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New York City in December 2026Getty Images
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Come vivere New York a dicembre 2026: Dove trovare biglietti, voli, prenotazioni e molto altro

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Ecco esattamente come assicurarti i biglietti per vedere il meglio di New York quest’inverno

La Grande Mela è pronta a brillare ancora una volta sulla scena mondiale come destinazione per le vacanze per eccellenza nel dicembre 2026.

Dopo un autunno spettacolare, New York ha consolidato la sua fama di meta invernale indimenticabile, tra tradizioni natalizie iconiche, emozionanti sfide NBA, grandi successi di Broadway e spettacoli di comicità dal vivo.

Che tu viaggi dagli Stati Uniti o arrivi dall'estero, GOAL ti offre la guida completa per acquistare i biglietti degli eventi, prenotare i voli migliori per JFK o Newark e trovare l'alloggio perfetto per il tuo viaggio invernale nei cinque distretti della città.

Qual è il programma degli eventi a New York nel dicembre 2026?

GOAL ti propone una panoramica molto più ampia delle diverse possibilità di intrattenimento in città questo dicembre. Dai grandi concerti agli spettacoli di comicità in locali raccolti, ecco gli appuntamenti in calendario:

Data

Evento

Luogo

Biglietti

Mar 1° dic

Doja Cat

Madison Square Garden

Biglietti

Gio 3 dic

Wisin

United Palace Theatre

Biglietti

Gio 3 dic

Brent Faiyaz

Barclays Center

Biglietti

Dom 6 dic

New York Giants vs San Francisco 49ers

MetLife Stadium

Biglietti

Mar 8 dic

The Compound and Friends

Stage 1 at New World Stages

Biglietti

Ven 11 dic

Z100 Jingle Ball

Madison Square Garden

Biglietti

Sab 12 dic

Football americano: Army vs Navy

MetLife Stadium

Biglietti

Dom 13 dic

Denver Broncos vs New York Jets

MetLife Stadium

Biglietti

Dom 13 dic

Boston Celtics vs Brooklyn Nets

Barclays Center

Biglietti

Mar 15 e mer 16 dic

Trevor Noah

Beacon Theatre

Biglietti

Mer 16 dic

Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks

Barclays Center

Biglietti

Mer 16 e gio 17 dic

Andrea Bocelli

Madison Square Garden

Biglietti

Dom 20 dic

New York Islanders vs New York Rangers

UBS Arena, Elmont

Biglietti

Mer 23 dic

Utah Jazz vs New York Knicks

Madison Square Garden

Biglietti

Ven 25 dic

San Antonio Spurs vs New York Knicks (giorno di Natale)

Madison Square Garden

Biglietti

Dom 27 dic

Brooklyn Nets vs New York Knicks

Madison Square Garden

Biglietti

Per tutto dicembre

The Great Gatsby

Broadway Theatre

Biglietti

Mar 29 dic

Detroit Red Wings vs New York Rangers

Madison Square Garden

Biglietti

Da mer 30 dic a sab 2 gen

Concerti di Capodanno dei Phish

Madison Square Garden

Biglietti

Per tutto dicembre

Radio City Christmas Spectacular

Radio City Music Hall

Biglietti

Per tutto dicembre

Lo schiaccianoci di George Balanchine (New York City Ballet)

David H. Koch Theater, Lincoln Center

Biglietti

Per tutto dicembre

Alvin Ailey American Dance Theater (dal 2 dic)

New York City Center

Biglietti

Come acquistare i biglietti per gli eventi di dicembre a New York?

Ad oggi, la disponibilità sul mercato primario per i principali eventi delle feste, come gli spettacoli delle Rockettes nei fine settimana più richiesti o le partite dei Knicks durante la settimana di Natale, sta ufficialmente raggiungendo i minimi storici. Con milioni di turisti che affollano la città, le biglietterie sono sottoposte a una forte pressione.

Ecco cosa sapere in breve:

  • Il mercato secondario è attivo: Se non sei riuscito ad acquistare i biglietti nella vendita primaria, piattaforme come StubHub sono il principale canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l'avvicinarsi di dicembre. È la tua migliore occasione per trovare posto agli spettacoli di Broadway esauriti, ottenere posti VIP al Madison Square Garden o assicurarti i posti migliori per Trevor Noah al Beacon Theatre.
  • Accesso interamente digitale: Quasi tutte le principali sedi di New York utilizzano esclusivamente biglietti digitali. Ti servirà uno smartphone con accesso a Internet per mostrare i biglietti ai tornelli.
  • Prezzi e sicurezza: Ricorda di controllare i termini e le condizioni dei siti di rivendita. Utilizzare piattaforme affidabili come StubHub significa avere un acquisto protetto dalla garanzia FanProtect al 100%.

Come acquistare i voli per il tuo viaggio a New York a dicembre?

Per visitare New York bisogna orientarsi in uno degli snodi di viaggio più trafficati al mondo. La maggior parte degli appassionati e dei turisti atterrerà in uno dei tre principali aeroporti della zona: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) o LaGuardia (LGA).

