Come molti tifosi sapranno, assicurarsi un biglietto d’ingresso generale ad Anfield senza un abbonamento stagionale ufficiale è praticamente impossibile.

Per le partite di cartello di Premier League e UEFA Champions League, i sorteggi biennali dell’Official Membership del Liverpool FC impongono ai tifosi di affrontare una coda digitale di oltre 100.000 sostenitori in competizione per poche centinaia di posti.

Hospitality ufficiale per il giorno della partita rimane l’unica via d’accesso garantita e verificata legalmente ad Anfield per chi non possiede un abbonamento stagionale, per i tifosi internazionali e per chi sta pianificando un viaggio nel Merseyside, e non richiede alcuno status di membership né crediti di priorità.

Come prenotare i biglietti premium del Liverpool?

In sintesi: hospitality e pacchetti VIP di Anfield

Biglietto premium Categoria Fascia di prezzo (a persona)* Posizione Inclusioni Brodie's Lounge Lounge 295 £ - 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Street food, drink dell’intervallo, presenza di una leggenda, vista panoramica rivolta verso il Kop Carlsberg Dugout Lounge 295 £ - 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Postazioni street food, bevanda dell’intervallo, visita di una leggenda del LFC, vista vicino alle panchine Premier Club Club Level (Middle Tier) 350 £ - 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Buffet caldo e freddo, rinfreschi dell’intervallo, visuale da telecamera televisiva verso le panchine The Beautiful Game / Chemistry Ristorazione 650 £ - 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) Servizio da 3 portate, birra/vino/superalcolici inclusi, visuale centrale sul centrocampo 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ - 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Cena gourmet di 4 portate, bar incluso, ingresso adiacente al tunnel dei giocatori Executive Boxes Box 9.500 £ - 22.000 £ (per box) Main Stand (Level 3) Suite privata chiusa per 10-20 ospiti, posti a sedere sul balcone esterno, host e menù di più portate

Quanto costano i biglietti hospitality e premium del Liverpool?

I prezzi dei biglietti hospitality e premium del Liverpool FC variano in base a tre fattori principali: il livello della partita (Categoria A vs. Categoria B/C), lo stile di ristorazione (street food informale vs. fine dining con più portate) e la posizione rispetto al campo (anello superiore vs. livello Directors' Box).

Bar sportivi informali e lounge (295 £ - 595 £ a persona): Opzioni di ingresso come il Brodie's Lounge nell’Anfield Road Stand o il Carlsberg Dugout nella Main Stand. Include biglietti imbottiti per la partita, postazioni street food gratuite pre-partita e un drink gratuito all’intervallo.

Buffet tradizionali e club lounge (350 £ - 650 £ a persona): Scelte di fascia media come il Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) o The Anfield Beat. Include buffet caldi e freddi con più portate, accesso al cash bar e presenza di ex giocatori del LFC.

Fine dining e premium lounge (650 £ - 1.450 £ a persona): Esperienze di alto livello come The Beautiful Game, Chemistry Lounge o Japan Airlines Lounge (in precedenza 1892 Lounge). Include ristorazione gourmet da 3 a 4 portate, birre, vini e superalcolici inclusi, champagne di benvenuto e visuali centrali privilegiate adiacenti al Directors' Box o alle panchine.

Lounge di punta e ultra-VIP (1.800 £ - 2.500+ £ a persona): Spazi ultra-esclusivi come la Founders Lounge nella nuova Anfield Road Stand. Comprende un’esperienza gastronomica di cinque portate “theatre of food”, open bar, sedute imbottite riscaldate e regali personalizzati per la partita.

Executive box privati (9.500 £ - 22.000 £ per box): Suite private per 10-20 ospiti nella Main Stand. Il prezzo dipende dall’avversaria e include ristorazione personalizzata, servizio cameriere dedicato e posti privati sul balcone all’esterno della suite.

Quali pacchetti premium del Liverpool sono disponibili?

Il Liverpool FC offre un’ampia gamma di spazi hospitality pensati per singoli tifosi, clienti corporate e gruppi alla ricerca di diverse atmosfere nel giorno della partita:

Executive box privati (Main Stand)

Situati al Level 3 della Main Stand, gli executive box ospitano 10, 12 o 20 invitati in totale privacy.

Esperienza : servizio personale di cameriere e host, ristorazione personalizzata con più portate o buffet di lusso, bar privato completamente fornito e accesso diretto a posti imbottiti personali sul balcone situati appena fuori dalle porte vetrate della suite.

Lounge di punta e a livello Directors'

Japan Airlines Lounge (in precedenza 1892 Lounge) : celebra l’anno in cui il LFC fu fondato dopo la separazione dall’Everton. Situata nel Block L14 del Main Stand Lower Tier vicino al Directors' Box e al tunnel dei giocatori, offre menù fine dining, bevande incluse e vicinanza al campo.

Founders Lounge : situata nell’ampliata Anfield Road Stand, con un concept multi-portata “theatre of food”, champagne bar open e sedute imbottite e riscaldate posizionate direttamente dietro la porta con vista verso il Kop.

