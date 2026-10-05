Hai ancora voglia di andare a un Gran Premio prima che cali il sipario su quella che è stata una sensazionale stagione di F1? Non c’è niente di meglio che vivere il momento. Trasforma quei sogni in realtà al Gran Premio di Città del Messico, che si svolge dal 30 ottobre al 1° novembre.
Il Gran Premio del Messico, o Gran Premio di Città del Messico come viene chiamato dal 2021, si disputa all’Autodromo Hermanos Rodriguez fin da quando l’evento è comparso per la prima volta nel calendario della F1 nel lontano 1963.
Nonostante alcuni periodi di pausa in cui l’evento non si è disputato, oggi è una presenza fissa nel calendario dei motori ed è una sede amatissima, rinomata per i suoi tifosi appassionati e per le gare ricche di colpi di scena.
Che tu sia un fan sfegatato della F1 o un semplice appassionato occasionale, il Gran Premio di Città del Messico saprà sicuramente stimolare i sensi. Lascia che GOAL ti spieghi come acquistare i biglietti per il Gran Premio, compreso quanto costano e dove puoi comprarli.
Quando si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?
Il Gran Premio di Città del Messico 2026 si svolgerà per tutto il weekend, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.
Data
Ora (locale)
Circuito (località)
Biglietti
domenica 1° novembre
14:00 (CST)
Autodromo Hermanos Rodriguez (Città del Messico)
Come comprare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026
I tifosi possono acquistare i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 attraverso diversi rivenditori. Sono offerti dal portale biglietti della Formula 1, accessibile direttamente dal sito ufficiale della categoria, e sono disponibili anche tramite il sito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez.
Tieni presente che il circuito del Gran Premio di Mexican City è diviso in diverse zone, contraddistinte dai rispettivi colori. Per raggiungere la zona assegnata, devi entrare dal varco appropriato. Ogni zona ha la propria fan zone con tutti i servizi e i comfort necessari.
Ecco una panoramica delle varie zone:
Zona
Tribune principali e aree
Visuali chiave del tracciato
Miglior varco d’ingresso
Verde (Verde)
Tribune 1 e 2, Paddock Club, Champions Club
pit lane, griglia di partenza, rettilineo principale di partenza/arrivo
Varchi 4, 6, 7
Arancione (Naranja)
Tribuna 2A
sorpassi ad alta velocità sul rettilineo principale (General Admission)
Varco 8
Blu (Azul)
Tribune 3, 3A, 4, 5, 6, 6A
zona di frenata di Curva 1, esse Moisés Solana (Curve 1–3)
Varchi 9 e 12
Gialla (Amarilla)
Tribune 7, 9, 10, 11
complesso tortuoso delle Curve 4–6 al termine della seconda zona DRS
Varchi 13 e 14
Grigia (Gris)
Tribuna 14 (Foro Sol Sur)
sezione stadio, Curve 13–14, cerimonia del podio post-gara
Varco 2
Marrone (Café)
Tribuna 15 (Foro Sol Norte)
sezione stadio, curve lente, atmosfera da grande concerto
Varco 2
Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.
Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della gara.
Quanto costano i biglietti per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?
I biglietti ufficiali di 3 giorni per il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026 all’Autódromo Hermanos Rodríguez vanno da 3.900 MXN a 30.500 MXN ($215 USD-$1.678 USD) a seconda della zona e del settore di posti. I biglietti sono rigorosamente vincolati alla zona, il che significa che non puoi passare in altre zone contrassegnate da colori diversi una volta entrato nel circuito.
Tribuna
Zona del circuito
Posizione e tipo di visuale
Biglietti ufficiali 3 giorni (MXN)
Grada 1 e 2
Verde
rettilineo principale, pit lane e azione in griglia
30.500
Grada 10
Gialla
curve ad alta velocità (Curve da 4 a 6)
19.900
Grada 11
Gialla
Curva 6 e approccio alle esse del lago
18.300
Grada 4 e 5
Blu
grande staccata e azione alle Curve da 1 a 2
15.000
Grada 5A
Blu
visuale interna del complesso iniziale di Curve da 1 a 3
13.900
Grada 7
Gialla
ingresso nel complesso di Curve 4 e 5
13.900
Grada 6
Blu
zona di accelerazione in uscita da Curva 3
13.000
Grada 12
Gialla
sezione veloce tra le Curve da 4 a 6
12.800
Grada 9
Blu
accelerazione sul rettilineo opposto
12.400
Grada 8
Blu
punto intermedio del veloce rettilineo opposto
10.500
Grada 14 (Foro Sol Sur)
Grigia
all’interno dell’iconico stadio, curve finali e podio
10.000
Grada 15 (Foro Sol Norte)
Marrone
all’interno dell’iconico stadio, sezione di chicane lenta
10.000
Grada 3A e 6B
Blu
ingresso del punto caldo per i sorpassi / rettilineo opposto
9.900
Grada 6A
Blu
area in piedi General Admission
7.000
Grada 2A
Arancione
area in piedi a metà rettilineo box / GA domestica
3.900
Pacchetti VIP e hospitality
Se stai cercando qualcosa oltre ai posti standard in tribuna, i pacchetti VIP di alta gamma offrono cibo premium, open bar e accesso al paddock:
- Champions Club: situato proprio lungo il rettilineo principale, con prezzi a partire da circa $5.600 USD. Include un posto riservato in tribuna, accesso alla lounge hospitality e tour guidati del paddock.
- F1 Paddock Club: il massimo livello di lusso, situato sopra l’edificio dei box oppure al secondo livello dello stadio Foro Sol, a partire da circa $9.600 USD.
Tieni d’occhio i siti ufficiali della F1 e dell’Autodromo Hermanos Rodriguez con l’avvicinarsi dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.
Programma del weekend del Gran Premio di Città del Messico di F1 2026
Le prove, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Città del Messico sono distribuite su tre giorni, come mostrato di seguito:
Data
Sessione
Ora (locale - CST)
venerdì 30 ottobre
Prove libere 1
12:30
venerdì 30 ottobre
Prove libere 2
16:00
sabato 31 ottobre
Prove libere 3
11:30
sabato 31 ottobre
Qualifiche
15:00
domenica 1° novembre
Gara
14:00
Dove si corre il Gran Premio di Città del Messico di F1 2026?
Il Gran Premio di Città del Messico si corre all’Autodromo Hermanos Rodriguez, come è sempre stato, anche se il tracciato era conosciuto come Magdalena Mixhuca prima del 1979.
Il circuito fu inaugurato nel 1959 e la versione attuale segue ancora in gran parte il disegno del tracciato originale. Tuttavia, la configurazione moderna, lunga circa 4,3 chilometri, attraversa un ex stadio di baseball, offrendo uno degli scenari più straordinari dell’intera stagione di F1.
L’Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, rendendo il Gran Premio un’esperienza mozzafiato per i piloti. Anche i team di F1 hanno molto su cui riflettere, dato che l’aria sottile influisce sulle prestazioni del motore e sull’aerodinamica.
Valtteri Bottas detiene il record sul giro in 1:17.774. Ha fatto segnare questo tempo nell’edizione 2021 della gara, vinta da Max Verstappen.
Come arrivare al Gran Premio di Città del Messico di F1
L’aeroporto più vicino all’Autodromo Hermanos Rodriguez è il Benito Juarez International Airport, noto anche come Mexico City International Airport. Si trova a circa 10 chilometri a est del circuito.
Noleggio auto:
Al Benito Juarez International Airport ci sono diverse compagnie di noleggio auto comodamente situate all’interno dei terminal. Tra queste ci sono Avis, Budget e Hertz.
Taxi/servizi di ride-sharing:
A Città del Messico, i viaggiatori hanno diverse opzioni per spostarsi comodamente in città usando taxi e servizi di ride-sharing, con alcune delle soluzioni più popolari che sono: Uber, Didi e i taxi regolari (Sitio de Taxis o Taxi Libre).
Trasporto pubblico:
Per viaggiare dal Benito Juarez International Airport al centro di Città del Messico con il trasporto pubblico, hai diverse opzioni, tra cui Metro e Metrobus. Il circuito di Città del Messico organizza anche un servizio Ticket2ride. Si tratta di un servizio navetta da località selezionate al circuito e ritorno.
Cosa aspettarsi dal Gran Premio del Messico di F1 2026?
Negli anni ’70, il Gran Premio del Messico fu uno dei punti focali dell’epoca d’oro della F1, attirando folle immense e offrendo uno spettacolo entusiasmante. Un fattore che ha portato alla sua recente rinascita in termini di popolarità e fortuna è stato il successo del pilota messicano Sergio Perez, che ha chiuso al secondo posto dietro Max Verstappen nel campionato F1 2023 e ha ottenuto piazzamenti nella top 10 della classifica piloti per undici anni consecutivi (2014-2024). Quest’anno torna con la sua Cadillac, dopo essere stato assente nella stagione 2025.
L’unico altro messicano ad aver conquistato una vittoria in una gara di F1 è stato Pedro Rodriguez nel 1970. Morì purtroppo un anno dopo in seguito a un incidente di gara, ma la sua eredità vive ancora oggi, dato che il circuito di Città del Messico è stato rinominato in suo onore e in quello di suo fratello Ricardo, un altro ex pilota di F1, nel 1979.
L’Autodromo Hermanos Rodríguez è un circuito straordinario, uno di quelli che gli appassionati di F1 devono vivere dal vivo almeno una volta nella vita. Situato proprio nel centro della capitale del Messico, il tracciato è caratterizzato dal suo enorme rettilineo principale di 1,2 km, uno dei più lunghi dell’intera stagione di F1, sul quale le moderne monoposto possono raggiungere velocità fino a 330 km/h. Un’altra caratteristica distintiva è la sezione stadio del Foro Sol, dove le vetture passano attraverso una tribuna a catino.
Il Gran Premio di Città del Messico 2025 è stato dominato da Lando Norris e il risultato lo ha proiettato al comando del campionato piloti. Il pilota della McLaren ha chiuso con oltre 30 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc e sulla Red Bull di Max Verstappen. Ci attende un’altra edizione drammatica questa volta? Non aspettare, se vuoi unirti alla folla in una delle giornate più memorabili del calendario sportivo messicano.