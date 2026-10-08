Come assicurarsi i biglietti premium del Manchester United: biglietti hospitality, informazioni su Old Trafford, prezzi dei box executive e altro ancora

Salta la seccatura del ballottaggio per i biglietti: prenotare l'hospitality del Manchester United ti garantisce un accesso diretto a Old Trafford, senza dover fare i conti con lotterie legate alle membership o complessi requisiti a punti.
Anche con una capienza dello stadio superiore a 74.000 posti, assicurarsi i normali biglietti per partite di Premier League di alto profilo o per gare europee resta incredibilmente difficile. I pacchetti ufficiali matchday eliminano lo stress: offrono posti confermati, ristorazione executive, bevande incluse e una visuale impareggiabile sul campo.
In sintesi: hospitality a Old Trafford, biglietti premium e pacchetti VIP
Pacchetto premium
Categoria
Fascia di prezzo (a persona)*
Posizione
Cosa include
Kit Room / Salford Suite
£250 - £495
North West Quadrant / SAF Stand
Posto imbottito Tier 2/3, street food, cash bar, programma della partita
Victoria Warehouse
£295 - £580
Fuori sede (5 minuti a piedi)
Posto nella Sir Bobby Charlton Stand, street food stalls, bevande incluse
Museum Experience & Red Café
£350 - £650
Sir Alex Ferguson Stand
Posto imbottito nella SAF Stand, ingresso completo al museo su 3 piani, buffet, Q&A con una leggenda
Knights Lounge & Centennial
£650 - £1.250
North East Quadrant / SAF Stand
Cena dello chef di 3 portate, open bar, posti imbottiti sulla linea di metà campo
The Gallery & Heritage Club
£1.200 - £2.500
SAF Stand / SBC Stand
Fine dining di 4/5 portate, ricevimento con champagne, posti executive centrali
Private Executive Boxes (8–10+ Guests)
£8.500 - £22.000 (per box)
East Stand / SBC Stand
Suite privata chiusa, host personale, dining personalizzato, posti in balconata
*I prezzi oscillano in base alla classificazione della partita (Categoria A vs. Categoria B/C).
Come prenotare i biglietti premium del Manchester United?
Quanto costano hospitality e biglietti premium del Manchester United FC?
I prezzi per la hospitality matchday del Manchester United variano in base alla classificazione della partita (rivalità di Categoria A contro gare di Categoria B/C), alle opzioni food (da street food informale a fine dining di più portate) e alla posizione del posto (dai quadranti dell'anello superiore ai posti sulla linea di metà campo):
- Sports bar informali e lounge contemporanee (£250 - £495 a persona): spazi di ingresso come The Kit Room o Salford Suite. Include posti imbottiti negli anelli superiori, opzioni street food informali e accesso al pay bar.
- Lounge esterne e pacchetti esperienziali (£295 - £650 a persona): opzioni distintive come Victoria Warehouse o l'Old Trafford Museum Experience nella Sir Alex Ferguson Stand. Comprende mostre interattive del club, buffet caldi, bevande gratuite e Q&A pre-partita con ex giocatori.
- Fine dining e lounge di metà campo (£650 - £1.250 a persona): ambienti di lusso di fascia intermedia che includono Knights Lounge, Centennial Suite o Evolution Restaurant. Offrono menù gourmet di tre portate, bar incluso e posti con vista privilegiata lungo la linea laterale.
- Lounge di punta ultra-VIP (£1.200 - £2.500+ a persona): spazi top di gamma come The Gallery o l'Heritage Club. Offrono ricevimenti con champagne, pasti di quattro o cinque portate preparati dallo chef, regali ufficiali e lussuosi posti imbottiti vicino al Directors' Box.
- Private Executive Boxes (£8.500 - £22.000 per box): suite esclusive per 8-10+ ospiti lungo la East Stand e la Sir Bobby Charlton Stand. Comprendono ristorazione su misura, servizio host privato e posti dedicati in balconata direttamente all'esterno della finestra della tua suite.
Quali pacchetti premium sono disponibili al Manchester United FC?
Private Executive Boxes (8–10+ Guests)
Posizionate ai livelli esclusivi dei box nella East Stand e nella Sir Bobby Charlton Stand, le suite private offrono totale privacy insieme a posti esterni diretti.
- Prezzo: da £8.500 per box (da 8 a 10+ ospiti)
- Cosa include: suite privata chiusa con vista sul campo, host personale e servizio cameriere, dining di più portate o buffet, bar privato rifornito, programmi matchday e apparizioni di ex giocatori dello United.
Suite VIP di punta
Studiate per ospitalità executive, occasioni speciali o tifosi in cerca di gastronomia di primo livello abbinata a una visuale centrale sulla linea di metà campo.
- Prezzo: The Gallery da £1.200 a persona | Heritage Club da £1.500 a persona
- Cosa include: posti situati vicino al Directors' Lounge, ricevimento con champagne, fine dining di cinque portate, bar gratuito con superalcolici e vini, regali commemorativi e analisi tattiche pre-partita.
