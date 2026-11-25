La corsa verso il Brasile arriva al momento decisivo: le qualificazioni europee ai Mondiali femminili 2027 entrano nel turno finale dei playoff. Sedici nazionali, tra cui Inghilterra, Svezia, Italia e Paesi Bassi, si affrontano in gare di andata e ritorno per gli ultimi sette posti che danno accesso diretto ai Mondiali femminili FIFA 2027.
Con Spagna, Francia, Germania e Danimarca già qualificate al termine della fase a gironi, la posta in palio è altissima. Da Wembley Stadium all'Aviva Stadium, si attendono grandi folle in alcuni dei principali impianti europei.
GOAL ha raccolto il calendario aggiornato, i prezzi e i consigli per aiutarti a trovare subito i biglietti più economici.
Quando si giocano le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?
Il secondo e ultimo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali femminili 2027 si disputa con gare di andata e ritorno martedì 1° dicembre 2026 e sabato 5 dicembre 2026. Di seguito il calendario completo delle partite, con orari d'inizio (CET) e sedi.
Data e ora
Partita
Luogo
Biglietti
1° dicembre 2026, ore 17:00 CET
Slovenia-Paesi Bassi
Sportni park Domzale, Domzale
1° dicembre 2026, ore 17:30 CET
Finlandia-Italia
Helsinki Football Stadium, Helsinki
1° dicembre 2026, ore 18:00 CET
Ucraina-Inghilterra
Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar
1° dicembre 2026, ore 18:00 CET
Portogallo-Islanda
Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes
1° dicembre 2026, ore 18:00 CET
Polonia-Repubblica d'Irlanda
Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk
1° dicembre 2026, ore 19:00 CET
Svizzera-Austria
Stadion Wankdorf, Berna
1° dicembre 2026, ore 20:15 CET
Galles-Norvegia
Cardiff City Stadium, Cardiff
1° dicembre 2026, ore 20:25 CET
Scozia-Svezia
The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton
5 dicembre 2026, ore 15:00 CET
Islanda-Portogallo
Laugardalsvollur, Reykjavik
5 dicembre 2026, ore 16:00 CET
Svezia-Scozia
Stockholm Arena, Stoccolma
5 dicembre 2026, ore 16:10 CET
Austria-Svizzera
Franz-Horr-Stadion, Vienna
5 dicembre 2026, ore 17:00 CET
Norvegia-Galles
Ullevaal Stadion, Oslo
5 dicembre 2026, ore 18:00 CET
Repubblica d'Irlanda-Polonia
Aviva Stadium, Dublino
5 dicembre 2026, ore 18:00 CET
Paesi Bassi-Slovenia
Stadion Galgenwaard, Utrecht
5 dicembre 2026, ore 18:30 CET
Inghilterra-Ucraina
Wembley Stadium, Londra
5 dicembre 2026, ore 21:15 CET
Italia-Finlandia
Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Dove acquistare i biglietti per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?
I biglietti ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027 sono venduti direttamente dalle federazioni calcistiche nazionali che ospitano le partite e dai loro principali partner per la biglietteria, tra cui Wembley Stadium e Ticketmaster per l'Inghilterra, la FAI per la Repubblica d'Irlanda, la FAW per il Galles e il portale della federazione norvegese per la Norvegia.
Dopo il sorteggio dei playoff, le finestre iniziali di prevendita erano riservate agli iscritti ai club ufficiali dei tifosi e a chi si era registrato in anticipo. La vendita libera è ora aperta su tutti i portali delle federazioni ospitanti, con biglietti digitali per dispositivi mobili e titoli d'ingresso in PDF rilasciati prima del giorno della partita.
Poiché queste decisive gare di ritorno richiamano moltissime richieste, Ticombo è un'alternativa se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?
Assistere dal vivo al calcio femminile internazionale resta una delle esperienze più accessibili dello sport mondiale. I prezzi ufficiali variano in base allo stadio ospitante e al settore.
- Inghilterra-Ucraina (Wembley Stadium): i biglietti ufficiali a prezzo intero partono da circa 19 $ e arrivano a 75 $, mentre quelli a tariffa ridotta per minori di 16 anni, studenti e anziani partono da circa 6 $.
- Norvegia-Galles (Ullevaal Stadion): i biglietti ufficiali per adulti venduti dalla federazione norvegese partono da circa 18 $, mentre quelli per bambini costano circa 9 $.
- Altri stadi europei: per le federazioni ospitanti di Irlanda, Polonia, Svezia e Paesi Bassi, i biglietti standard partono generalmente da prezzi compresi tra 15 $ e 25 $, a seconda del settore dello stadio.
Se i biglietti ufficiali destinati alla vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita come Ticombo offrono un'alternativa per assicurarsi un posto all'ultimo momento, con biglietti attualmente a partire da 35 $.
Tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni ai Mondiali femminili 2027
I Mondiali femminili FIFA 2027 in Brasile saranno i primi ospitati in Sud America. Per l'Europa sono in palio 11 posti di qualificazione diretta, più uno per i playoff intercontinentali.
Al termine della fase a gironi delle qualificazioni, strutturata sul modello della Nations League e disputata da marzo a giugno 2026, quattro nazionali europee si sono assicurate in anticipo un posto in Brasile vincendo i rispettivi gironi della Lega A: la Spagna campione del mondo in carica, la Francia, la Germania e la Danimarca.
Le altre contendenti hanno superato il primo turno dei playoff nell'ottobre 2026, definendo gli otto confronti di andata e ritorno del secondo turno. L'Inghilterra ha superato agevolmente la Grecia per 8-1 complessivo e ritroverà l'Ucraina, mentre la Repubblica d'Irlanda affronterà la Polonia dopo che la nazionale polacca ha eliminato il Belgio in una combattuta serie di rigori.
Il secondo turno riserva un'ulteriore complicazione. Otto squadre vinceranno i rispettivi confronti in base al risultato complessivo, ma solo le sette meglio piazzate nella classifica generale della fase a gironi delle qualificazioni europee accederanno direttamente a Brasile 2027. La vincitrice dei playoff con il piazzamento più basso passerà ai playoff intercontinentali FIFA del febbraio 2027 per un'ultima possibilità di qualificarsi alla fase finale.