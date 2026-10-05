Come molti tifosi sapranno, assicurarsi un biglietto di ingresso generale ad Anfield senza un abbonamento ufficiale o un decennio di crediti partita è praticamente impossibile.

Per le partite di cartello di Premier League e UEFA Champions League, i sorteggi semestrali dell'Official Membership del Liverpool FC richiedono ai tifosi di affrontare una coda digitale di oltre 100.000 sostenitori in competizione per poche centinaia di posti.

Le partite di categoria A, come Manchester United, Everton e Manchester City, impongono una rigida soglia di oltre 13 crediti partita delle stagioni precedenti solo per poter entrare nel sorteggio.

Hospitality ufficiale per il giorno della partita resta l'unico accesso secondario garantito e verificato legalmente ad Anfield per chi non è abbonato, per i sostenitori internazionali e per i tifosi che stanno pianificando un viaggio nel Merseyside, e non richiede alcuno status di membership né crediti di priorità.

Come prenotare i biglietti premium del Liverpool?

Per evitare i mercati secondari di biglietteria di terze parti non validi, l'hospitality ufficiale del Liverpool FC dovrebbe essere prenotata tramite i canali diretti del club o partner di viaggio primari autorizzati:

Portale ufficiale hospitality del Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): motore di prenotazione diretto del club per lounge per singola partita, notti di Champions League e noleggio stagionale di Executive Suite.

Seat Unique: rivenditore ufficiale autorizzato e partner della piattaforma di ticketing, offre pass hospitality verificati del Liverpool FC, posti VIP, come Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge e Founders Lounge, ed esperienze premium per il giorno della partita. Prenota i biglietti premium del Liverpool su Seat Unique.

Champions Travel: partner rivenditore ufficiale che offre posti hospitality garantiti ad Anfield abbinati ad alloggi in hotel nel centro di Liverpool e trasferimenti. Prenota i biglietti premium del Liverpool su Champions Travel.

In sintesi: hospitality e pacchetti VIP di Anfield

Biglietto premium Categoria Fascia di prezzo (a persona)* Posizione Inclusioni Brodie's Lounge Lounge £295 - £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street food, drink dell'intervallo, presenza di una leggenda, vista panoramica verso la Kop Carlsberg Dugout Lounge £295 - £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Postazioni di street food, bevanda dell'intervallo, visita di una leggenda del Liverpool FC, vista vicino alle panchine Premier Club Club Level £350 - £650 Sir Kenny Dalglish Stand Buffet caldo e freddo, rinfreschi dell'intervallo, visuale da telecamera televisiva verso le panchine The Beautiful Game / Chemistry Ristorazione £650 - £1.150 Main Stand (Middle Tier Central) Servizio di 3 portate, birra/vino/superalcolici inclusi, visuale centrale sul centrocampo 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 - £1.800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Cena gourmet di 4 portate, bar incluso, ingresso adiacente al tunnel dei giocatori Executive Boxes Box £9.500 - £22.000 (per box) Main Stand (Level 3) Suite privata chiusa per 10-20 ospiti, posti sul balcone esterno, host e menù multi-portata

Quanto costano i biglietti hospitality e premium del Liverpool?

I prezzi dell'hospitality e dei biglietti premium del Liverpool FC variano in base a tre fattori principali: livello della partita, categoria A rispetto a categoria B/C, stile di ristorazione, street food informale rispetto a fine dining multi-portata, e posizione rispetto al campo, anello superiore rispetto al livello del Directors' Box.

Sports bar e lounge informali (£295 - £595 a persona): opzioni di ingresso come Brodie's Lounge nell'Anfield Road Stand o il Carlsberg Dugout nella Main Stand. Include biglietti partita imbottiti, postazioni di street food gratuite pre-partita e un drink gratuito all'intervallo.

Buffet tradizionali e club lounge (£350 - £650 a persona): scelte di fascia intermedia come il Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) o The Anfield Beat. Include buffet caldi e freddi multi-portata, accesso al cash bar e apparizioni di ex giocatori del Liverpool FC.

Fine dining e lounge premium (£650 - £1.450 a persona): esperienze di alto livello come The Beautiful Game, Chemistry Lounge o Japan Airlines Lounge, ex 1892 Lounge. Include ristorazione gourmet di 3 o 4 portate, birre, vini e superalcolici inclusi, champagne di benvenuto e visuali centrali privilegiate adiacenti al Directors' Box o alle panchine della squadra.

Lounge di punta e ultra-VIP (£1.800 - £2.500+ a persona): spazi ultra-esclusivi come la Founders Lounge nella nuova Anfield Road Stand. Comprende ristorazione di cinque portate "theatre of food", open bar, sedili imbottiti riscaldati e regali personalizzati per la partita.

Executive Box privati (£9.500 - £22.000 per box): suite private per 10-20 ospiti nella Main Stand. Il prezzo dipende dall'avversaria; include ristorazione personalizzata, servizio al tavolo dedicato e posti privati sul balcone all'esterno della propria suite.

Quali pacchetti premium del Liverpool sono disponibili?

Il Liverpool FC offre un'ampia gamma di spazi hospitality pensati per tifosi singoli, clienti corporate e gruppi in cerca di diverse atmosfere per il giorno della partita:

Executive Box privati (Main Stand)

Situati al Level 3 della Main Stand, gli executive box ospitano 10, 12 o 20 persone in totale privacy.

Esperienza : servizio personale di cameriere e host, ristorazione personalizzata multi-portata o buffet di lusso, bar privato completamente fornito e accesso diretto ai posti personali imbottiti sul balcone situati proprio all'esterno delle porte a vetri della suite.