Lounge dining ed esperienziali
Ideali per i tifosi che vogliono tradizione ricca del club, cibo di altissimo livello o intrattenimento immersivo nel giorno della partita:
- Prezzo: Knights Lounge (£650 - £1.100) | Museum Experience (da £350) | Red Café (da £330)
- Cosa include: menù gourmet di più portate, pacchetti open bar, Q&A dal vivo con leggende dello United e posti premium imbottiti nella Sir Alex Ferguson Stand.
Hospitality informale e ad alto valore
Hospitality flessibile e vivace, ideale per famiglie, tifosi locali e sostenitori internazionali:
- Prezzo: Victoria Warehouse (£295 - £580) | The Kit Room (£250 - £495) | Salford Suite (£228 - £450)
Cosa include:
- Posti imbottiti nella Sir Bobby Charlton Stand, nella Sir Alex Ferguson Stand o nel North West Quadrant
- Accesso alla suite a partire da 3 ore prima del calcio d'inizio e fino a 1 ora dopo la partita
- Voucher street food, buffet caldi o banchi di ristorazione informale
- Accesso a strutture cash bar o opzioni con bevande gratuite in base alla fascia
- Programma souvenir ufficiale del matchday
Cosa sapere su tribune e visuali di Old Trafford?
Le quattro tribune distinte di Old Trafford offrono ciascuna un punto di osservazione unico:
- Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): l'enorme tribuna a tre livelli che ospita le principali suite executive, The Gallery e il Manchester United Museum. I posti del livello intermedio garantiscono una visuale tattica eccezionale del campo.
- Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): si estende lungo la linea laterale principale e ospita panchine, tunnel e Directors' Box. I posti del Tier 1 offrono una prospettiva ravvicinata dell'area tecnica.
- Stretford End (West Stand): l'epicentro storico dell'atmosfera di Old Trafford. Le lounge del quadrante nelle vicinanze permettono ai tifosi di immergersi nel rumore godendo al tempo stesso di servizi premium.
- East Stand (SCORE Stand): offre posti rialzati nel quadrante e box executive con vista diretta sull'ingresso di Sir Matt Busby Way e sulla Trinity Statue all'esterno.
Come ottenere hospitality e biglietti premium del Manchester United Women’s (WSL)?
Per i tifosi che vogliono vivere l'hospitality di Old Trafford a un prezzo più basso, le partite di Women’s Super League (WSL) e di coppa del Manchester United giocate a Old Trafford rappresentano un'ottima soluzione.
I pacchetti per le partite femminili includono accesso alle lounge della Sir Alex Ferguson Stand, buffet di qualità e posti imbottiti a prezzi adatti alle famiglie, risultando molto apprezzati da squadre giovanili e uscite in famiglia.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Manchester United?
- Fascia informale (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): smart casual. Sono consentite le maglie ufficiali del Manchester United e l'abbigliamento della squadra. Tute, abbigliamento da palestra, capi della squadra ospite o colori rivali sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): smart casual fino a formale. Pantaloni eleganti o jeans ordinati, camicie con colletto o maglieria elegante, e scarpe pulite o sneakers sobrie ed eleganti. Le maglie da calcio non sono consentite nelle suite fine-dining di fascia più alta.
Trasporti: come arrivare a Old Trafford con i biglietti premium?
Le suite hospitality aprono 3 ore prima del calcio d'inizio e restano aperte fino a 1 ora dopo il fischio finale.
- Arrivo: il modo più semplice per viaggiare è con il Manchester Metrolink. I tram partono da Manchester Piccadilly o Victoria verso la stazione di Old Trafford (7 minuti a piedi), Wharfside (5 minuti a piedi) o Exchange Quay (10 minuti a piedi).
- Partenza: le code alla stazione del tram dopo la partita possono essere molto lunghe. Dal momento che il tuo pass hospitality ti dà accesso alla lounge anche nel post-partita, resta all'interno, guarda l'analisi live dopo la gara sugli schermi della lounge e aspetta che la folla alla stazione si diradi prima di tornare verso il centro città.
Domande frequenti (FAQ)
Quando riceverò i miei biglietti elettronici?
I biglietti elettronici ufficiali hospitality del Manchester United FC vengono inviati via email al prenotante principale circa 3-5 giorni prima del calcio d'inizio. Gli e-ticket possono essere aggiunti al wallet del tuo telefono (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati ai tornelli dello stadio come codici a barre PDF.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono spesso spostate per la copertura TV in diretta, passando al venerdì sera o a fasce di sabato, domenica o lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario di inizio. Assicurati di mantenere flessibili i piani di viaggio.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Old Trafford?
Sì. I bambini sono benvenuti in tutte le lounge hospitality di Old Trafford. Tutti i partecipanti devono avere un biglietto hospitality valido indipendentemente dall'età, e i minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.