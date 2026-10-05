Come assicurarsi i biglietti premium dell'Arsenal: biglietti hospitality, Emirates Stadium, prezzi dei box executive e altro

Ecco il tuo biglietto d’oro per l’Emirates Stadium dell’Arsenal: hospitality per il giorno della partita e pacchetti premium offrono un pass ufficiale con ingresso garantito all’Emirates Stadium, senza il problema del ballottaggio e dell’iscrizione.
Per i tifosi internazionali, i sostenitori occasionali o chi sta pianificando un viaggio nel nord di Londra, assicurarsi biglietti di ingresso generale tramite i ballottaggi ufficiali riservati ai membri può sembrare quasi impossibile, con tassi di successo per il sorteggio della membership Red che spesso scendono sotto il 10%.
Come prenotare i biglietti premium dell’Arsenal?
I posti di ingresso generale richiedono il pagamento di una membership ufficiale Arsenal Adult Red o Silver (£35–£55), senza alcuna garanzia di vincere le lotterie per le partite. I pacchetti hospitality per il giorno della partita NON richiedono alcuna membership.
Puoi prenotare i biglietti premium ufficiali dell’Arsenal tramite due fonti principali:
- Portale ufficiale hospitality dell’Arsenal (hospitality.arsenal.com): il portale di prenotazione diretto del club per l’hospitality delle singole partite, la prenotazione di executive box per una sola gara, membership stagionali e grandi partite di coppa/europee.
- Keith Prowse: rivenditore ufficiale autorizzato e partner ticketing dell’Arsenal, vende biglietti verificati Club Level e Cannon Club con hospitality, corporate e pacchetti matchday. Prenota i biglietti premium dell’Arsenal su Keith Prowse.
- Champions Travel: rivenditore ufficiale autorizzato e partner ticketing dell’Arsenal, vende biglietti verificati Club Level e Cannon Club insieme a pacchetti per voucher Uber, prenotazioni hotel e altro. Prenota i biglietti premium dell’Arsenal su Champions Travel.
In sintesi: hospitality Arsenal, biglietti premium e pacchetti VIP
Pacchetto
Categoria
Fascia di prezzo (a persona)*
Cosa include
Cannon Club / Club Arsenal
£350 – £695
Posto imbottito Club Level, voucher cibo e bevande, bevanda all’intervallo, pass per tour del museo/stadio
Club 1886 & Woolwich Restaurant
£695 – £995
Cena à la carte di 3 portate, bar gratuito, presenza di una leggenda del club, posti centrali Club Level
The Avenell & The Heritage
£1,595 – £1,795
Posti a bordo campo su Box Level all’altezza del centrocampo, ristorazione per piccoli gruppi, ricevimento premium con champagne e open bar
Hero & Inner Circle
£1,895 – £2,695
Accesso VIP dietro le quinte, incontri con i giocatori, ristorazione di lusso, posti adiacenti al campo
Executive Boxes (N5, N7, N7+)
£12,950 – £29,595 (per box)
Suite privata chiusa, host personale, ristorazione mult portata, posti su balcone privato direttamente fuori dal box
*I prezzi variano significativamente a seconda della fascia della partita (Categoria A vs. Categoria B/C).
Cosa sapere su Club Level dell’Emirates Stadium e visuale dei blocchi?
Il settore intermedio dell’Arsenal, noto come Club Level, circonda l’intero stadio ed è posizionato tra Lower Tier e Upper Tier. Scegliere il blocco giusto dipende dal fatto che tu dia priorità alla visuale tattica, alla vicinanza alle panchine o all’atmosfera.
- Tribune centrali Est e Ovest (blocchi 60-64 & 69-73): posizionate vicino alla linea di metà campo. Il blocco 62 si trova direttamente sopra il tunnel dei giocatori e le panchine, offrendo una prospettiva tattica privilegiata. I blocchi 70–72 sono allineati con l’angolazione principale della telecamera televisiva.
