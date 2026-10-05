Hai ancora voglia di andare a un Gran Premio prima che cali il sipario su quella che è stata una sensazionale stagione di F1? Non c’è niente di meglio che vivere il momento. Trasforma quei sogni in realtà al Gran Premio di Città del Messico, che si svolge dal 30 ottobre al 1° novembre.

Il Gran Premio del Messico, o Gran Premio di Città del Messico come viene chiamato dal 2021, si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez fin da quando l’evento è comparso per la prima volta nel calendario della F1 nel lontano 1963.

Nonostante alcuni periodi di pausa in cui l’evento non si è disputato, oggi è una presenza fissa nel calendario dei motori ed è una sede amatissima, rinomata per i suoi tifosi appassionati e per le gare ricche di colpi di scena.

Che tu sia un fan sfegatato della F1 o un semplice appassionato occasionale, il Gran Premio di Città del Messico saprà sicuramente stimolare i sensi. Lascia che GOAL ti spieghi come acquistare i biglietti per il Gran Premio, compreso quanto costano e dove puoi comprarli.

Quando si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico 2026 si svolgerà per tutto il weekend, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.

Data Ora (locale) Circuito (località) Biglietti domenica 1° novembre 14:00 (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Città del Messico) Biglietti

Come comprare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026

I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 attraverso diversi rivenditori. Sono offerti dal portale biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della categoria, e sono disponibili anche tramite il sito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Tieni presente che il circuito del Gran Premio di Mexican City è diviso in diverse zone, contraddistinte dai rispettivi colori. Per raggiungere la zona assegnata, devi entrare dal varco appropriato. Ogni zona ha la propria fan zone con tutti i servizi e i comfort necessari.

Ecco una panoramica delle varie zone:

Zona Tribune principali e aree Visuali chiave del tracciato Miglior varco d’ingresso Verde (Verde) Tribune 1 e 2, Paddock Club, Champions Club pit lane, griglia di partenza, rettilineo principale di partenza/arrivo Varchi 4, 6, 7 Arancione (Naranja) Tribuna 2A sorpassi ad alta velocità sul rettilineo principale (General Admission) Varco 8 Blu (Azul) Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A zona di frenata di Curva 1, esse Moisés Solana (Curve 1–3) Varchi 9 e 12 Gialla (Amarilla) Tribune 7, 9, 10, 11 complesso tortuoso delle Curve 4–6 al termine della seconda zona DRS Varchi 13 e 14 Grigia (Gris) Tribuna 14 (Foro Sol Sur) sezione stadio, Curve 13–14, cerimonia del podio post-gara Varco 2 Marrone (Café) Tribuna 15 (Foro Sol Norte) sezione stadio, curve lente, atmosfera da grande concerto Varco 2

Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della gara.

Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

I biglietti ufficiali di 3 giorni per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 all’Autódromo Hermanos Rodríguez vanno da 3.900 MXN a 30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD) a seconda della zona e del settore di posti. I biglietti sono rigorosamente vincolati alla zona, il che significa che non puoi passare in altre zone contrassegnate da colori diversi una volta entrato nel circuito.

Tribuna Zona del circuito Posizione e tipo di visuale Biglietti ufficiali 3 giorni (MXN) Grada 1 e 2 Verde rettilineo principale, pit lane e azione in griglia 30.500 Grada 10 Gialla curve ad alta velocità (Curve da 4 a 6) 19.900 Grada 11 Gialla Curva 6 e approccio alle esse del lago 18.300 Grada 4 e 5 Blu grande staccata e azione alle Curve da 1 a 2 15.000 Grada 5A Blu visuale interna del complesso iniziale di Curve da 1 a 3 13.900 Grada 7 Gialla ingresso nel complesso di Curve 4 e 5 13.900 Grada 6 Blu zona di accelerazione in uscita da Curva 3 13.000 Grada 12 Gialla sezione veloce tra le Curve da 4 a 6 12.800 Grada 9 Blu accelerazione sul rettilineo opposto 12.400 Grada 8 Blu punto intermedio del veloce rettilineo opposto 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Grigia all’interno dell’iconico stadio, curve finali e podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrone all’interno dell’iconico stadio, sezione di chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Blu ingresso del punto caldo per i sorpassi / rettilineo opposto 9.900 Grada 6A Blu area in piedi General Admission 7.000 Grada 2A Arancione area in piedi a metà rettilineo box / GA domestica 3.900

Pacchetti VIP e hospitality

Se stai cercando qualcosa oltre ai posti standard in tribuna, i pacchetti VIP di alta gamma offrono cibo premium, open bar e accesso al paddock:

Champions Club : situato proprio lungo il rettilineo principale, con prezzi a partire da circa $5.600 USD. Include un posto riservato in tribuna, accesso alla lounge hospitality e tour guidati del paddock.

F1 Paddock Club : il massimo livello di lusso, situato sopra l’edificio dei box oppure al secondo livello dello stadio Foro Sol, a partire da circa $9.600 USD.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e dell’Autodromo Hermanos Rodriguez con l’avvicinarsi dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Programma del weekend del Gran Premio di Città del Messico di F1 2026

Le prove, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Città del Messico sono distribuite su tre giorni, come mostrato di seguito:

Data Sessione Ora (locale - CST) venerdì 30 ottobre Prove libere 1 12:30 venerdì 30 ottobre Prove libere 2 16:00 sabato 31 ottobre Prove libere 3 11:30 sabato 31 ottobre Qualifiche 15:00 domenica 1° novembre Gara 14:00

Dove si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?

Il Gran Premio di Città del Messico si corre all’Autodromo Hermanos Rodriguez, come è sempre stato, anche se il tracciato era conosciuto come Magdalena Mixhuca prima del 1979.

Il circuito fu inaugurato nel 1959 e la versione attuale segue ancora in gran parte il disegno del tracciato originale. Tuttavia, la configurazione moderna, lunga circa 4,3 chilometri, attraversa un ex stadio di baseball, offrendo uno degli scenari più straordinari dell’intera stagione di F1.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, rendendo il Gran Premio un’esperienza mozzafiato per i piloti. Anche i team di F1 hanno molto su cui riflettere, dato che l’aria sottile influisce sulle prestazioni del motore e sull’aerodinamica.

Valtteri Bottas detiene il record sul giro in 1:17.774. Ha fatto segnare questo tempo nell’edizione 2021 della gara, vinta da Max Verstappen.

Come arrivare al Gran Premio di Città del Messico di F1

L’aeroporto più vicino all’Autodromo Hermanos Rodriguez è il Benito Juarez International Airport, noto anche come Mexico City International Airport. Si trova a circa 10 chilometri a est del circuito.

Noleggio auto:

Al Benito Juarez International Airport ci sono diverse compagnie di noleggio auto comodamente situate all’interno dei terminal. Tra queste ci sono Avis, Budget e Hertz.

Taxi/servizi di ride-sharing:

A Città del Messico, i viaggiatori hanno diverse opzioni per spostarsi comodamente in città usando taxi e servizi di ride-sharing, con alcune delle soluzioni più popolari che sono: Uber, Didi e i taxi regolari (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Trasporto pubblico:

Per viaggiare dal Benito Juarez International Airport al centro di Città del Messico con il trasporto pubblico, hai diverse opzioni, tra cui Metro e Metrobus. Il circuito di Città del Messico organizza anche un servizio Ticket2ride. Si tratta di un servizio navetta da località selezionate al circuito e ritorno.

Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Messico di F1 2026?

Negli anni ’70, il Gran Premio del Messico fu uno dei punti focali dell’epoca d’oro della F1, attirando folle immense e offrendo uno spettacolo entusiasmante. Un fattore che ha portato alla sua recente rinascita in termini di popolarità e fortuna è stato il successo del pilota messicano Sergio Perez, che ha chiuso al secondo posto dietro Max Verstappen nel campionato F1 2023 e ha ottenuto piazzamenti nella top 10 della classifica piloti per undici anni consecutivi (2014-2024). Quest’anno torna con la sua Cadillac, dopo essere stato assente nella stagione 2025.

L’unico altro messicano ad aver conquistato una vittoria in una gara di F1 è stato Pedro Rodriguez nel 1970. Morì purtroppo un anno dopo in seguito a un incidente di gara, ma la sua eredità vive ancora oggi, dato che il circuito di Città del Messico è stato rinominato in suo onore e in quello di suo fratello Ricardo, un altro ex pilota di F1, nel 1979.

L’Autodromo Hermanos Rodríguez è un circuito straordinario, uno di quelli che gli appassionati di F1 devono vivere dal vivo almeno una volta nella vita. Situato proprio nel centro della capitale del Messico, il tracciato è caratterizzato dal suo enorme rettilineo principale di 1,2 km, uno dei più lunghi dell’intera stagione di F1, sul quale le moderne monoposto possono raggiungere velocità fino a 330 km/h. Un’altra caratteristica distintiva è la sezione stadio del Foro Sol, dove le vetture passano attraverso una tribuna a catino.

Il Gran Premio di Città del Messico 2025 è stato dominato da Lando Norris e il risultato lo ha proiettato al comando del campionato piloti. Il pilota della McLaren ha chiuso con oltre 30 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc e sulla Red Bull di Max Verstappen. Ci attende un’altra edizione drammatica questa volta? Non aspettare, se vuoi unirti alla folla in una delle giornate più memorabili del calendario sportivo messicano.



