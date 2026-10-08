Come assicurarsi i biglietti premium del Chelsea FC: biglietti hospitality, informazioni su Stamford Bridge, prezzi dei box executive e altro ancora

Salta completamente il caos della coda per i biglietti: l’hospitality ufficiale del Chelsea nel giorno della partita offre un percorso autorizzato e prioritario direttamente dentro Stamford Bridge, senza dover passare da punti fedeltà, livelli di membership o ballot oversubscribed.
Con una capienza limitata a 40.000 posti e una domanda ai massimi storici, assicurarsi biglietti di accesso generale per le grandi notti di Premier League ed europee può sembrare una vera impresa. L’hospitality ufficiale cambia completamente le carte in tavola, garantendo un accesso immediato e verificato insieme a ristorazione di alto livello, bar gratuiti e visuali sul campo di livello mondiale.
Come prenotare i biglietti premium del Chelsea?
In sintesi: hospitality di Stamford Bridge, biglietti premium e pacchetti VIP
Pacchetto premium
Categoria
Fascia di prezzo (per persona)*
Posizione
Cosa include
Westview / UTB Sports Lounge
£275 - £550
West Stand / Fulham Road
Posto imbottito in West Stand, food hall/buffet dello chef pre-partita, drink all’intervallo, programma ufficiale della partita
Canoville & Champions Club
£395 - £750
East Stand (anello centrale)
Posto imbottito sulla linea dell’area di rigore, buffet pre-partita di 3 portate, cash bar, snack post-partita, Q&A con una leggenda del club
Tambling’s & Harris Suite
£650 - £1.250
West Stand (anello centrale)
Menu fine dining di 3 portate, open bar incluso (birra/vino/superalcolici), posti imbottiti a metà campo
Millennium Suite & Club 1905
£1.200 - £2.200
West Stand (livello 2)
Ristorazione gourmet di 4 portate, ricevimento con champagne, posti centrali adiacenti al Directors' Box, visite delle leggende del club
Executive Boxes (10-20 ospiti)
£11.000 - £24.000 (per box)
West Stand / East Stand
Suite privata chiusa, host personale, ristorazione personalizzata di più portate, posti su balconata privata all’esterno della suite
*I prezzi variano a seconda della fascia della partita (Categoria A vs. Categoria B/C).
Quanto costano l’hospitality e i biglietti premium del Chelsea FC?
I prezzi per l’hospitality e i pacchetti premium del Chelsea FC variano in base alla fascia della partita (Categoria A vs. Categoria B/C), al servizio ristorazione (street food station vs. cena dello chef a più portate) e alla posizione rispetto al campo (anello superiore vs. livello Directors' Box):
- Sports bar informali e lounge contemporanee (£275 - £550 per persona): Opzioni d’ingresso accessibili come Westview o Under The Bridge (UTB). Comprendono posti imbottiti in West Stand, vivaci food hall station pre-partita e voucher drink per l’intervallo.
- Buffet tradizionali e club lounge (£395 - £750 per persona): Opzioni di fascia media come la Canoville Suite o il Champions Club in East Stand. Include buffet caldi di più portate, cash bar, snack salati post-partita e apparizioni di ex icone del Chelsea.
- Fine dining e lounge a centrocampo (£650 - £1.250 per persona): Spazi culinari premium come la Tambling’s Suite o la Harris Suite in West Stand. Offrono menu gourmet di tre portate, pacchetti drink inclusi e posti centrali sulla linea di metà campo.
- Lounge di punta ultra-VIP (£1.200 - £2.200+ per persona): Contesti matchday di livello mondiale come la Millennium Suite o The Clubhouse. Comprendono fine dining di quattro portate, ricevimento con champagne, regali esclusivi per la partita e posti direttamente accanto al Directors' Box.
- Executive box privati (£11.000 - £24.000 per box): Suite chiuse per 10-20 ospiti su livelli box dedicati. Comprendono ristorazione personalizzata di più portate, servizio host personale e posti su balconata privata appena fuori dalla suite.
Quali pacchetti premium sono disponibili al Chelsea FC?
Executive box privati (10-20 ospiti)
Situati su livelli box dedicati tra West Stand ed East Stand, gli executive box offrono totale privacy abbinata a posti diretti sulla balconata appena fuori dal vetro della suite.
- Executive Boxes: da £11.000 (da 10 a 20 ospiti)
- Cosa è incluso: suite privata chiusa con vista sul campo, cameriere e host personali, fine dining di più portate o buffet gourmet, bar privato completamente rifornito, programmi matchday e visite delle leggende del club.
Suite VIP di punta
Progettate per intrattenimento executive, occasioni speciali o piccoli gruppi che cercano fine dining abbinato a visuali centrali sul centrocampo.
- The Millennium Suite: da £1.200 a persona
- The Clubhouse: da £1.500 a persona
- Cosa è incluso: posti adiacenti alla prestigiosa Directors' Lounge, fine dining di quattro portate, open bar incluso con superalcolici e champagne, regali per la partita e briefing tattici pre-partita.
Lounge ristorazione ed esperienziali
Per i tifosi che cercano gastronomia di alto livello o accesso al campo dietro le quinte:
- Tambling’s Suite: £650 - £1.100 a persona (intitolata al leggendario bomber Bobby Tambling)
- Harris Suite: da £750 a persona
- Under The Bridge (UTB): da £350 a persona
- Dugout Club: pacchetti premium con accesso a bordo campo e al tunnel dei giocatori
- Cosa è incluso: menu dello chef di tre portate, pacchetti drink inclusi, intrattenimento lounge pre-partita e posti imbottiti in West Stand.
Hospitality informale e di alto valore
Opzioni flessibili e dinamiche pensate per famiglie, viaggiatori internazionali e gruppi:
- Westview: £275 - £510 a persona
- Canoville Suite: £395 - £750 a persona
Cosa è incluso:
- Posti imbottiti in West Stand Upper o East Stand anello centrale
- Accesso a moderni concourse luminosi o lounge private che aprono 2,5 ore prima della partita
- Voucher per food station pre-partita o accesso al buffet dello chef
- Bevande gratuite all’intervallo (tè/caffè/bibite analcoliche)
- Programma ufficiale matchday
Cosa sapere su settori e visuali di Stamford Bridge?
I quattro settori di Stamford Bridge offrono prospettive uniche, a seconda che si preferiscano visuali tattiche o atmosfera da matchday:
- West Stand (anello centrale & Westview Upper): Ospita suite executive e lounge con fine dining. I blocchi 1-8 del West Stand anello centrale si trovano direttamente sopra le panchine e il tunnel dei giocatori, offrendo visuali privilegiate sulla linea di metà campo.
- East Stand (anello centrale): Ospita Canoville Suite, Champions Club e Captains Bar. Si trova sulla linea dell’area di rigore e offre visuali rialzate su entrambe le aree tecniche, di fronte alla tribuna della telecamera.
- Matthew Harding Stand & Shed End: Settori dietro la porta che ospitano il tifo caloroso di casa. Pacchetti hospitality informali come UTB ti portano vicino a queste aree ad alta energia.
Come ottenere l’hospitality e i biglietti premium del Chelsea Women (WSL)?
Per i tifosi che cercano l’esperienza hospitality di Stamford Bridge a un prezzo accessibile, le partite del Chelsea FC Women in Women’s Super League (WSL) e in UEFA Women's Champions League disputate a Stamford Bridge offrono un’alternativa accessibile.
I pacchetti hospitality per le partite femminili includono accesso alle lounge della West Stand, opzioni buffet gourmet e posti imbottiti a prezzi sensibilmente più bassi, rendendoli molto apprezzati da famiglie e gruppi giovanili.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Chelsea?
- Fascia informale (Westview / UTB / Canoville Suite): Smart casual. Sono consentite le maglie ufficiali home del Chelsea e i colori della squadra. Tute, abbigliamento da palestra, colori della squadra ospite e maglie dell’avversaria sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Da smart casual a formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, camicie con colletto o maglieria curata, e scarpe eleganti pulite o sneakers eleganti. Le maglie replica da calcio sono soggette a restrizioni nelle sale da pranzo formali di fascia alta.
Ci sono restrizioni su bagagli e borse con i biglietti premium del Chelsea?
- Limite per le borse: Stamford Bridge applica un rigido limite di formato A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) per tutte le borse che entrano ai tornelli dello stadio.
- Nessun deposito in loco: Nei giorni di partita non sono disponibili servizi di deposito bagagli o borse a Stamford Bridge. Valigie e zaini di grandi dimensioni saranno respinti dalla sicurezza al perimetro esterno.
- Soluzione di deposito: Deposita i bagagli più grandi nei servizi left-luggage all’interno delle stazioni di London Victoria o Earl's Court prima di raggiungere Fulham Road.
Trasporti: come arrivare al Chelsea con i biglietti premium?
Suite e lounge hospitality aprono da 2,5 a 3 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 1 o 2 ore dopo il fischio finale.
- Arrivo: La stazione più vicina è Fulham Broadway (District Line), a 3 minuti a piedi dagli ingressi VIP di Stamford Bridge. In alternativa, si può prendere la London Overground fino a West Brompton o Imperial Wharf, a 15 minuti a piedi.
- Partenza: Dopo la partita, le code alla stazione della metropolitana di Fulham Broadway possono richiedere oltre 45 minuti. Poiché i pass hospitality garantiscono l’accesso alle lounge anche dopo la gara, rilassati all’interno, guarda in diretta sui monitor della lounge le interviste post-partita del manager e aspetta che la folla in stazione si diradi prima di partire.
Domande frequenti (FAQ)
Quando riceverò i miei biglietti elettronici?
Gli e-ticket ufficiali hospitality del Chelsea FC vengono inviati via email direttamente al referente della prenotazione circa 3-5 giorni prima della partita. Gli e-ticket possono essere salvati direttamente nei wallet digitali dello smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati come codici a barre PDF ai tornelli VIP.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono spesso riprogrammate per esigenze televisive, passando dagli slot del venerdì sera a quelli del sabato, della domenica o del lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario della partita. È sempre consigliabile mantenere una certa flessibilità nell’organizzazione di viaggio e hotel.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Stamford Bridge?
Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality di Stamford Bridge. Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un biglietto hospitality valido per il giorno della partita e gli ospiti sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.