- Blocchi hospitality dietro la linea di porta (blocchi 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): ospitano pacchetti come il Cannon Club. Questi posti offrono una visuale immersiva sulle azioni offensive, sulle occasioni nell’area di porta e una grande vicinanza ai settori più caldi del pubblico di casa.
- Fila 1 contro file 3-6: se da un lato la fila 1 ti porta più vicino al bordo del campo, la balaustra di sicurezza in vetro del Club Level può tagliare leggermente la visuale agli spettatori più bassi o ai bambini. Le file dalla 3 alla 6 sono ampiamente considerate il punto ideale del Club Level, perché ti alzano quanto basta per vedere l’intero campo senza ostacoli mantenendo al tempo stesso una copertura totale dalla pioggia.
Quali pacchetti hospitality sono disponibili all’Arsenal?
Executive box privati (10–15 ospiti)
Situati sul Box Level dedicato, gli executive box offrono totale privacy con posti esterni dedicati sul balcone direttamente davanti alla tua suite personale.
- Executive Box N7: da £12,950 (10–15 ospiti)
- Executive Box N5: da £13,140 (12 ospiti)
- Executive Box N7+: da £29,595 (15 ospiti)
Cosa include: posti della suite privata direttamente fuori dal tuo box, ristorazione mult portata, bar incluso, host dedicato, programmi ufficiali del matchday e pacchetti selezionati con incontri con i giocatori o maglie personalizzate.
Lounge executive esclusive
Progettate per coppie, singoli tifosi o piccoli gruppi che vogliono un ambiente da ristorante di alta cucina abbinato a una visuale sul centrocampo.
- The Avenell: da £1,595 a persona (venduto in coppia)
- The Heritage: da £1,795 a persona (venduto in coppia)
Cosa include: posti premium adiacenti alla linea di metà campo sul Box Level, ristorazione di alta qualità e bevande incluse, programmi ufficiali del matchday e visite delle leggende del club Arsenal.
Pacchetti dining ed esperienziali
Se la tua priorità è la gastronomia di altissimo livello o un accesso esclusivo, questi pacchetti curati offrono un’esperienza immersiva per il giorno della partita.
- Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 a persona
- Foundry Legends: da £995 a persona
- Inner Circle: da £1,895 a persona (gruppi da 4 o 8)
- Hero Experience: da £2,695 a persona (gruppo di 4)
Cosa include: opzioni di pasti mult portata, ricevimenti con champagne, briefing tattici pre-partita, accesso dietro le quinte dello stadio e posti premium Club Level.
Hospitality informale e di alto valore (Club Level)
Opzioni flessibili e dinamiche pensate per famiglie, tifosi e viaggiatori internazionali alla ricerca di comfort e accesso semplice.
- The Academy / Academy+: £525 – £745 a persona
- Cannon Club: da £350 – £695 a persona
Cosa include:
- Posti premium imbottiti al Club Level (ad esempio, blocco 66)
- Ingresso alla lounge pre-partita (apre 2,5 ore prima del calcio d’inizio)
- Voucher per cibo e bevande (birra, vino, soft drink)
- Bevande gratuite all’intervallo
- Pass per tour dello stadio e del museo
Come ottenere hospitality e biglietti premium per l’Arsenal Women (WSL)?
Per i tifosi che cercano l’esperienza hospitality dell’Emirates Stadium a un prezzo d’ingresso più basso, le partite dell’Arsenal Women in Women’s Super League (WSL) e in UEFA Women’s Champions League disputate all’Emirates offrono un’ottima alternativa.
I pacchetti hospitality per le partite femminili prevedono lo stesso accesso al Club Level, opzioni di alta ristorazione e disponibilità di box privati a tariffe significativamente ridotte, rendendoli una scelta popolare per famiglie e tifosi internazionali.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium dell’Arsenal?
- Fascia informale (Cannon Club / bar Club Level): smart casual. Le maglie replica dell’Arsenal e i colori della squadra di casa sono pienamente consentiti. Tute, abbigliamento da palestra, denim strappato e colori della squadra ospite sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): smart casual fino al formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, camicie con colletto o maglioni eleganti, e scarpe pulite da cerimonia/sneakers eleganti. Le maglie della squadra sono generalmente limitate nelle sale da pranzo formali di fascia alta: controlla l’itinerario di conferma specifico della tua prenotazione.
Ci sono restrizioni su valigie e borse con i biglietti premium dell’Arsenal?
Se stai viaggiando, non portare bagagli allo stadio.
- Limite borse: la dimensione massima consentita è il formato A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).
- Nessun deposito in loco: l’Emirates Stadium non dispone di un servizio deposito borse o deposito bagagli.
- Trolley da cabina, valigie e zaini di grandi dimensioni saranno respinti ai tornelli di sicurezza.
- Usa i servizi di deposito bagagli presso i principali hub ferroviari (Kings Cross, Euston o St Pancras) prima di dirigerti allo stadio.
Trasporti: come arrivare all’Arsenal con i biglietti premium?
Le suite hospitality e le lounge Club Level aprono 2,5 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 2 ore dopo il fischio finale.
Arriva presto per sfruttare al massimo i tuoi voucher per cibo/bevande ed evitare le code ai varchi.
- Arrivo: sebbene le stazioni della metropolitana di Holloway Road e Arsenal siano le più vicine, diventano estremamente affollate 60–90 minuti prima del calcio d’inizio. Usa Finsbury Park (linee Victoria/Piccadilly e National Rail) o Highbury & Islington (linea Victoria / Overground) e goditi una piacevole camminata di 10–15 minuti fino all’ingresso hospitality della East Stand (tornelli X e Y).
- Partenza: le code post-partita alla stazione Arsenal possono durare oltre 45 minuti. Poiché i pacchetti hospitality ti danno accesso alle lounge Club Level fino a due ore dopo la partita, rilassati all’interno, guarda l’analisi TV del post-gara ed evita completamente i momenti di punta alle stazioni.
Cosa sono i pacchetti premium e i biglietti hospitality?
Nel calcio, per hospitality si intende un pacchetto matchday di fascia alta che va ben oltre la consueta esperienza del biglietto standard.
Queste esperienze possono andare dal semplice accesso a lounge e bar pre-partita per vivere l’atmosfera, fino a una selezione di opzioni di ristorazione, che spaziano da buffet a pasti di più portate, fino ad arrivare a suite private per un numero limitato di ospiti.
Questi pacchetti premium vengono spesso scelti per occasioni speciali, intrattenimento clienti o per migliorare il piacere complessivo della partita.
A differenza del passato, quando queste aree erano principalmente riservate alle celebrità, oggi esiste una vasta gamma di offerte per tifosi, professionisti e pubblico generale.
Domande frequenti (FAQ)
Quando ricevo i miei biglietti elettronici?
I biglietti elettronici ufficiali hospitality dell’Arsenal vengono inviati via email direttamente al prenotante principale circa da 3 a 5 giorni prima della data della partita.
Gli e-ticket possono essere caricati direttamente sui portafogli digitali dello smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati come codici a barre PDF ai tornelli VIP della East Stand.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono frequentemente riprogrammate per esigenze televisive, passando dalle 15:00 del sabato al venerdì sera, alla domenica o al lunedì sera.
I biglietti hospitality restano automaticamente validi per la nuova data e il nuovo orario. Assicurati sempre che il tuo itinerario di viaggio abbia un margine di 24-48 ore intorno al weekend previsto.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality dell’Emirates?
Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality.
Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un biglietto hospitality valido.
Per ragioni di sicurezza, i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto e si applicano restrizioni ai neonati seduti in fila 1 del Club Level.