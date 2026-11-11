Il Gran Premio di Las Vegas riporta la Formula 1 in Nevada per una gara notturna ad alta velocità lungo l’iconica Strip. Campioni dell’automobilismo come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris si sfidano sotto le luci al neon.

GOAL fornisce le date della gara, i dettagli sui prezzi e i link per prenotare. Continua a leggere per assicurarti oggi i biglietti per il GP di Las Vegas di F1.

Quando si svolge il GP di Las Vegas di F1?

Data e ora Evento Luogo Biglietti 19 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: prove libere 1 e 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Stati Uniti Biglietti 20 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: prove libere 3 e qualifiche Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Stati Uniti Biglietti 21 novembre 2026 GP di Las Vegas di F1: giorno della gara Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Stati Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per il GP di Las Vegas di F1?

I biglietti ufficiali per il Gran Premio di Las Vegas sono disponibili sul sito ufficiale del GP di Las Vegas di F1 e tramite Ticketmaster. Acquistare direttamente attraverso i canali ufficiali offre ai tifosi la possibilità di scegliere per primi tra le aree ad accesso generale e i posti in tribuna.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, le piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il GP di Las Vegas di F1?

Sul portale ufficiale di vendita, i biglietti giornalieri ad accesso generale partono da 50 USD per le prove del giovedì, 99 USD per le qualifiche del venerdì e 393 USD per la gara del sabato. Per seguire l’intero fine settimana, gli abbonamenti Flamingo ad accesso generale di 3 giorni partono da 492 USD, mentre i posti riservati in tribuna partono da 925 USD sui canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali ad accesso generale si esauriscono, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto. Su StubHub, i prezzi nel mercato secondario partono da circa 150 USD per i biglietti giornalieri o da 350 USD per quelli validi più giorni, a seconda della domanda e dei posti scelti.

Tutto quello che c’è da sapere sul GP di Las Vegas di F1

Il Gran Premio di Las Vegas è uno degli eventi più attesi dell’automobilismo internazionale. Il circuito cittadino di Las Vegas, in Nevada, è lungo circa 6,1 km, presenta 17 curve e comprende un lungo rettilineo lungo il celebre Las Vegas Boulevard.

Il tracciato e i momenti salienti della gara

I piloti sfrecciano accanto a celebri resort, tra cui il Bellagio, il Caesars Palace e il Venetian. Sulla Strip superano i 341 km/h, e i sorpassi in ingresso alla curva 14 sono tra i momenti più spettacolari della gara.

Tipi di biglietti e zone da cui seguire la gara

Accesso generale: è il modo più economico per vivere la Formula 1 a Las Vegas. I biglietti ad accesso generale, a partire da quelli per la zona Flamingo, consentono di accedere alle aree in piedi, ai maxischermi, alle zone interattive per i tifosi e agli spettacoli dal vivo.

è il modo più economico per vivere la Formula 1 a Las Vegas. I biglietti ad accesso generale, a partire da quelli per la zona Flamingo, consentono di accedere alle aree in piedi, ai maxischermi, alle zone interattive per i tifosi e agli spettacoli dal vivo. Tribune: le tribune con posti riservati, comprese quelle nelle zone Heineken e T-Mobile, offrono una visuale diretta sui punti chiave per i sorpassi e sulle zone di accelerazione.

Consigli per il viaggio e l’evento

L’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas si trova a pochi minuti dal circuito. Agli spettatori è consigliato di utilizzare la monorotaia o i servizi di trasporto tramite app per raggiungere gli ingressi del circuito. Prenotare in anticipo permette di assicurarsi i biglietti più economici disponibili per questa spettacolare gara notturna.