I pacchetti hospitality ufficiali per UEFA EURO 2028 sono appena stati pubblicati e sono ora disponibili presso i fornitori ufficiali. Per chi vuole assicurarsi subito i biglietti, questa è la possibilità di farlo.

Ovunque ci si trovi nel Regno Unito, il grande calcio internazionale sarà vicino a casa. I tifosi possono personalizzare la propria esperienza seguendo la nazionale preferita, scegliendo stadi specifici o assicurandosi un posto alla storica finale.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto sui biglietti hospitality per UEFA Euro 2028: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca UEFA Euro 2028?

UEFA Euro 2028 prenderà il via il 9 giugno a Cardiff.

Si disputeranno 51 partite in totale, con la finale in programma il 9 luglio al Wembley Stadium.

Il torneo porterà il grande calcio internazionale vicino a casa dei tifosi, con partite ospitate in nove stadi storici distribuiti in quattro nazioni.

Tra le città che ospiteranno UEFA Euro 2028 ci sono Cardiff e Dublino, oltre a Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londra, città dalla grande passione calcistica.

Quali tipi di biglietti per UEFA Euro 2028 sono già disponibili?

Tipo di biglietto Descrizione Prenota i biglietti Venue Series Assicura l'accesso all'hospitality ufficiale per tutte le partite disputate nello stadio scelto. Prenota i biglietti Follow My Team Consente di assistere alle partite della squadra scelta fino ai quarti di finale. Prenota i biglietti Single Match Experience Permette di scegliere una singola partita da non perdere e di assistervi con l'hospitality ufficiale. Prenota i biglietti Final Round Series Assicura l'accesso all'hospitality ufficiale per le tre partite più importanti al Wembley Stadium: entrambe le semifinali e la finale. Prenota i biglietti

I tipi di pacchetti hospitality disponibili per UEFA Euro 2028:

Tipo di hospitality Categoria Descrizione Skybox Palco di lusso L'esperienza hospitality privata più esclusiva. Prevede l'uso esclusivo di uno skybox di lusso con personale dedicato. Include ristorazione gourmet nello skybox, bevande di alta gamma tra cui Champagne e accesso diretto ai posti premium dello stadio davanti al palco. BEYOND Platinum Salone esclusivo Uno spazio condiviso di altissimo livello, disponibile solo in alcuni stadi: Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City. Offre un ambiente esclusivo e raccolto, con menu su misura firmati da chef rinomati, bevande di lusso, parcheggio prioritario (soggetto a disponibilità), un omaggio commemorativo di pregio e posti imbottiti in posizione centrale. Platinum Salone di prima categoria Un'esperienza hospitality condivisa di prima classe, in un elegante salone dello stadio allestito come un ristorante. Include ristorazione à la carte e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta. Prestige Hospitality premium Un'esperienza contemporanea in un salone di «classe business», situato all'interno dello stadio o nelle sue immediate vicinanze. Offre menu selezionati, bevande di alta gamma e posti della categoria più alta con un'ottima visuale. Club Hospitality per il tempo libero Uno spazio hospitality condiviso dall'atmosfera rilassata, festosa e divertente, all'interno dello stadio o nelle sue vicinanze. Offre intrattenimento coinvolgente, cibo e bevande inclusi e ottimi posti. Supporters Club Hospitality per i tifosi Spazi condivisi dedicati alle squadre e pensati per partite specifiche. Include cibo, bevande e un posto per assistere alla partita.

Come acquistare i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

Grazie a una nuova partnership, Seat Unique è stata nominata piattaforma ufficiale di vendita online nel Regno Unito e in Irlanda per BEYOND Hospitality 28 AG, fornitore ufficiale dei servizi hospitality di UEFA EURO 2028.

La collaborazione permette agli appassionati di calcio di assicurarsi un accesso premium garantito alle partite più attese del 2028 attraverso una procedura di prenotazione affidabile e semplice.

L'hospitality ufficiale offre molto più dei 90 minuti di una partita di calcio. I pacchetti sono pensati per offrire un'esperienza di lusso, abbinando le migliori visuali dello stadio a ristorazione di livello internazionale, bevande incluse e intrattenimento esclusivo.

Che si tratti di accogliere clienti aziendali, festeggiare con la famiglia o godersi un evento sportivo storico con gli amici, questi pacchetti offrono un ambiente di alto livello in cui immergersi nell'atmosfera della partita e del torneo.

UEFA Euro 2028 si disputerà in stadi all'avanguardia nel Regno Unito e in Irlanda, già dotati di infrastrutture hospitality di alto livello. I programmi di ristorazione e bevande dovrebbero quindi proporre esperienze gastronomiche coinvolgenti curate da chef celebri.

Quanto costano i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

I prezzi dei pacchetti hospitality partono da 900 £ a persona e arrivano a oltre 3.550 £, a seconda del livello di lusso, dell'importanza della partita e dello stadio.

Pacchetti hospitality e prezzi

I pacchetti sono suddivisi in fasce che combinano alta cucina, intrattenimento e posti premium. I prezzi ufficiali di partenza per ciascuna fascia sono:

Supporters Club / Club (da 900 £ a persona) : La fascia d'ingresso, pensata per i tifosi. Offre un'atmosfera vivace, piatti apprezzati dal pubblico, bevande senza limiti, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita.

: La fascia d'ingresso, pensata per i tifosi. Offre un'atmosfera vivace, piatti apprezzati dal pubblico, bevande senza limiti, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita. Prestige (da 1.450 £ a persona) : Un'esperienza contemporanea in un salone di classe business, con menu selezionati, bevande di alta gamma e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio.

: Un'esperienza contemporanea in un salone di classe business, con menu selezionati, bevande di alta gamma e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio. Platinum (da 1.950 £ a persona) : Un'esperienza di lusso in un salone condiviso di prima categoria, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta.

: Un'esperienza di lusso in un salone condiviso di prima categoria, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta. BEYOND Platinum (da 3.550 £ a persona) : Il salone esclusivo di altissimo livello, con un'offerta gastronomica selezionata e molto raffinata, bevande d'eccellenza e una visuale eccezionale sul campo.

: Il salone esclusivo di altissimo livello, con un'offerta gastronomica selezionata e molto raffinata, bevande d'eccellenza e una visuale eccezionale sul campo. Skybox (da 2.400 £ a persona / palchi interi fino a 1,49 milioni di €): L'esperienza hospitality più esclusiva in un palco privato per gruppi. I pacchetti aziendali o privati per un intero palco arrivano fino a 1,49 milioni di € per suite executive ad alta capienza (50 posti) che coprono tutte le partite in programma in uno stadio, con una media di circa 4.300 € a persona per partita.

Nessun prezzo dinamico: A differenza delle recenti tendenze negli eventi sportivi e d'intrattenimento dal vivo, il fornitore ufficiale ha confermato che i prezzi sono fissi e non subiranno aumenti dinamici in base alla domanda.

Quali sono gli stadi di UEFA Euro 2028?

Stadio (città e nazione) Capienza N. di partite Informazioni e curiosità Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) ~90.000 8 partite Ospita la finale, entrambe le semifinali, 1 quarto di finale e 4 partite della fase a gironi Principality Stadium (Cardiff, Galles) ~74.000 6 partite Ospita la partita inaugurale del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Inghilterra) ~62.850 5 partite Stadio ultramoderno dotato di un campo completamente retrattile Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ~61.000 5 partite In fase di ampliamento per diventare un importante polo nel nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inghilterra) ~53.000 5 partite Nuovo stadio all'avanguardia sulle rive del fiume Mersey St James' Park (Newcastle, Inghilterra) ~52.350 5 partite Famoso per l'atmosfera appassionata e le ripide tribune a un unico anello Hampden Park (Glasgow, Scozia) ~52.032 6 partite La storica casa del calcio scozzese ospiterà partite della fase a gironi e di quella a eliminazione diretta Aviva Stadium (Dublino, Irlanda) ~51.700 7 partite Stadio dalla caratteristica architettura curva, che ospiterà partite fino ai quarti di finale Villa Park (Birmingham, Inghilterra) ~50.000+ 4 partite Storico stadio rinnovato che ospiterà 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale

Distribuzione delle partite della fase a gironi: Ogni stadio ospiterà partite di almeno due gironi diversi, per consentire ai tifosi locali di vedere un'ampia varietà di nazionali in campo.

Vantaggio di giocare in casa: Le nazioni co-organizzatrici che si qualificheranno attraverso le qualificazioni europee avranno la garanzia di disputare in casa tutte e tre le partite della fase a gironi.