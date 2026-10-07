Salta del tutto il caos delle code per i biglietti: l’hospitality ufficiale per il giorno della partita offre un percorso autorizzato e prioritario direttamente dentro Stamford Bridge, senza dover passare tra punti fedeltà, livelli di membership o ballot oversubscribed.
Con una capienza contenuta di 40.000 posti e una domanda ai massimi storici, assicurarsi biglietti di ingresso generale per le grandi notti di Premier League ed europee può sembrare una vera impresa. L’hospitality ufficiale ribalta lo scenario, garantendo accesso immediato e verificato insieme a ristorazione di alto livello, bar inclusi e visuali sul campo di livello mondiale.
Come prenotare i biglietti premium del Chelsea?
Puoi assicurarti i biglietti premium ufficiali del Chelsea FC attraverso i canali diretti del club e le piattaforme primarie di biglietteria autorizzate:
- Portale ufficiale hospitality del Chelsea FC (hospitality.chelseafc.com): Il motore di prenotazione diretto del Chelsea per lounge per singola partita, sfide di coppa nazionale, gare europee e affitti stagionali di Executive Suite.
- SportsBreaks: Rivenditore ufficiale autorizzato e partner per i viaggi dei tifosi, offre pacchetti hospitality verificati per Westview e Under The Bridge (UTB) abbinati a soggiorni in hotel a Londra o travelcard cittadine. Prenota i biglietti premium del Chelsea su SportsBreaks.
- Keith Prowse: Rivenditore ufficiale autorizzato e partner di biglietteria, offre pacchetti hospitality verificati per Stamford Bridge, posti di lusso imbottiti ed esperienze gastronomiche di alto livello nelle lounge della West Stand e della East Stand. Prenota i biglietti premium del Chelsea su Keith Prowse.
- Champions Travel: Rivenditore ufficiale autorizzato che offre posti garantiti per le partite a Stamford Bridge abbinati ad alloggi in hotel nel West London e trasferimenti senza intoppi. Prenota i biglietti premium del Chelsea su Champions Travel.
In breve: hospitality, biglietti premium e pacchetti VIP di Stamford Bridge
Pacchetto premium
Categoria
Fascia di prezzo (per persona)*
Posizione
Inclusioni
Westview / UTB Sports Lounge
£275 - £550
West Stand / Fulham Road
Posto imbottito in West Stand, food hall/buffet dello chef pre-partita, drink all’intervallo, programma ufficiale della partita
Canoville & Champions Club
£395 - £750
East Stand (anello centrale)
Posto imbottito sulla linea dei 16 metri, buffet pre-partita di 3 portate, cash bar, snack post-partita, Q&A con una leggenda del club
Tambling’s & Harris Suite
£650 - £1.250
West Stand (anello centrale)
Menù fine dining di 3 portate, open bar incluso (birra/vino/superalcolici), posti imbottiti sulla linea di metà campo
Millennium Suite & Club 1905
£1.200 - £2.200
West Stand (Level 2)
Ristorazione gourmet di 4 portate, ricevimento con champagne, posti centrali adiacenti al Directors' Box, visite delle leggende del club
Executive Boxes (10-20 ospiti)
£11.000 - £24.000 (per box)
West Stand / East Stand
Suite privata chiusa, host personale, ristorazione personalizzata di più portate, posti su balconata privata all’esterno della suite
*I prezzi oscillano in base alla suddivisione delle partite per categoria (Categoria A vs. Categoria B/C).
Quanto costano l’hospitality e i biglietti premium del Chelsea FC?
I prezzi per l’hospitality del Chelsea FC e i pacchetti premium variano in base alla suddivisione della partita per categoria (Categoria A vs. Categoria B/C), al servizio di ristorazione (street food station vs. ristorazione dello chef a più portate) e alla posizione rispetto al campo (anello superiore vs. livello Directors' Box):
- Sports bar informali e lounge contemporanee (£275 - £550 a persona): Punti di accesso convenienti come Westview o Under The Bridge (UTB). Comprendono posti imbottiti in West Stand, vivaci food hall station pre-partita e voucher drink per l’intervallo.
