, i botteghini sono sottoposti a una forte pressione.

Ecco cosa sapere in breve:

Il mercato secondario è attivo: Se non siete riusciti ad acquistare i biglietti nella vendita primaria, piattaforme come StubHub sono il principale canale autorizzato in cui i fan possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi di dicembre. È la vostra migliore occasione per trovare posto agli spettacoli di Broadway esauriti, ottenere posti VIP al Madison Square Garden o assicurarvi i posti migliori per Trevor Noah al Beacon Theatre.

Se non siete riusciti ad acquistare i biglietti nella vendita primaria, piattaforme come StubHub sono il principale canale autorizzato in cui i fan possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi di dicembre. È la vostra migliore occasione per trovare posto agli spettacoli di Broadway esauriti, ottenere posti VIP al Madison Square Garden o assicurarvi i posti migliori per Trevor Noah al Beacon Theatre. Ingresso interamente digitale: Quasi tutte le principali sedi di New York utilizzano esclusivamente biglietti digitali. Per mostrarli ai tornelli vi servirà uno smartphone con accesso a Internet.

Quasi tutte le principali sedi di New York utilizzano esclusivamente biglietti digitali. Per mostrarli ai tornelli vi servirà uno smartphone con accesso a Internet. Prezzi e sicurezza: Ricordate di controllare i termini e le condizioni dei siti di rivendita. Acquistando su piattaforme affidabili come StubHub, la vostra transazione è protetta dalla garanzia FanProtect al 100%.

Come prenotare i voli per un viaggio a New York a dicembre?

Per visitare New York bisogna orientarsi in uno degli snodi aeroportuali più trafficati al mondo. La maggior parte dei tifosi e dei turisti atterrerà in uno dei tre principali aeroporti della zona: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) o LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): È il principale scalo per chi arriva dall'estero, da città europee come Londra, Parigi o Francoforte. Permette di raggiungere Manhattan e Brooklyn in metropolitana, tramite l'AirTrain, o con i servizi di trasporto con conducente prenotabili via app.

È il principale scalo per chi arriva dall'estero, da città europee come Londra, Parigi o Francoforte. Permette di raggiungere Manhattan e Brooklyn in metropolitana, tramite l'AirTrain, o con i servizi di trasporto con conducente prenotabili via app. Newark Liberty (New Jersey): Un'ottima alternativa, soprattutto se il vostro programma comprende una partita NFL al MetLife Stadium o se alloggiate nella parte occidentale di Manhattan.

Un'ottima alternativa, soprattutto se il vostro programma comprende una partita NFL al MetLife Stadium o se alloggiate nella parte occidentale di Manhattan. Aeroporto LaGuardia (New York): È lo scalo di riferimento per i voli interni negli Stati Uniti. Rinnovato di recente, consente di raggiungere rapidamente Midtown e il Queens.

Consigliamo di usare piattaforme come Skyscanner per tenere d'occhio i cali di prezzo. Compagnie come Delta, JetBlue e British Airways sono scelte frequenti per raggiungere la capitale nordamericana delle festività.

Quanto costano i voli per New York a dicembre?

Si prevede che viaggiare durante le festività sarà costoso. A dicembre, i voli dai principali aeroporti europei o della costa occidentale degli Stati Uniti costano generalmente tra 400 e 1.200 dollari USA. Prenotare in anticipo è fondamentale per ottenere le tariffe migliori.

Data Partenza Arrivo Costo stimato (USD) 5 dicembre Londra (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 dicembre Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 dicembre Parigi (CDG) New York (JFK) 850 $

Dove alloggiare durante un viaggio a New York a dicembre?

Con eventi distribuiti tra Manhattan, Brooklyn e persino il New Jersey, i visitatori dovrebbero cercare un alloggio che offra flessibilità e riparo dal freddo dei mesi invernali.

Midtown Manhattan (per Broadway, MSG e le attrazioni natalizie): Alloggiare a Midtown significa trovarsi nel cuore degli eventi. Potrete raggiungere a piedi il Radio City Christmas Spectacular, il Theater District per gli spettacoli di Broadway e il Madison Square Garden per le partite dei Knicks e dei Rangers. La zona offre un'atmosfera vivace, con accesso immediato alle principali linee della metropolitana e ai luoghi simbolo della città.

Downtown Brooklyn (per l'NBA e i concerti) Se il vostro programma prevede soprattutto partite dei Brooklyn Nets o concerti al Barclays Center, Downtown Brooklyn offre un ambiente più alla moda e un po' più tranquillo. I boutique hotel della zona regalano viste spettacolari sullo skyline e permettono di tornare facilmente a Manhattan in metropolitana.

Come spostarsi a New York?

Per muoversi nei giorni delle partite, all'uscita dai teatri e tra la folla delle festività, è utile conoscere le opzioni di trasporto:

Trasporto con conducente prenotabile via app: Lyft è un servizio essenziale negli Stati Uniti, soprattutto a New York. La metropolitana è ottima per spostarsi di giorno, ma per i visitatori che escono a tarda sera dagli eventi al Madison Square Garden o tornano in hotel dopo una gelida serata di dicembre, chiamare un'auto con Lyft è l'opzione più sicura, calda e affidabile.

Lyft è un servizio essenziale negli Stati Uniti, soprattutto a New York. La metropolitana è ottima per spostarsi di giorno, ma per i visitatori che escono a tarda sera dagli eventi al Madison Square Garden o tornano in hotel dopo una gelida serata di dicembre, chiamare un'auto con Lyft è l'opzione più sicura, calda e affidabile. Trasporto pubblico: New York dispone di un'estesa rete metropolitana attiva 24 ore su 24, gestita dalla MTA, utilissima per evitare il traffico delle festività a Midtown. Dopo le partite, però, la folla a Penn Station, sotto il Madison Square Garden, sarà numerosa. Avere pronta un'app per prenotare un'auto è un'ottima alternativa.

Come restare connessi durante il viaggio a New York?

Per viaggiare negli Stati Uniti serve un piano dati che funzioni fin dal momento dell'atterraggio. Restare connessi è fondamentale per mostrare all'ingresso il biglietto digitale acquistato su StubHub, trovare il teatro con Google Maps o chiamare un'auto con Lyft dopo la partita.

Per evitare bollette di roaming salate dal vostro operatore, la soluzione è una eSIM. Con eSIM.sm potete avere dati ad alta velocità per l'intero viaggio a partire da pochi dollari. Si attiva facilmente tramite un codice QR, così sarete online appena arrivati a JFK o Newark. Se vi servono più dati mentre seguite la vostra squadra del cuore o esplorate la città, potete ricaricare il piano con facilità.

Le principali attrazioni di New York da non perdere a dicembre: