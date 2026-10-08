Come assicurarsi i biglietti premium del Tottenham Hotspur FC: biglietti hospitality, informazioni sul Tottenham Hotspur Stadium, prezzi dei box executive e altro ancora

Con oltre 62.000 posti regolarmente esauriti e una domanda elevata sia nelle giornate di Premier League sia in quelle europee, acquistare biglietti di accesso generale per il Tottenham Hotspur può essere complicato.
L’hospitality ufficiale del Tottenham Hotspur garantisce l’ingresso insieme a ristorazione curata da chef, bevande incluse e visuali panoramiche all’interno di uno degli impianti più moderni al mondo.
In sintesi: hospitality, biglietti premium e pacchetti VIP del Tottenham Hotspur Stadium
Pacchetto premium
Categoria
Fascia di prezzo (a persona)*
Posizione
Inclusioni
Premium Seats / Travel Club
£199 - £349
tribune Est e Ovest (livelli 2 e 3)
posto imbottito a bordo campo, snack leggero pre-partita da consumare in piedi, bar a pagamento, bevanda nell’intervallo, programma ufficiale della partita
Stratus / Stadium Social
£349 - £549
livello 5 (anelli superiori Est e Ovest)
posto imbottito sulla linea di metà campo, bowl food destrutturato o banchetto mediterraneo, bevande incluse, DJ dal vivo
The Residency & Grill
£549 - £999
livello 2 Est e livello 3 Ovest
menu di alta cucina di 3 portate, tavolo privato prima e dopo la partita, open bar incluso, posti centrali imbottiti
The Tunnel Club & H Club
£750 - £1.500+
tribuna Ovest (livello 1 e livello 2)
vista dietro le quinte sul tunnel dei giocatori, ristorazione di livello Michelin, abbinamento vini con sommelier, posti nel settore Directors'
Private Loge Suites & Executive Boxes
£1.494 - £12.000+ (per box)
tribune Est e Ovest
box privato chiuso o loge semi-privata, host personale, ristorazione personalizzata di più portate, posti diretti sul balcone
*I prezzi variano in base alla classificazione della partita (Categoria A vs. Categoria B/C).
Come prenotare i biglietti premium del Tottenham Hotspur?
Quanto costano i biglietti hospitality e premium del Tottenham Hotspur FC?
I prezzi dell’hospitality del Tottenham Hotspur nei giorni di partita variano in base alla classificazione dell’incontro (derby londinesi di Categoria A contro partite di Categoria B/C), allo stile della ristorazione (street food informale contro alta cucina) e alla posizione del posto (visuali panoramiche dai livelli superiori contro posti a bordo campo sulla linea di metà campo):
- Sports bar informali e Premium Seats (£199 - £349 a persona): Opzioni d’ingresso accessibili nei premium concourses delle tribune Est e Ovest. Comprendono posti imbottiti a bordo campo, voucher per food hall informali, bevande nell’intervallo e accesso ai bar del microbirrificio dello stadio.
- Lounge contemporanee superiori (£349 - £549 a persona): Ambienti ad alta energia come Stratus o Stadium Social al livello 5. Comprendono visuali rialzate, bowl food di più portate o ristorazione mediterranea, pacchetti bar inclusi e intrattenimento con DJ dopo la partita.
- Alta cucina e Chef Lounges (£549 - £999 a persona): Spazi culinari premium come The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Offrono menu gourmet di più portate, tavoli da pranzo privati, bevande gratuite e posti imbottiti in posizione centrale.
- Esperienze VIP di punta (£750 - £1.500+ a persona): Ambientazioni da matchday di livello mondiale, tra cui The H Club e The Tunnel Club. Comprendono vista con parete in vetro sull’area del tunnel dei giocatori, alta cucina, servizio privato di sommelier e posti di lusso adiacenti al Directors' Box.
- Private Loge Suites & Executive Boxes (£1.494 - £12.000+ per box): Suite chiuse e spazi loge da 4 a 20 ospiti. Comprendono ristorazione personalizzata di più portate, staff di servizio dedicato e posti privati allo stadio proprio all’esterno della suite.
Quali pacchetti premium sono disponibili al Tottenham Hotspur FC?
Private Loge Suites & Executive Boxes (4-20 ospiti)
Situati lungo livelli executive dedicati, i box privati e le loge suites offrono piena privacy insieme a posti diretti sul balcone con vista sul campo.
- Prezzi: Da £1.494 per box/suite (da 4 a 20 ospiti)
- Cosa è incluso: Suite privata chiusa o area pranzo loge con vista sul campo, servizio cameriere personale, ristorazione personalizzata dello chef o buffet, bar privato fornito, programmi ufficiali e visite di leggende del club.
Flagship VIP Suites
Progettate per intrattenimento aziendale, occasioni speciali o tifosi in cerca di gastronomia di alto livello abbinata a visuali centrali sul centrocampo.
- Prezzi: The Tunnel Club da £750 a persona | The H Club da £850 a persona
- Cosa è incluso: Esclusiva vista attraverso pareti di vetro dei giocatori mentre attraversano il tunnel prima e dopo la partita, alta cucina di più portate, open bar incluso con superalcolici e champagne, regali legati alla partita e posti centrali dietro le panchine.
Dining & Experiential Lounges
Per i tifosi in cerca di gastronomia di alto livello e intrattenimento post-partita:
- Prezzi: The Residency (£549 - £999) | Stadium Social (£399 - £599) | Galvin at Tottenham
- Cosa è incluso: Menu di tre portate firmati dallo chef, prenotazioni di tavoli privati prima e dopo la partita, pacchetti open bar inclusi e posti imbottiti a bordo campo ai livelli 2/3.
Hospitality informale e di alto valore
Opzioni flessibili e vivaci pensate per tifosi locali, famiglie e viaggiatori internazionali:
- Prezzi: Stratus Lounge (£349 - £549) | Premium Seats / Travel Club (£199 - £349)
- Cosa è incluso:
- Posti imbottiti nella tribuna Est, nella tribuna Ovest o negli anelli superiori
- Accesso a lounge di alto livello a partire da 3 ore prima del calcio d’inizio e fino a 2 ore dopo la partita
- Bowl food gourmet, voucher per street food o opzioni informali da stuzzicare
- Bevande gratuite nell’intervallo o opzioni bar incluse in base al livello
- Programma souvenir ufficiale del matchday
Cosa sapere su tribune e visuali del Tottenham Hotspur Stadium?
Le quattro tribune del Tottenham Hotspur Stadium offrono prospettive uniche sul campo:
- Tribuna Ovest (premium livelli 2 e 3): ospita le dining suites di punta, The H Club e The Tunnel Club. I posti si trovano direttamente sopra le panchine e il tunnel dei giocatori, offrendo visuali sulla linea di metà campo.
- Tribuna Est (premium livelli 2 e 3): ospita l’East Premium Concourse, lo Stratus Lounge e The Residency East. Offre visuali grandangolari direttamente di fronte alle telecamere televisive.
- Tribuna Sud ("The Wall"): il più grande settore a anello unico d’Europa (capienza 17.500), progettato per amplificare il rumore dello stadio. Le opzioni premium vicino agli angoli consentono ai tifosi di vivere l’atmosfera godendo al tempo stesso dell’accesso alle lounge.
- Tribuna Nord: presenta posti adatti alle famiglie e pacchetti Travel Club con opzioni di visuale verso la tribuna Sud.
Come ottenere biglietti hospitality e premium per il Tottenham Hotspur Women’s (WSL)?
Per i tifosi che cercano l’esperienza hospitality dello stadio a un prezzo accessibile, le partite di Women’s Super League (WSL) del Tottenham Hotspur ospitate al Tottenham Hotspur Stadium rappresentano un’opzione.
Gli upgrade hospitality per le partite femminili includono ingresso alle lounge della tribuna Est, postazioni buffet e posti imbottiti a partire da tariffe d’ingresso accessibili, rendendoli popolari per famiglie e gruppi giovanili.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Tottenham Hotspur?
- Fascia informale (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Smart casual. Le maglie ufficiali del Tottenham Hotspur e i colori della squadra sono consentiti. Tute, abbigliamento da palestra, colori della squadra ospite e maglie avversarie sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): Da smart casual a formale. Pantaloni eleganti o denim ordinato, camicie con colletto o maglieria elegante, e scarpe pulite o sneakers semplici ed eleganti. Le maglie da calcio sono limitate nelle sale da pranzo formali di livello superiore.
Ci sono restrizioni su bagagli e borse con i biglietti premium del Tottenham Hotspur?
- Limite per le borse: il Tottenham Hotspur Stadium applica una rigida politica sulle borse di formato A4 (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). Le borse personali vengono controllate prima dell’ingresso.
- Nessun deposito in loco: nei giorni di partita non sono presenti strutture per deposito bagagli o borse al Tottenham Hotspur Stadium. Valigie grandi e zaini non saranno ammessi oltre i perimetri di sicurezza.
- Soluzione di deposito: depositate i bagagli più grandi nelle strutture di left-luggage all’interno delle stazioni di London Liverpool Street, Kings Cross o London Victoria prima di raggiungere Tottenham.
Trasporti: come raggiungere il Tottenham Hotspur Stadium con i biglietti premium?
Le suite hospitality aprono 3 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 2 ore dopo il fischio finale per le partite del weekend (1 ora per le gare serali).
- Arrivo: le principali opzioni di viaggio sono la London Overground fino alla stazione di White Hart Lane, a 5 minuti a piedi, oppure i treni Greater Anglia fino alla stazione di Northumberland Park, a 10 minuti a piedi. In alternativa, si può prendere la metropolitana Victoria Line fino alla stazione di Seven Sisters e utilizzare il bus navetta diretto del matchday.
- Partenza: dopo la partita, le code alle stazioni di White Hart Lane e Seven Sisters possono richiedere oltre 45 minuti per smaltirsi. Poiché i pass hospitality garantiscono l’accesso alle lounge dopo il fischio finale, potete rilassarvi all’interno, gustare drink post-partita, guardare le interviste in diretta agli allenatori dopo la gara sugli schermi delle lounge e aspettare che l’affollamento nelle stazioni diminuisca prima di andare via.
Domande frequenti (FAQ)
Quando riceverò i miei biglietti elettronici?
I biglietti elettronici ufficiali per l’hospitality del Tottenham Hotspur vengono inviati via email direttamente al referente della prenotazione circa da 3 a 5 giorni prima del matchday. Gli e-ticket possono essere aggiunti al portafoglio digitale dello smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) oppure scansionati come codici a barre digitali ai tornelli d’ingresso VIP.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono spesso riprogrammate per la copertura televisiva in diretta, con spostamenti tra venerdì sera, sabato, domenica o lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per la nuova data e il nuovo orario della partita. Mantenete sempre organizzazione flessibile per il viaggio.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality del Tottenham Hotspur?
Sì. I bambini sono benvenuti in tutte le lounge hospitality del Tottenham Hotspur. Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un biglietto hospitality valido per il matchday, e i visitatori sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.