  • JFK International (New York): È il principale scalo per chi arriva dall'estero, da città europee come Londra, Parigi o Francoforte. Offre collegamenti con la metropolitana, tramite AirTrain, e servizi di trasporto tramite app verso Manhattan e Brooklyn.
  • Newark Liberty (New Jersey): Un'ottima alternativa, soprattutto se il tuo itinerario comprende una partita NFL al MetLife Stadium o se alloggi nella zona occidentale di Manhattan.
  • Aeroporto LaGuardia (New York): È lo scalo di riferimento per i voli interni negli Stati Uniti. Ristrutturato di recente, offre collegamenti rapidi con Midtown e il Queens.

Consigliamo di utilizzare piattaforme come Skyscanner per tenere d'occhio i cali di prezzo. Compagnie come Delta, JetBlue e British Airways sono scelte popolari per raggiungere la capitale nordamericana delle vacanze.

Quanto costano i voli per New York a dicembre?

Si prevede che i costi di viaggio durante le festività siano elevati. A dicembre, i voli dai principali aeroporti europei o della costa occidentale degli Stati Uniti costano generalmente tra 400 e 1.200 $ USA. Prenotare in anticipo è essenziale per ottenere le tariffe migliori.

Data

Partenza da

Arrivo a

Costo stimato ($ USA)

5 dic

Londra (LHR)

New York (JFK)

750 $

10 dic

Los Angeles (LAX)

Newark (EWR)

450 $

18 dic

Parigi (CDG)

New York (JFK)

850 $

Dove alloggiare per una vacanza a New York a dicembre?

Con eventi distribuiti tra Manhattan, Brooklyn e persino il New Jersey, è consigliabile cercare un alloggio che garantisca flessibilità e un riparo dal freddo nei mesi invernali.

Midtown Manhattan (per Broadway, MSG e le attrazioni natalizie): Soggiornare a Midtown significa trovarsi nel cuore degli eventi. Il Radio City Christmas Spectacular, il Theater District con gli spettacoli di Broadway e il Madison Square Garden, dove giocano Knicks e Rangers, saranno tutti raggiungibili a piedi. La zona offre un'atmosfera vivace, accesso immediato alle principali linee della metropolitana e luoghi simbolo della città.

Downtown Brooklyn (per NBA e concerti) Se il tuo programma comprende soprattutto partite dei Brooklyn Nets o concerti al Barclays Center, Downtown Brooklyn offre un ambiente più alla moda e leggermente più tranquillo. I boutique hotel della zona regalano viste straordinarie sul profilo della città e permettono di tornare facilmente a Manhattan in metropolitana.

Come spostarsi a New York?

Per muoversi nei giorni delle partite, all'uscita dai teatri e tra la folla delle feste è utile conoscere le opzioni disponibili:

  • Trasporto tramite app: Lyft è essenziale negli Stati Uniti, soprattutto a New York. La metropolitana è ottima per spostarsi di giorno, ma chiamare un'auto con Lyft è la soluzione più sicura, calda e affidabile per chi esce tardi dagli eventi al Madison Square Garden o rientra in hotel dopo una gelida serata di dicembre.
  • Trasporto pubblico: New York dispone di un'estesa rete metropolitana attiva 24 ore su 24, gestita dalla MTA, molto utile per evitare il traffico delle feste a Midtown. Dopo le partite, però, a Penn Station, sotto il Madison Square Garden, ci sarà molta folla. Avere pronta un'app per chiamare un'auto è un'ottima alternativa.

Come restare connessi durante il viaggio a New York?

Per viaggiare negli Stati Uniti serve un piano dati che funzioni fin dal momento in cui scendi dall'aereo. Restare connessi è fondamentale per mostrare il biglietto digitale di StubHub all'ingresso, usare Google Maps per trovare il teatro o chiamare un'auto con Lyft dopo la partita.

Per evitare bollette di roaming salate dal tuo operatore, la soluzione è una eSIM. Con eSIM.sm puoi avere dati ad alta velocità per tutto il viaggio a partire da pochi dollari. Si attiva facilmente tramite un codice QR, così puoi essere online non appena arrivi a JFK o Newark. Se ti servono più dati mentre segui la tua squadra del cuore o esplori la città, puoi ricaricare facilmente il piano.

Le principali attrazioni da non perdere a New York a dicembre:

  • Le Rockettes: Protagoniste dell'atmosfera festiva di New York, con le loro coreografie sincronizzate al Radio City Music Hall sono una parte essenziale dell'inverno in città.
  • Jalen Brunson e i Knicks: Cuore dei New York Knicks, Brunson dirige l'attacco al Madison Square Garden: vederlo in azione è imperdibile per ogni appassionato di sport in visita.
  • Il cast di The Great Gatsby: Una presenza scintillante e piena di energia a Broadway, protagonista di una delle principali attrazioni teatrali del Theater District in questa stagione.
  • Le luci natalizie di Dyker Heights: Uno spettacolo a Brooklyn, composto ma mozzafiato: le esuberanti decorazioni luminose di questo quartiere sono una tappa fondamentale da inserire nel tuo itinerario natalizio.

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