Suite premium per il fine dining

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Situate al Level 2 della Main Stand, offrono menù da 3 portate firmati dallo chef, servizio bevande incluso, regali per la partita e visuali centrali sul campo nei Blocks M4 e M6.

Bar sportivi e buffet

Brodie's Lounge: prende il nome da John Alexander Brodie, l’ingegnere civile di Liverpool che inventò la rete da calcio nel 1889. Comprende postazioni street food gratuite, musica pre-partita, un drink all’intervallo e posti imbottiti nell’anello superiore dell’Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: uno spazio vivace e sociale che si estende sulle ali dell’anello centrale della Main Stand. Offre street food, servizio cash bar e posti imbottiti adiacenti all’area tecnica dell’allenatore.

Premier Club: situato nella Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), con buffet pre-partita caldo e freddo di due portate, programma e visuale laterale rialzata del campo.

Pacchetti off-site

The Sandon & Isla Gladstone : pass hospitality off-site che includono pasti pre-partita in luoghi simbolo di Liverpool, come The Sandon su Oakfield Road, storico luogo di nascita in cui John Houlding fondò il Liverpool FC nel 1892, abbinati a un biglietto ufficiale per la partita nell’anello inferiore di Anfield.

Cosa sapere sugli spalti di Anfield, sulle visuali del campo e sulla storia locale?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): ospita executive box e suite fine dining. I Blocks da M4 a M6 si trovano direttamente sopra la linea di metà campo, offrendo visuali da telecamera tattica.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): situata di fronte all’iconico Kop. Guardare i 12.000 sostenitori del Kop cantare 'You'll Never Walk Alone' dall’altra parte del campo regala una delle prospettive visive più suggestive del calcio mondiale.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): situata di fronte alla Main Stand sul sito dell’ex Centenary Stand. Offre visuali pulite e rialzate su entrambe le aree tecniche.

Come ottenere i biglietti hospitality del Liverpool FC Women?

Per i tifosi che desiderano vivere l’esperienza hospitality ad Anfield a un prezzo più contenuto, alcune partite selezionate della Women’s Super League (WSL) del Liverpool FC ospitate ad Anfield offrono un punto d’ingresso accessibile.

I pacchetti hospitality per il giorno della partita del femminile comprendono accesso alle lounge della Main Stand, opzioni food pre-partita e posti imbottiti a prezzi ridotti, rendendoli ideali per famiglie e tifosi più giovani.

Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Liverpool?

Fascia informale (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): smart casual. Sono consentite le maglie ufficiali home del LFC e i colori del club. Tute, abbigliamento da palestra, colori della squadra ospite e maglie dell’avversaria sono severamente vietati.

Lounge e box formali (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): smart casual fino al formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, polo o camicie con colletto e sneakers eleganti pulite. Le maglie replica da calcio sono generalmente limitate nelle sale da pranzo formali di fascia alta.

Ci sono restrizioni su bagagli e borse ad Anfield?

Limite borse: Anfield applica un rigido limite formato A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) per tutte le borse che entrano ai tornelli.

Nessun deposito in loco: ad Anfield non sono presenti strutture per il deposito bagagli o il deposito borse. Valigie e zaini di grandi dimensioni saranno respinti dai controlli di sicurezza ai perimetri esterni.

Soluzione di deposito: lascia i bagagli più grandi presso i servizi di deposito bagagli all’interno della stazione Liverpool Lime Street, nel centro città, prima di raggiungere lo stadio.

Trasporti: come arrivare ad Anfield con i biglietti premium?

Le lounge hospitality di Anfield aprono 3 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte per fino a 1 ora dopo la partita.

Arrivo: l’opzione di trasporto pubblico più affidabile dal centro di Liverpool è il servizio bus espresso Stagecoach 917 , che collega direttamente Commutation Row / St George's Hall ad Anfield. In alternativa, prendi il Merseyrail fino a Sandhills Station e poi cambia con il Soccerbus.

Consiglio per l’uscita post-partita: le chiusure stradali intorno a Walton Breck Road provocano traffico intenso dopo la partita e lunghe attese per i taxi. Poiché il biglietto hospitality ti garantisce l’accesso alla lounge per un’ora dopo il fischio finale, rilassati all’interno, guarda l’analisi post-partita sui monitor live della lounge e aspetta che la folla di 60.000 persone si disperda prima di andare via.

Domande frequenti (FAQ)

Quando riceverò i miei biglietti elettronici?

I pass digitali ufficiali hospitality del Liverpool FC vengono inviati via email al referente della prenotazione circa 3-5 giorni prima del giorno della partita. I pass possono essere salvati direttamente su Apple Wallet o Google Wallet per la scansione ai tornelli VIP.

Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?

Le partite di Premier League vengono frequentemente riprogrammate per la trasmissione televisiva, spostandosi tra venerdì sera, sabato, domenica o lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario della partita. Prevedi sempre una certa flessibilità nell’organizzazione di viaggio e alloggio.

I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Anfield?

Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality di Anfield. Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un valido biglietto hospitality per il giorno della partita, e gli ospiti sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.