- Buffet tradizionali e club lounge (£395 - £750 a persona): Opzioni di fascia media come la Canoville Suite o il Champions Club nella East Stand. Comprendono buffet caldi di più portate, cash bar, snack salati post-partita e presenze di ex icone del Chelsea.
- Fine dining e lounge a centrocampo (£650 - £1.250 a persona): Spazi culinari premium come la Tambling’s Suite o la Harris Suite nella West Stand. Offrono menù gourmet di tre portate, pacchetti bevande inclusi e posti centrali sulla linea di metà campo.
- Lounge flagship ultra-VIP (£1.200 - £2.200+ a persona): Ambienti matchday di livello mondiale come la Millennium Suite o The Clubhouse. Comprendono fine dining di quattro portate, ricevimenti con champagne, regali esclusivi per la partita e posti direttamente accanto al Directors' Box.
- Executive box privati (£11.000 - £24.000 per box): Suite chiuse da 10 a 20 ospiti su livelli box dedicati. Comprendono ristorazione personalizzata di più portate, servizio host personale e posti su balconata privata proprio all’esterno della suite.
Quali pacchetti premium sono disponibili al Chelsea FC?
Executive box privati (10-20 ospiti)
Posizionati su livelli box dedicati tra West Stand e East Stand, gli executive box garantiscono totale privacy abbinata a posti diretti sulla balconata proprio all’esterno della vetrata della suite.
- Executive Boxes: da £11.000 (da 10 a 20 ospiti)
- Cosa è incluso: suite privata chiusa con vista sul campo, cameriere e host personale, fine dining di più portate o buffet gourmet, bar privato completamente fornito, programmi del giorno partita e visite delle leggende del club.
Suite VIP di punta
Progettate per intrattenimento executive, occasioni speciali o piccoli gruppi che richiedono fine dining insieme a visuali centrali sul centrocampo.
- The Millennium Suite: da £1.200 a persona
- The Clubhouse: da £1.500 a persona
- Cosa è incluso: posti adiacenti alla prestigiosa Directors' Lounge, fine dining di quattro portate, open bar incluso con superalcolici e champagne, regali della partita e briefing tattici pre-partita.
Lounge dining ed esperienziali
Per i tifosi che cercano gastronomia di alto livello o accesso dietro le quinte del campo:
- Tambling’s Suite: £650 - £1.100 a persona (intitolata al leggendario bomber Bobby Tambling)
- Harris Suite: da £750 a persona
- Under The Bridge (UTB): da £350 a persona
- Dugout Club: pacchetti premium con accesso a bordo campo e al tunnel dei giocatori
- Cosa è incluso: menù dello chef di tre portate, pacchetti bevande inclusi, intrattenimento in lounge pre-partita e posti imbottiti in West Stand.
Hospitality informale e di alto valore
Opzioni flessibili e ad alta energia pensate per famiglie, viaggiatori internazionali e gruppi:
- Westview: £275 - £510 a persona
- Canoville Suite: £395 - £750 a persona
Cosa è incluso:
- Posti imbottiti nel settore superiore della West Stand o nell’anello centrale della East Stand
- Accesso a moderni concourse luminosi o lounge private che aprono 2,5 ore prima della partita
- Voucher per food station pre-partita o accesso al buffet dello chef
- Bevande gratuite all’intervallo (tè/caffè/bibite analcoliche)
- Programma ufficiale del giorno partita
Cosa sapere sui settori e sulle visuali di Stamford Bridge?
I quattro settori di Stamford Bridge offrono prospettive uniche a seconda che tu preferisca visuali tattiche o atmosfera da giorno partita:
- West Stand (anello centrale & Westview Upper): ospita executive suite e lounge fine dining. I blocchi 1-8 dell’anello centrale della West Stand si trovano direttamente sopra le panchine delle squadre e il tunnel dei giocatori, offrendo una visuale privilegiata sulla linea di metà campo.
- East Stand (anello centrale): ospita la Canoville Suite, il Champions Club e il Captains Bar. Posizionata sulla linea dei 16 metri, offre visuali rialzate su entrambe le aree tecniche e si trova di fronte alla tribuna delle telecamere.
- Matthew Harding Stand & Shed End: settori dietro la porta che ospitano il tifo caldo di casa. Pacchetti hospitality informali come UTB ti collocano vicino a queste estremità ad alta energia.
Come ottenere hospitality e biglietti premium per il Chelsea Women (WSL)?
Per i tifosi che cercano l’esperienza hospitality di Stamford Bridge a un prezzo accessibile, le partite del Chelsea FC Women in Women’s Super League (WSL) e UEFA Women's Champions League ospitate a Stamford Bridge rappresentano un’alternativa accessibile.
I pacchetti hospitality per le partite femminili prevedono accesso alle lounge della West Stand, opzioni buffet gourmet e posti imbottiti a tariffe sensibilmente ridotte, il che li rende popolari tra famiglie e gruppi giovanili.
Dress code: cosa dovrei indossare con i biglietti premium del Chelsea?
- Fascia informale (Westview / UTB / Canoville Suite): smart casual. Sono consentite le maglie ufficiali home del Chelsea e i colori della squadra. Tute, abbigliamento da palestra, colori della squadra ospite e maglie dell’avversario sono severamente vietati.
- Lounge e box formali (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): smart casual fino al formale. Pantaloni sartoriali o jeans eleganti, camicie con colletto o maglieria elegante, e scarpe eleganti pulite o sneakers curate. Le maglie replica da calcio sono soggette a restrizioni nelle sale da pranzo formali di fascia alta.
Ci sono restrizioni su bagagli e borse con i biglietti premium del Chelsea?
- Limite borse: Stamford Bridge applica un rigido limite formato A4 (297mm x 210mm x 210mm) per tutte le borse che entrano ai tornelli dello stadio.
- Nessun deposito in loco: Nei giorni partita a Stamford Bridge non sono presenti depositi bagagli o servizi di bag drop. Valigie e zaini grandi saranno respinti dai controlli di sicurezza ai perimetri esterni.
- Soluzione di deposito: Deposita i bagagli più grandi presso i servizi left-luggage all’interno delle stazioni di London Victoria o Earl's Court prima di prendere i mezzi per Fulham Road.
Trasporti: come arrivare al Chelsea con i biglietti premium?
Le suite e le lounge hospitality aprono da 2,5 a 3 ore prima del calcio d’inizio e restano aperte fino a 1 o 2 ore dopo il fischio finale.
- Arrivo: la stazione più vicina è Fulham Broadway (District Line), situata a 3 minuti a piedi dagli ingressi VIP di Stamford Bridge. In alternativa, puoi prendere la London Overground fino a West Brompton o Imperial Wharf, a 15 minuti a piedi.
- Partenza: le code post-partita alla stazione della metro di Fulham Broadway possono richiedere oltre 45 minuti. Poiché i pass hospitality garantiscono accesso alle lounge dopo la partita, puoi rilassarti all’interno, guardare in diretta le interviste post-partita dell’allenatore sui monitor della lounge e aspettare che la folla in stazione si diradi prima di uscire.
Domande frequenti (FAQ)
Quando riceverò i miei biglietti elettronici?
Gli e-ticket ufficiali hospitality del Chelsea FC vengono inviati via email direttamente all’intestatario principale della prenotazione circa 3-5 giorni prima del giorno partita. Gli e-ticket possono essere salvati direttamente nei wallet digitali dello smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o scansionati come codici a barre PDF ai tornelli VIP.
Cosa succede se la data della partita cambia per la trasmissione televisiva?
Le partite di Premier League vengono frequentemente riprogrammate per esigenze televisive, passando tra slot del venerdì sera, sabato, domenica o lunedì. I biglietti hospitality restano automaticamente validi per il nuovo orario della partita. Prevedi sempre un certo margine di flessibilità quando organizzi viaggio e prenotazioni alberghiere.
I bambini sono ammessi nelle lounge hospitality di Stamford Bridge?
Sì. I bambini sono i benvenuti in tutte le aree hospitality di Stamford Bridge. Ogni partecipante, indipendentemente dall’età, deve essere in possesso di un valido biglietto hospitality per il giorno della partita, e gli ospiti sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.