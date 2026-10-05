Come assicurarsi i biglietti premium dell'Arsenal: biglietti hospitality, Emirates Stadium, prezzi dei box executive e altro ancora

Ecco il tuo biglietto d’oro per l’Emirates Stadium dell’Arsenal: i pacchetti hospitality e premium per il giorno della partita offrono un pass d’ingresso ufficiale garantito all’Emirates Stadium, senza il problema del ballot e dell’iscrizione.

Per i tifosi internazionali, i sostenitori occasionali o chi sta pianificando un viaggio nel nord di Londra, assicurarsi biglietti di ingresso generale tramite i ballot ufficiali riservati ai membri può sembrare quasi impossibile, con tassi di successo dell’estrazione per i Red Membership che spesso scendono sotto il 10%.

Come prenotare i biglietti premium dell’Arsenal?

Puoi prenotare i biglietti premium ufficiali dell’Arsenal tramite due fonti principali:

Portale ufficiale hospitality dell’Arsenal (hospitality.arsenal.com): Il portale di prenotazione diretto del club per hospitality per singole partite, prenotazioni di executive box per una singola gara, abbonamenti stagionali e grandi sfide di coppa o europee.

Keith Prowse: Rivenditore ufficiale autorizzato e partner ticketing dell’Arsenal, vende biglietti verificati Club Level e Cannon Club. Prenota i biglietti premium dell’Arsenal su Keith Prowse.

Champions Travel: Rivenditore ufficiale autorizzato e partner ticketing dell’Arsenal, vende biglietti verificati Club Level e Cannon Club. Prenota i biglietti premium dell’Arsenal su Champions Travel.

In sintesi: Arsenal Hospitality, biglietti premium e pacchetti VIP

Livello del pacchetto Ideale per Fascia di prezzo (per persona)* Inclusioni Cannon Club / Club Arsenal Tifosi in viaggio e occasioni speciali £350 – £695 Posto imbottito al Club Level, voucher per cibo e bevande, bevanda nell’intervallo, pass per tour di museo/stadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Ristorazione gourmet e hospitality £695 – £995 Cena à la carte di 3 portate, bar gratuito, presenza di una leggenda del club, posti centrali al Club Level The Avenell & The Heritage Alta cucina e hospitality business £1.595 – £1.795 Posti al Box Level a centrocampo, cena per piccoli gruppi, ricevimento premium con champagne e open bar Hero & Inner Circle Ospiti esperienziali / VIP £1.895 – £2.695 Accesso VIP dietro le quinte, incontri con i giocatori, ristorazione di lusso, posti adiacenti al campo Executive Boxes (N5, N7, N7+) Gruppi numerosi (10–15 ospiti) £12.950 – £29.595 (per box) Suite privata chiusa, host personale, cena di più portate, posti su balcone privato direttamente all’esterno del box

*I prezzi variano sensibilmente a seconda del livello della partita (Categoria A vs. Categoria B/C) e non includono l’IVA ove applicabile.

Cosa sapere su Club Level e visuale dei settori all’Emirates Stadium?

Il livello intermedio dell’Arsenal, noto come Club Level, circonda l’intero stadio ed è posizionato tra Lower Tier e Upper Tier. Scegliere il settore giusto dipende dal fatto che tu dia priorità alla visuale tattica, alla vicinanza alle panchine o all’atmosfera.

Settori centrali East e West Stand (Blocks 60-64 & 69-73) : Posizionati vicino alla linea di metà campo. Il Block 62 si trova direttamente sopra il tunnel dei giocatori e le panchine, offrendo una prospettiva tattica di primo piano. I Blocks 70–72 sono allineati con l’angolazione della telecamera principale.

Settori hospitality sulla linea di porta (Blocks 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): Ospitano pacchetti come il Cannon Club . Questi posti offrono una visuale immersiva delle azioni offensive, dell’azione nell’area di porta e una grande vicinanza ai settori di casa più calorosi.

La Row 1 rispetto alle Rows 3-6 : Se da un lato la Row 1 ti porta più vicino al bordo del campo, la balaustra di sicurezza in vetro del Club Level può dividere leggermente la linea visiva per gli spettatori più bassi o per i bambini. Le Rows da 3 a 6 sono ampiamente considerate il “punto ideale” del Club Level, perché ti alzano quanto basta per vedere l’intero campo senza ostruzioni, mantenendo al tempo stesso una copertura totale dalla pioggia.

