La Grande Mela è pronta a brillare ancora una volta sulla scena mondiale come destinazione per le vacanze per eccellenza nel dicembre 2026.

Dopo un autunno spettacolare, New York ha consolidato la sua fama di meta invernale indimenticabile, tra tradizioni natalizie iconiche, emozionanti sfide NBA, grandi successi di Broadway e spettacoli di comicità dal vivo.

Che tu viaggi dagli Stati Uniti o arrivi dall'estero, GOAL ti offre la guida completa per acquistare i biglietti degli eventi, prenotare i voli migliori per JFK o Newark e trovare l'alloggio perfetto per il tuo viaggio invernale nei cinque distretti della città.

Qual è il programma degli eventi a New York nel dicembre 2026?

GOAL ti propone una panoramica molto più ampia delle diverse possibilità di intrattenimento in città questo dicembre. Dai grandi concerti agli spettacoli di comicità in locali raccolti, ecco gli appuntamenti in calendario:

Data Evento Luogo Biglietti Mar 1° dic Doja Cat Madison Square Garden Biglietti Gio 3 dic Wisin United Palace Theatre Biglietti Gio 3 dic Brent Faiyaz Barclays Center Biglietti Dom 6 dic New York Giants vs San Francisco 49ers MetLife Stadium Biglietti Mar 8 dic The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Biglietti Ven 11 dic Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Biglietti Sab 12 dic Football americano: Army vs Navy MetLife Stadium Biglietti Dom 13 dic Denver Broncos vs New York Jets MetLife Stadium Biglietti Dom 13 dic Boston Celtics vs Brooklyn Nets Barclays Center Biglietti Mar 15 e mer 16 dic Trevor Noah Beacon Theatre Biglietti Mer 16 dic Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks Barclays Center Biglietti Mer 16 e gio 17 dic Andrea Bocelli Madison Square Garden Biglietti Dom 20 dic New York Islanders vs New York Rangers UBS Arena, Elmont Biglietti Mer 23 dic Utah Jazz vs New York Knicks Madison Square Garden Biglietti Ven 25 dic San Antonio Spurs vs New York Knicks (giorno di Natale) Madison Square Garden Biglietti Dom 27 dic Brooklyn Nets vs New York Knicks Madison Square Garden Biglietti Per tutto dicembre The Great Gatsby Broadway Theatre Biglietti Mar 29 dic Detroit Red Wings vs New York Rangers Madison Square Garden Biglietti Da mer 30 dic a sab 2 gen Concerti di Capodanno dei Phish Madison Square Garden Biglietti Per tutto dicembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Biglietti Per tutto dicembre Lo schiaccianoci di George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Biglietti Per tutto dicembre Alvin Ailey American Dance Theater (dal 2 dic) New York City Center Biglietti

Come acquistare i biglietti per gli eventi di dicembre a New York?

Ad oggi, la disponibilità sul mercato primario per i principali eventi delle feste, come gli spettacoli delle Rockettes nei fine settimana più richiesti o le partite dei Knicks durante la settimana di Natale, sta ufficialmente raggiungendo i minimi storici. Con milioni di turisti che affollano la città, le biglietterie sono sottoposte a una forte pressione.

Ecco cosa sapere in breve:

Il mercato secondario è attivo: Se non sei riuscito ad acquistare i biglietti nella vendita primaria, piattaforme come StubHub sono il principale canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi di dicembre. È la tua migliore occasione per trovare posto agli spettacoli di Broadway esauriti, ottenere posti VIP al Madison Square Garden o assicurarti i posti migliori per Trevor Noah al Beacon Theatre.

Se non sei riuscito ad acquistare i biglietti nella vendita primaria, piattaforme come StubHub sono il principale canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi di dicembre. È la tua migliore occasione per trovare posto agli spettacoli di Broadway esauriti, ottenere posti VIP al Madison Square Garden o assicurarti i posti migliori per Trevor Noah al Beacon Theatre. Accesso interamente digitale: Quasi tutte le principali sedi di New York utilizzano esclusivamente biglietti digitali. Ti servirà uno smartphone con accesso a Internet per mostrare i biglietti ai tornelli.

Quasi tutte le principali sedi di New York utilizzano esclusivamente biglietti digitali. Ti servirà uno smartphone con accesso a Internet per mostrare i biglietti ai tornelli. Prezzi e sicurezza: Ricorda di controllare i termini e le condizioni dei siti di rivendita. Utilizzare piattaforme affidabili come StubHub significa avere un acquisto protetto dalla garanzia FanProtect al 100%.

Come acquistare i voli per il tuo viaggio a New York a dicembre?

Per visitare New York bisogna orientarsi in uno degli snodi di viaggio più trafficati al mondo. La maggior parte degli appassionati e dei turisti atterrerà in uno dei tre principali aeroporti della zona: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) o LaGuardia (LGA).

