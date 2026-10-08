Come assicurarsi i biglietti premium del Manchester United FC: biglietti hospitality, informazioni su Old Trafford, prezzi dei box executive e altro ancora

Evita il caos della lotteria per i biglietti: prenotare l’hospitality del Manchester United ti garantisce un accesso diretto a Old Trafford, senza dover fare i conti con lotterie legate all’iscrizione o complessi requisiti di punti.
Anche con una capienza superiore ai 74.000 posti, assicurarsi biglietti standard per partite di Premier League ad alta tensione o per gare europee resta estremamente difficile. I pacchetti ufficiali per il matchday eliminano lo stress, offrendo posti confermati, ristorazione executive, bevande incluse e una vista impareggiabile sul campo.
In sintesi: hospitality Old Trafford, biglietti premium e pacchetti VIP
Pacchetto premium
Categoria
Fascia di prezzo (a persona)*
Posizione
Inclusioni
Kit Room / Salford Suite
£250 - £495
Quadrante nord-ovest / SAF Stand
Posto imbottito Tier 2/3, street food, cash bar, programma della partita
Victoria Warehouse
£295 - £580
Fuori sede (5 minuti a piedi)
Posto nella Sir Bobby Charlton Stand, street food, bevande incluse
Museum Experience & Red Café
£350 - £650
Sir Alex Ferguson Stand
Posto imbottito nella SAF Stand, ingresso completo al museo su 3 piani, buffet, Q&A con una leggenda
Knights Lounge & Centennial
£650 - £1.250
Quadrante nord-est / SAF Stand
Cena dello chef di 3 portate, open bar, posti imbottiti a metà campo
The Gallery & Heritage Club
£1.200 - £2.500
SAF Stand / SBC Stand
Fine dining di 4/5 portate, ricevimento con champagne, posti executive centrali
Private Executive Boxes (8–10+ Guests)
£8.500 - £22.000 (per box)
East Stand / SBC Stand
Suite privata chiusa, host personale, ristorazione personalizzata, posti sul balcone
*I prezzi variano in base alla fascia della partita (Categoria A vs. Categoria B/C).
Come prenotare biglietti premium del Manchester United?
Quanto costano l’hospitality e i biglietti premium del Manchester United FC?
I prezzi per l’hospitality matchday del Manchester United variano in base alla fascia della partita (rivalità di Categoria A contro partite di Categoria B/C), alle opzioni di cibo (da street food informale a fine dining con più portate) e alla posizione del posto (dai quadranti dell’anello superiore ai posti a metà campo):
- Sports bar informali e lounge contemporanee (£250 - £495 a persona): Spazi entry-level come The Kit Room o la Salford Suite. Include posti imbottiti negli anelli superiori, opzioni di street food informale e accesso al bar a pagamento.
- Lounge esterne e pacchetti esperienziali (£295 - £650 a persona): Opzioni particolari come Victoria Warehouse o la Old Trafford Museum Experience nella Sir Alex Ferguson Stand. Comprendono esposizioni interattive sul club, buffet caldi, bevande gratuite e Q&A pre-partita con ex giocatori.
- Fine dining e lounge a centrocampo (£650 - £1.250 a persona): Soluzioni di lusso di fascia media tra cui Knights Lounge, Centennial Suite o Evolution Restaurant. Offrono menu gourmet di tre portate, open bar incluso e posti con vista privilegiata lungo la linea laterale.
- Lounge di punta ultra-VIP (£1.200 - £2.500+ a persona): Spazi di altissimo livello come The Gallery o Heritage Club. Offrono ricevimento con champagne, pasti di quattro o cinque portate preparati dallo chef, regali ufficiali e lussuosi posti imbottiti vicino al Directors' Box.
- Private Executive Boxes (£8.500 - £22.000 per box): Suite esclusive da 8 a 10+ ospiti lungo la East Stand e la Sir Bobby Charlton Stand. Comprendono ristorazione su misura, servizio host privato e posti riservati sul balcone direttamente all’esterno della finestra della suite.
Quali pacchetti premium sono disponibili al Manchester United FC?
Private Executive Boxes (8–10+ Guests)
Situate lungo i livelli esclusivi dei box nella East Stand e nella Sir Bobby Charlton Stand, le suite private offrono privacy totale insieme a posti esterni diretti.
- Prezzo: Da £8.500 per box (da 8 a 10+ ospiti)
- Cosa include: Suite privata chiusa con vista sul campo, servizio di host personale e cameriere, ristorazione multi-portata o buffet, bar privato rifornito, programmi ufficiali del matchday e presenze di ex giocatori dello United.
Flagship VIP Suites
Ideali per ospitalità executive, occasioni speciali o tifosi in cerca di una gastronomia di primo livello abbinata a una visuale centrale sulla linea di metà campo.