Quali pacchetti hospitality sono disponibili all’Arsenal?

Executive box privati (10–15 ospiti)

Situati al Box Level dedicato, gli executive box offrono totale privacy con posti riservati sul balcone esterno dedicato, direttamente davanti alla tua suite personale.

Executive Box N7: Da £12.950 (10–15 ospiti)

Executive Box N5: Da £13.140 (12 ospiti)

Executive Box N7+: Da £29.595 (15 ospiti)

Cosa include: Posti nella suite privata direttamente all’esterno del tuo box, cena di più portate, bar incluso, host dedicato, programmi ufficiali del giorno partita e pacchetti selezionati con incontri con i giocatori o maglie personalizzate.

Lounge executive esclusive

Progettate per coppie, singoli tifosi o piccoli gruppi che vogliono un ambiente da ristorante di alta cucina abbinato a una visuale da centrocampo.

The Avenell: Da £1.595 a persona (venduto a coppie)

The Heritage: Da £1.795 a persona (venduto a coppie)

Cosa include: Posti premium adiacenti alla linea di metà campo al Box Level, ristorazione di alta qualità e bevande incluse, programmi ufficiali del giorno partita e visite delle leggende del club dell’Arsenal.

Pacchetti dining ed esperienziali

Se la tua priorità è la gastronomia di alto livello o l’accesso esclusivo, questi pacchetti curati offrono un’esperienza immersiva per il giorno della partita.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 a persona

Foundry Legends: Da £995 a persona

Inner Circle: Da £1.895 a persona (gruppi da 4 o 8)

Hero Experience: Da £2.695 a persona (gruppo di 4)

Cosa include: Opzioni di pasti a più portate, ricevimenti con champagne, briefing tattici pre-partita, accesso dietro le quinte dello stadio e posti premium al Club Level.

Hospitality informale e di alto valore (Club Level)

Opzioni flessibili e dinamiche pensate per famiglie, tifosi e viaggiatori internazionali in cerca di comfort e accesso semplice.

Cosa include:

Posti premium imbottiti al Club Level (ad esempio, Block 66)

Accesso alla lounge pre-partita (apre 2,5 ore prima del calcio d’inizio)

Voucher per cibo e bevande (birra, vino, soft drink)

Bevande gratuite nell’intervallo

Pass per tour dello stadio e del museo





Come ottenere hospitality e biglietti premium per l’Arsenal Women (WSL)?

Per i tifosi che cercano l’esperienza hospitality dell’Emirates Stadium a un prezzo d’ingresso più basso, le partite dell’Arsenal Women in Women’s Super League (WSL) e in UEFA Women's Champions League ospitate all’Emirates rappresentano un’eccellente alternativa.

I pacchetti hospitality per le partite femminili offrono lo stesso accesso al Club Level, opzioni di alta ristorazione e disponibilità di box privati a tariffe significativamente ridotte, rendendoli una scelta popolare per famiglie e tifosi internazionali.

Come posso prenotare i biglietti hospitality dell’Arsenal?

I posti di ingresso generale richiedono il pagamento di una Membership ufficiale Arsenal Adult Red o Silver (£35–£55) senza alcuna garanzia di vincere le lotterie per le partite. I pacchetti hospitality per il giorno della partita NON richiedono membership.

I visitatori internazionali possono acquistare direttamente tramite il dipartimento hospitality ufficiale dell’Arsenal (hospitality.arsenal.com) mesi prima dell’apertura delle finestre del ballot generale, il che lo rende l’opzione più sicura quando si prenotano voli e hotel non rimborsabili.

Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium dell’Arsenal?

Livello informale (Cannon Club / bar del Club Level): Smart casual. Le maglie replica dell’Arsenal e i colori della squadra di casa sono pienamente consentiti. Tute, abbigliamento da palestra, denim strappato e colori della squadra ospite sono severamente vietati.

Lounge e box formali (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Da smart casual a formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, camicie con colletto o maglioni eleganti, e scarpe eleganti pulite/sneakers eleganti. Le maglie della squadra sono generalmente soggette a restrizioni nelle sale da pranzo formali di fascia alta: controlla il programma di conferma specifico della tua prenotazione.

Ci sono restrizioni su valigie e borse con i biglietti premium dell’Arsenal?

Se stai viaggiando, non portare bagagli allo stadio.

Limite borse: La dimensione massima consentita per le borse è il formato A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Nessun deposito in loco: L’Emirates Stadium non dispone di servizio deposito borse o deposito bagagli.

Borse da cabina, valigie e zaini grandi saranno respinti ai tornelli dei controlli di sicurezza.

Utilizza i servizi di deposito bagagli nei principali hub ferroviari (Kings Cross, Euston o St Pancras) prima di dirigerti allo stadio.

Trasporti: come arrivare all’Arsenal con i biglietti premium?

Le suite hospitality e le lounge Club Level aprono 2,5 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 2 ore dopo il fischio finale.

Arriva in anticipo per sfruttare al massimo i tuoi voucher per cibo/bevande ed evitare le code ai cancelli.

Arrivo : Sebbene le stazioni della metropolitana di Holloway Road e Arsenal siano le più vicine, diventano estremamente affollate 60–90 minuti prima del calcio d’inizio. Usa Finsbury Park (linee Victoria/Piccadilly e National Rail) o Highbury & Islington (linea Victoria / Overground) e goditi una piacevole camminata di 10–15 minuti fino all’East Stand Hospitality Entrance (tornelli X e Y).

Partenza : Dopo la partita, le code alla stazione Arsenal possono durare oltre 45 minuti. Poiché i pacchetti hospitality ti danno accesso alle lounge Club Level fino a due ore dopo la partita, rilassati all’interno, segui l’analisi TV post-partita ed evita completamente le code di punta in stazione.

Cosa sono i pacchetti premium e i biglietti hospitality?

L’hospitality, nel calcio, è il nome dato a un pacchetto premium per il giorno della partita che va ben oltre la normale esperienza del biglietto standard.

Queste esperienze possono andare dal semplice ingresso a lounge e bar pre-partita per vivere l’atmosfera, a una selezione di opzioni di ristorazione, che spaziano da buffet a pasti di più portate, fino ad arrivare a suite private per un numero limitato di ospiti.

Questi pacchetti premium vengono spesso scelti per occasioni speciali, intrattenimento per clienti o per migliorare il piacere complessivo della partita.

A differenza del passato, quando queste aree erano principalmente riservate alle celebrità, oggi esiste un’ampia gamma di offerte per tifosi, professionisti e grande pubblico.

Storia dell’Emirates Stadium

L’Emirates Stadium si trova a Holloway, Londra. È la casa dell’Arsenal dal 2006 e ha una capienza di circa 60.000 posti, il che lo rende il sesto stadio di calcio più grande d’Inghilterra. Emirates ha acquistato i naming rights dello stadio con un accordo di 15 anni stimato in £100 milioni che includeva anche la sponsorizzazione di maglia. Entrambi gli accordi sono ora stati prolungati almeno fino al 2028.

Oltre agli usi sportivi, l’Emirates è stato utilizzato come sede per concerti. Nel 2008, Bruce Springsteen and the E Street Band sono diventati il primo gruppo a tenere un concerto nello stadio. Anche Coldplay e The Killers hanno suonato concerti sold out all’Emirates negli anni successivi.

Domande frequenti (FAQ)

Quando ricevo i miei biglietti elettronici?

I biglietti elettronici ufficiali hospitality dell’Arsenal vengono inviati via e-mail direttamente all’intestatario della prenotazione circa da 3 a 5 giorni prima della data della partita.

Gli e-ticket possono essere caricati direttamente nei wallet digitali dello smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati come codici a barre PDF ai tornelli VIP dell’East Stand.

Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?

Le partite di Premier League vengono spesso riprogrammate per esigenze televisive, passando dal sabato alle 15:00 al venerdì sera, alla domenica o al lunedì sera.

I biglietti hospitality restano automaticamente validi per la nuova data e il nuovo orario. Assicurati sempre che il tuo itinerario di viaggio abbia un margine di 24-48 ore attorno al weekend programmato.

I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality dell’Emirates?

Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality.

Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un biglietto hospitality valido.

Per motivi di sicurezza, i bambini sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto e si applicano restrizioni ai neonati seduti nella Row 1 del Club Level.