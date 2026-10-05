Come assicurarsi i biglietti premium dell'Arsenal: biglietti hospitality, Emirates Stadium, prezzi dei box executive e altro

: sebbene le stazioni della metropolitana di Holloway Road e Arsenal siano le più vicine, diventano estremamente affollate 60–90 minuti prima del calcio d’inizio. Usa Finsbury Park (linee Victoria/Piccadilly e National Rail) o Highbury & Islington (linea Victoria / Overground) e goditi una piacevole camminata di 10–15 minuti fino all’ingresso hospitality della East Stand (tornelli X e Y).