Lounge di punta e area Directors'

Japan Airlines Lounge (ex 1892 Lounge) : celebra l'anno in cui il Liverpool FC è stato fondato dopo la separazione dall'Everton. Situata nel Block L14 del Lower Tier della Main Stand vicino al Directors' Box e al tunnel dei giocatori, offre menù fine dining, bevande incluse e vicinanza al campo.

Founders Lounge : situata nell'ampliata Anfield Road Stand, con un concetto multi-portata di "theatre of food", open champagne bar e sedute imbottite e riscaldate posizionate direttamente dietro la porta con vista verso la Kop.

Suite premium fine dining

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: situate al Level 2 della Main Stand, offrono menù dello chef di 3 portate, servizio di bevande gratuite incluse, regali per la partita e visuali centrali sul campo nei Blocks M4 e M6.

Sports bar e buffet

Brodie's Lounge: prende il nome da John Alexander Brodie, l'ingegnere civile di Liverpool che inventò la rete da calcio nel 1889. Comprende postazioni di street food gratuite, musica pre-partita, un drink all'intervallo e posti imbottiti nell'Upper Tier dell'Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: uno spazio vivace e sociale che si estende sulle ali del middle tier della Main Stand. Offre street food, servizio cash bar e posti imbottiti adiacenti all'area tecnica dell'allenatore.

Premier Club: situato nella Sir Kenny Dalglish Stand, Shanks and Paisley Suites, con buffet pre-partita caldo e freddo di due portate, programma e visuale laterale rialzata del campo.

Pacchetti off-site

The Sandon & Isla Gladstone : pass hospitality off-site che includono pasti pre-partita in luoghi simbolo di Liverpool, come The Sandon su Oakfield Road, lo storico luogo di nascita in cui John Houlding fondò il Liverpool FC nel 1892, abbinati a un biglietto ufficiale per la partita nell'anello inferiore di Anfield.

Cosa sapere su tribune di Anfield, visuali sul campo e storia locale?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): ospita executive box e suite fine dining. I Blocks da M4 a M6 si trovano direttamente sopra la linea di metà campo, offrendo una visuale da telecamera tattica.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): situata di fronte all'iconica Kop. Guardare 12.000 sostenitori nella Kop cantare 'You'll Never Walk Alone' dall'altra parte del campo offre una delle prospettive visive più suggestive del calcio mondiale.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): situata di fronte alla Main Stand sul sito dell'ex Centenary Stand. Offre una visuale pulita e rialzata su entrambe le aree tecniche.

Come ottenere i biglietti hospitality per il Liverpool FC Women?

Per i sostenitori che vogliono vivere l'esperienza hospitality ad Anfield a un prezzo più basso, alcune partite selezionate del Liverpool FC Women in Women's Super League, WSL, disputate ad Anfield offrono un punto d'ingresso accessibile.

I pacchetti hospitality per il giorno della partita femminile includono accesso alle lounge della Main Stand, opzioni food pre-partita e posti imbottiti a prezzi ridotti, rendendoli ideali per famiglie e tifosi più giovani.

Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Liverpool?

Fascia informale, Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club: smart casual. Sono consentite le maglie ufficiali home del Liverpool FC e i colori del club. Tute, abbigliamento da palestra, colori della squadra ospite e maglie dell'avversaria sono rigorosamente vietati.

Lounge e box formali, Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes: smart casual fino a formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, polo o camicie con colletto e sneakers eleganti pulite. Le maglie da calcio replica sono generalmente soggette a restrizioni nelle sale da pranzo formali di fascia alta.

Ci sono restrizioni su bagagli e borse ad Anfield?

Limite per le borse: Anfield applica un rigido limite di dimensioni A4, 297 mm x 210 mm x 210 mm, per tutte le borse che entrano dai tornelli.

Nessun deposito in loco: ad Anfield non ci sono servizi di deposito bagagli o consegna borse. Valigie e zaini di grandi dimensioni saranno respinti dai controlli di sicurezza esterni.

Soluzione di deposito: deposita i bagagli più grandi presso i servizi di deposito bagagli all'interno della stazione Liverpool Lime Street, nel centro città, prima di prendere un mezzo per raggiungere lo stadio.

Trasporti: come arrivare ad Anfield con i biglietti premium?

Le lounge hospitality di Anfield aprono 3 ore prima del calcio d'inizio e restano aperte fino a 1 ora dopo la partita.

Arrivo: l'opzione di trasporto pubblico più affidabile dal centro di Liverpool è il servizio di autobus espresso Stagecoach 917 , che collega direttamente Commutation Row / St George's Hall ad Anfield. In alternativa, si può prendere il Merseyrail fino alla stazione di Sandhills e poi cambiare per il Soccerbus.

Trucco per l'uscita post-partita: le chiusure stradali attorno a Walton Breck Road provocano traffico intenso dopo la partita e lunghe attese per i taxi. Poiché il tuo biglietto hospitality garantisce l'accesso alla lounge per un'ora dopo il fischio finale, rilassati all'interno, guarda l'analisi post-partita sui monitor live della lounge e lascia che la folla di 60.000 persone si disperda prima di andare via.

Domande frequenti (FAQ)

Quando ricevo i miei biglietti elettronici?

I pass digitali ufficiali hospitality del Liverpool FC vengono inviati via email al referente della prenotazione circa 3-5 giorni prima del giorno della partita. I pass possono essere salvati direttamente su Apple Wallet o Google Wallet per la scansione ai tornelli VIP.

Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?

Le partite di Premier League vengono spesso riprogrammate per esigenze di trasmissione, spostandosi tra venerdì sera, sabato, domenica o lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario della partita. Prevedi sempre una certa flessibilità quando organizzi viaggio e alloggio.

I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Anfield?

Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality di Anfield. Ogni partecipante, indipendentemente dall'età, deve essere in possesso di un biglietto hospitality valido per il giorno della partita e gli ospiti sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.