JFK International (New York): È il principale scalo per chi arriva dall'estero, da città europee come Londra, Parigi o Francoforte. Offre collegamenti con la metropolitana, tramite AirTrain, e servizi di trasporto tramite app verso Manhattan e Brooklyn.

È il principale scalo per chi arriva dall'estero, da città europee come Londra, Parigi o Francoforte. Offre collegamenti con la metropolitana, tramite AirTrain, e servizi di trasporto tramite app verso Manhattan e Brooklyn. Newark Liberty (New Jersey): Un'ottima alternativa, soprattutto se il tuo itinerario comprende una partita NFL al MetLife Stadium o se alloggi nella zona occidentale di Manhattan.

Un'ottima alternativa, soprattutto se il tuo itinerario comprende una partita NFL al MetLife Stadium o se alloggi nella zona occidentale di Manhattan. Aeroporto LaGuardia (New York): È lo scalo di riferimento per i voli interni negli Stati Uniti. Ristrutturato di recente, offre collegamenti rapidi con Midtown e il Queens.

Consigliamo di utilizzare piattaforme come Skyscanner per tenere d'occhio i cali di prezzo. Compagnie come Delta, JetBlue e British Airways sono scelte popolari per raggiungere la capitale nordamericana delle vacanze.

Quanto costano i voli per New York a dicembre?

Si prevede che i costi di viaggio durante le festività siano elevati. A dicembre, i voli dai principali aeroporti europei o della costa occidentale degli Stati Uniti costano generalmente tra 400 e 1.200 $ USA. Prenotare in anticipo è essenziale per ottenere le tariffe migliori.

Data Partenza da Arrivo a Costo stimato ($ USA) 5 dic Londra (LHR) New York (JFK) 750 $ 10 dic Los Angeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 dic Parigi (CDG) New York (JFK) 850 $

Dove alloggiare per una vacanza a New York a dicembre?

Con eventi distribuiti tra Manhattan, Brooklyn e persino il New Jersey, è consigliabile cercare un alloggio che garantisca flessibilità e un riparo dal freddo nei mesi invernali.

Midtown Manhattan (per Broadway, MSG e le attrazioni natalizie): Soggiornare a Midtown significa trovarsi nel cuore degli eventi. Il Radio City Christmas Spectacular, il Theater District con gli spettacoli di Broadway e il Madison Square Garden, dove giocano Knicks e Rangers, saranno tutti raggiungibili a piedi. La zona offre un'atmosfera vivace, accesso immediato alle principali linee della metropolitana e luoghi simbolo della città.

Downtown Brooklyn (per NBA e concerti) Se il tuo programma comprende soprattutto partite dei Brooklyn Nets o concerti al Barclays Center, Downtown Brooklyn offre un ambiente più alla moda e leggermente più tranquillo. I boutique hotel della zona regalano viste straordinarie sul profilo della città e permettono di tornare facilmente a Manhattan in metropolitana.

Come spostarsi a New York?

Per muoversi nei giorni delle partite, all'uscita dai teatri e tra la folla delle feste è utile conoscere le opzioni disponibili:

Trasporto tramite app: Lyft è essenziale negli Stati Uniti, soprattutto a New York. La metropolitana è ottima per spostarsi di giorno, ma chiamare un'auto con Lyft è la soluzione più sicura, calda e affidabile per chi esce tardi dagli eventi al Madison Square Garden o rientra in hotel dopo una gelida serata di dicembre.

Lyft è essenziale negli Stati Uniti, soprattutto a New York. La metropolitana è ottima per spostarsi di giorno, ma chiamare un'auto con Lyft è la soluzione più sicura, calda e affidabile per chi esce tardi dagli eventi al Madison Square Garden o rientra in hotel dopo una gelida serata di dicembre. Trasporto pubblico: New York dispone di un'estesa rete metropolitana attiva 24 ore su 24, gestita dalla MTA, molto utile per evitare il traffico delle feste a Midtown. Dopo le partite, però, a Penn Station, sotto il Madison Square Garden, ci sarà molta folla. Avere pronta un'app per chiamare un'auto è un'ottima alternativa.

Come restare connessi durante il viaggio a New York?

Per viaggiare negli Stati Uniti serve un piano dati che funzioni fin dal momento in cui scendi dall'aereo. Restare connessi è fondamentale per mostrare il biglietto digitale di StubHub all'ingresso, usare Google Maps per trovare il teatro o chiamare un'auto con Lyft dopo la partita.

Per evitare bollette di roaming salate dal tuo operatore, la soluzione è una eSIM. Con eSIM.sm puoi avere dati ad alta velocità per tutto il viaggio a partire da pochi dollari. Si attiva facilmente tramite un codice QR, così puoi essere online non appena arrivi a JFK o Newark. Se ti servono più dati mentre segui la tua squadra del cuore o esplori la città, puoi ricaricare facilmente il piano.

Le principali attrazioni da non perdere a New York a dicembre: