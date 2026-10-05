Ecco il tuo lasciapassare per l’Emirates Stadium dell’Arsenal: i pacchetti hospitality e premium per il giorno della partita offrono un ingresso ufficiale e garantito all’Emirates Stadium, senza doversi preoccupare di sorteggi e iscrizioni.

Ottenere biglietti ordinari attraverso i sorteggi riservati ai membri ufficiali può sembrare quasi impossibile: il tasso di successo per i titolari della Red Membership scende spesso sotto il 10%. Ecco come acquistare subito i biglietti premium per l’Arsenal.

Come prenotare i biglietti premium per l’Arsenal?

Per acquistare posti ordinari è necessario pagare una Red o Silver Membership ufficiale dell’Arsenal per adulti (35–55 £), senza alcuna garanzia di essere estratti nei sorteggi per le partite. I pacchetti hospitality per il giorno della partita NON richiedono alcuna iscrizione.

In sintesi: hospitality, biglietti premium e pacchetti VIP dell’Arsenal

Pacchetto Categoria Fascia di prezzo (a persona)* Servizi inclusi Cannon Club / Club Arsenal Club Level (anello intermedio) 350–695 £ Posto imbottito al Club Level, buoni per cibo e bevande, bevanda all’intervallo, pass per la visita al museo e allo stadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Ristorazione 695–995 £ Menù à la carte di tre portate, bar incluso, incontro con una leggenda del club, posti centrali al Club Level The Avenell & The Heritage Lounge 1.595–1.795 £ Posti a centrocampo al Box Level, ristorazione per piccoli gruppi, ricevimento con champagne di alta qualità e bar a consumazione libera Hero & Inner Circle Premium 1.895–2.695 £ Accesso VIP dietro le quinte, incontri con i giocatori, ristorazione di lusso, posti vicino al campo Executive Boxes (N5, N7, N7+) Palchi 12.950–29.595 £ (per palco) Suite privata chiusa, addetto dedicato, menù di più portate, posti sul balcone privato immediatamente all’esterno del palco

*I prezzi variano notevolmente a seconda della categoria della partita (categoria A rispetto alle categorie B/C).

Cosa sapere sul Club Level dell’Emirates Stadium e sulla visuale dai settori?

L’anello intermedio dello stadio dell’Arsenal, noto come Club Level, circonda l’intero impianto e si trova tra l’anello inferiore e quello superiore. La scelta del settore dipende da cosa preferisci: una visuale tattica, la vicinanza alle panchine o l’atmosfera.

Settori centrali delle tribune est e ovest (settori 60–64 e 69–73) : Si trovano vicino alla linea di metà campo. Il settore 62 è direttamente sopra il tunnel dei giocatori e le panchine e offre una visuale tattica privilegiata. I settori 70–72 sono allineati con l’inquadratura della telecamera televisiva principale.

Settori hospitality sulla linea di porta (settori 65–68, Clock End, e 77–81, North Bank): Qui si trovano pacchetti come il Cannon Club . Questi posti offrono una visuale coinvolgente sulle azioni d’attacco e davanti alla porta, oltre alla vicinanza ai settori più calorosi dei tifosi di casa.

La fila 1 rispetto alle file 3–6 : La fila 1 è la più vicina al bordo del campo, ma la balaustra di sicurezza in vetro del Club Level può ostacolare leggermente la visuale delle persone più basse o dei bambini. Le file dalla 3 alla 6 sono generalmente considerate la posizione ideale al Club Level: si è abbastanza in alto da vedere tutto il campo senza ostacoli, restando completamente al riparo dalla pioggia.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili per l’Arsenal?

Palchi executive privati (10–15 ospiti)

Situati al Box Level, i palchi executive offrono la massima privacy e posti dedicati sul balcone esterno, direttamente davanti alla propria suite privata.

Executive Box N7: A partire da 12.950 £ (10–15 ospiti)

Executive Box N5: A partire da 13.140 £ (12 ospiti)

Executive Box N7+: A partire da 29.595 £ (15 ospiti)

Cosa è incluso: Posti privati immediatamente all’esterno del proprio palco, menù di più portate, bar incluso, addetto dedicato, programmi ufficiali della partita e, in alcuni pacchetti, incontri con i giocatori o maglie personalizzate.

Lounge executive esclusive

Pensate per coppie, tifosi singoli o piccoli gruppi che desiderano un ambiente da ristorante di alta cucina e una visuale dalla zona di centrocampo.

The Avenell: A partire da 1.595 £ a persona (venduto in coppia)

The Heritage: A partire da 1.795 £ a persona (venduto in coppia)

Cosa è incluso: Posti premium vicino alla linea di metà campo al Box Level, ristorazione di alta qualità e bevande incluse, programmi ufficiali della partita e visite di leggende dell’Arsenal.

Pacchetti gastronomici ed esperienziali

Se la tua priorità è la gastronomia di alto livello o l’accesso esclusivo, questi pacchetti selezionati offrono un’esperienza coinvolgente nel giorno della partita.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: 695–725 £ a persona

Foundry Legends: A partire da 995 £ a persona

Inner Circle: A partire da 1.895 £ a persona (gruppi di 4 o 8)

Hero Experience: A partire da 2.695 £ a persona (gruppo di 4)

Cosa è incluso: Menù di più portate, ricevimenti con champagne, briefing tattici prima della partita, accesso dietro le quinte dello stadio e posti premium al Club Level.

Hospitality informale e conveniente (Club Level)

Opzioni flessibili e vivaci, pensate per famiglie, tifosi e viaggiatori internazionali in cerca di comfort e di un accesso semplice.

The Academy / Academy+: 525–745 £ a persona

Cannon Club: Da 350 a 695 £ a persona

Cosa è incluso:

Posti premium imbottiti al Club Level (per esempio, nel settore 66)

Accesso alla lounge prima della partita (apre 2 ore e mezza prima del calcio d’inizio)

Buoni per cibo e bevande (birra, vino, bibite analcoliche)

Bevande gratuite all’intervallo

Pass per la visita allo stadio e al museo

Come acquistare pacchetti hospitality e biglietti premium per l’Arsenal femminile (WSL)?

Per chi desidera vivere l’esperienza hospitality dell’Emirates Stadium a un prezzo d’ingresso inferiore, le partite dell’Arsenal nella Women’s Super League (WSL) e nella UEFA Women’s Champions League ospitate all’Emirates rappresentano un’ottima alternativa.

I pacchetti hospitality per le partite femminili offrono lo stesso accesso al Club Level, opzioni di ristorazione di alta qualità e la possibilità di prenotare palchi privati a prezzi notevolmente ridotti. Per questo sono una scelta apprezzata da famiglie e tifosi internazionali.

Abbigliamento: come vestirsi con i biglietti premium per l’Arsenal?

Aree informali (Cannon Club / bar del Club Level): È richiesto un abbigliamento curato ma informale. Sono pienamente ammesse le maglie replica dell’Arsenal e i colori della squadra di casa. Sono rigorosamente vietati tute, abbigliamento da palestra, jeans strappati e colori della squadra ospite.

Lounge e palchi formali (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): È richiesto un abbigliamento da curato ma informale a formale: pantaloni sartoriali o jeans eleganti, camicie con colletto o maglioni eleganti, scarpe eleganti pulite o sneakers curate. Le maglie delle squadre sono generalmente soggette a restrizioni nelle sale da pranzo più formali: controlla le indicazioni specifiche nella conferma della prenotazione.

Ci sono restrizioni per bagagli e borse con i biglietti premium per l’Arsenal?

Se sei in viaggio, non portare bagagli allo stadio.

Limite per le borse: Le dimensioni massime consentite sono quelle del formato A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Nessun deposito in loco: L’Emirates Stadium non dispone di un deposito borse o bagagli.

Bagagli a mano, valigie e zaini grandi non saranno ammessi ai tornelli di sicurezza.

Prima di recarti allo stadio, utilizza i servizi di deposito bagagli presso le principali stazioni ferroviarie (Kings Cross, Euston o St Pancras).

Trasporti: come raggiungere lo stadio dell’Arsenal con i biglietti premium?

Le suite hospitality e le lounge del Club Level aprono 2 ore e mezza prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 2 ore dopo il fischio finale.

Arriva presto per sfruttare al massimo i buoni per cibo e bevande ed evitare le code agli ingressi.

All’arrivo : Le stazioni della metropolitana di Holloway Road e Arsenal sono le più vicine, ma diventano estremamente affollate nei 60–90 minuti che precedono il calcio d’inizio. Usa Finsbury Park (linee Victoria e Piccadilly e National Rail) oppure Highbury & Islington (linea Victoria / Overground) e raggiungi l’ingresso hospitality della tribuna est (tornelli X e Y) con una piacevole passeggiata di 10–15 minuti.

Alla partenza : Dopo la partita, le code alla stazione di Arsenal possono richiedere più di 45 minuti. Poiché i pacchetti hospitality consentono di accedere alle lounge del Club Level fino a due ore dopo la partita, puoi rilassarti all’interno, seguire le analisi televisive del dopopartita ed evitare del tutto le code nelle ore di punta.

Cosa sono i pacchetti premium e i biglietti hospitality?

Nel calcio, «hospitality» è il termine usato per indicare un pacchetto esclusivo per il giorno della partita che offre molto più di un normale biglietto.

Queste esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar prima della partita per immergersi nell’atmosfera, a diverse opzioni di ristorazione, che spaziano dal buffet ai menù di più portate, fino alle suite private per un numero limitato di ospiti.

Questi pacchetti premium vengono spesso scelti per occasioni speciali, per intrattenere i clienti o per rendere ancora più piacevole la partita.

A differenza del passato, quando queste aree erano riservate soprattutto alle celebrità, oggi esiste un’ampia gamma di offerte per tifosi, professionisti e pubblico in generale.

Domande frequenti

Quando riceverò i biglietti elettronici?

I biglietti elettronici ufficiali per i pacchetti hospitality dell’Arsenal vengono inviati via email direttamente alla persona intestataria della prenotazione circa 3–5 giorni prima della partita.

I biglietti elettronici possono essere caricati direttamente nei portafogli digitali degli smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) oppure scansionati come codici a barre PDF ai tornelli VIP della tribuna est.

Cosa succede se la data della partita cambia per esigenze televisive?

Le partite di Premier League vengono spesso riprogrammate per la copertura televisiva, passando dalle 15:00 del sabato al venerdì sera, alla domenica o al lunedì sera.

I biglietti hospitality restano automaticamente validi per la nuova data e il nuovo orario. Assicurati sempre che il tuo programma di viaggio preveda un margine di 24–48 ore rispetto al fine settimana in cui è prevista la partita.

I bambini possono accedere alle lounge hospitality dell’Emirates?

Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality.

Ogni persona presente, indipendentemente dall’età, deve avere un biglietto hospitality valido.

Per motivi di sicurezza, i minori di 14 anni devono essere accompagnati da una persona adulta e sono previste restrizioni per i neonati seduti nella fila 1 del Club Level.