- Prezzo: The Gallery da £1.200 a persona | Heritage Club da £1.500 a persona
- Cosa include: Posti situati vicino al Directors' Lounge, ricevimento con champagne, fine dining di cinque portate, bar gratuito con superalcolici e vini, regali commemorativi e analisi tattiche pre-partita.
Dining & Experiential Lounges
Ideali per i tifosi che vogliono vivere la ricca storia del club, cibo di altissimo livello o un intrattenimento immersivo nel matchday:
- Prezzo: Knights Lounge (£650 - £1.100) | Museum Experience (da £350) | Red Café (da £330)
- Cosa include: Menu gourmet di più portate, pacchetti open bar, Q&A dal vivo con le leggende dello United e posti premium imbottiti nella Sir Alex Ferguson Stand.
Hospitality informale e ad alto valore
Hospitality flessibile e vivace, ideale per famiglie, tifosi locali e sostenitori internazionali:
- Prezzo: Victoria Warehouse (£295 - £580) | The Kit Room (£250 - £495) | Salford Suite (£228 - £450)
Cosa include:
- Posti imbottiti nella Sir Bobby Charlton Stand, nella Sir Alex Ferguson Stand o nel quadrante nord-ovest
- Accesso alla suite a partire da 3 ore prima del calcio d’inizio e fino a 1 ora dopo la partita
- Voucher per street food, buffet caldi o punti di ristorazione informale
- Accesso ai bar a pagamento o bevande gratuite in base alla fascia
- Programma souvenir ufficiale del matchday
Cosa sapere sugli spalti e sulle visuali di Old Trafford?
I quattro distinti spalti di Old Trafford offrono ciascuno un punto di vista unico:
- Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): L’enorme tribuna a tre livelli che ospita le principali suite executive, The Gallery e il Manchester United Museum. I posti dell’anello intermedio garantiscono una visuale tattica eccezionale del campo.
- Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Si estende lungo la linea laterale principale e ospita panchine, tunnel e Directors' Box. I posti del Tier 1 offrono una prospettiva ravvicinata dell’area tecnica.
- Stretford End (West Stand): L’epicentro storico dell’atmosfera di Old Trafford. Le lounge dei quadranti vicine permettono ai tifosi di assaporare tutto il rumore godendosi al tempo stesso servizi premium.
- East Stand (SCORE Stand): Offre posti rialzati nei quadranti e box executive con vista diretta sull’ingresso di Sir Matt Busby Way e sulla Trinity Statue all’esterno.
Come ottenere hospitality e biglietti premium per il Manchester United Women’s (WSL)?
Per i tifosi che vogliono vivere l’hospitality di Old Trafford a un prezzo più basso, le partite di Women’s Super League (WSL) e di coppa del Manchester United disputate a Old Trafford rappresentano un’ottima opzione.
I pacchetti per le partite femminili includono accesso alle lounge della Sir Alex Ferguson Stand, buffet di qualità e posti imbottiti a prezzi adatti alle famiglie, rendendoli molto apprezzati da squadre giovanili e uscite in famiglia.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Manchester United?
- Fascia informale (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Smart casual. Sono consentite maglie ufficiali del Manchester United e abbigliamento della squadra. Tute, abbigliamento da palestra, capi della squadra ospite o colori rivali sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Da smart casual a formale. Pantaloni eleganti o jeans ordinati, camicie con colletto o maglieria curata, e scarpe pulite o sneaker eleganti semplici. Le maglie da calcio non sono consentite nelle suite fine dining di fascia più alta.
Trasporti: come arrivare a Old Trafford con i biglietti premium?
Le suite hospitality aprono 3 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 1 ora dopo il fischio finale.
- Arrivo: Il modo più semplice per viaggiare è con la Manchester Metrolink. I tram partono da Manchester Piccadilly o Victoria verso la stazione di Old Trafford (7 minuti a piedi), Wharfside (5 minuti a piedi) o Exchange Quay (10 minuti a piedi).
- Partenza: Le code alle fermate del tram dopo la partita possono essere molto lunghe. Dato che il pass hospitality ti dà accesso alla lounge anche dopo il match, resta all’interno, guarda l’analisi live post-partita sugli schermi della lounge e aspetta che la folla in stazione si diradi prima di tornare verso il centro città.
Domande frequenti (FAQ)
Quando riceverò i miei biglietti elettronici?
I biglietti elettronici ufficiali hospitality del Manchester United FC vengono inviati via email al prenotante principale circa 3-5 giorni prima del calcio d’inizio. Gli e-ticket possono essere aggiunti al wallet del cellulare (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati ai tornelli dello stadio come codici a barre PDF.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono spesso spostate per la copertura televisiva in diretta, passando al venerdì sera, al sabato, alla domenica o al lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario del calcio d’inizio. Assicurati di mantenere flessibili i piani di viaggio.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Old Trafford?
Sì. I bambini sono benvenuti in tutte le lounge hospitality di Old Trafford. Tutti i presenti devono avere un biglietto hospitality valido indipendentemente dall’età, e i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.