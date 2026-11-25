La corsa verso il Brasile arriva al momento decisivo: le qualificazioni europee ai Mondiali femminili 2027 entrano nel turno finale dei playoff. Sedici nazionali, tra cui Inghilterra, Svezia, Italia e Paesi Bassi, si affrontano in gare di andata e ritorno per gli ultimi sette posti che danno accesso diretto ai Mondiali femminili FIFA 2027.

Con Spagna, Francia, Germania e Danimarca già qualificate al termine della fase a gironi, la posta in palio è altissima. Da Wembley Stadium all'Aviva Stadium, si attendono grandi folle in alcuni dei principali impianti europei.

GOAL ha raccolto il calendario aggiornato, i prezzi e i consigli per aiutarti a trovare subito i biglietti più economici.

Quando si giocano le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?

Il secondo e ultimo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali femminili 2027 si disputa con gare di andata e ritorno martedì 1° dicembre 2026 e sabato 5 dicembre 2026. Di seguito il calendario completo delle partite, con orari d'inizio (CET) e sedi.

Data e ora Partita Luogo Biglietti 1° dicembre 2026, ore 17:00 CET Slovenia-Paesi Bassi Sportni park Domzale, Domzale Biglietti 1° dicembre 2026, ore 17:30 CET Finlandia-Italia Helsinki Football Stadium, Helsinki Biglietti 1° dicembre 2026, ore 18:00 CET Ucraina-Inghilterra Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Biglietti 1° dicembre 2026, ore 18:00 CET Portogallo-Islanda Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes Biglietti 1° dicembre 2026, ore 18:00 CET Polonia-Repubblica d'Irlanda Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Biglietti 1° dicembre 2026, ore 19:00 CET Svizzera-Austria Stadion Wankdorf, Berna Biglietti 1° dicembre 2026, ore 20:15 CET Galles-Norvegia Cardiff City Stadium, Cardiff Biglietti 1° dicembre 2026, ore 20:25 CET Scozia-Svezia The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Biglietti 5 dicembre 2026, ore 15:00 CET Islanda-Portogallo Laugardalsvollur, Reykjavik Biglietti 5 dicembre 2026, ore 16:00 CET Svezia-Scozia Stockholm Arena, Stoccolma Biglietti 5 dicembre 2026, ore 16:10 CET Austria-Svizzera Franz-Horr-Stadion, Vienna Biglietti 5 dicembre 2026, ore 17:00 CET Norvegia-Galles Ullevaal Stadion, Oslo Biglietti 5 dicembre 2026, ore 18:00 CET Repubblica d'Irlanda-Polonia Aviva Stadium, Dublino Biglietti 5 dicembre 2026, ore 18:00 CET Paesi Bassi-Slovenia Stadion Galgenwaard, Utrecht Biglietti 5 dicembre 2026, ore 18:30 CET Inghilterra-Ucraina Wembley Stadium, Londra Biglietti 5 dicembre 2026, ore 21:15 CET Italia-Finlandia Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Biglietti

Dove acquistare i biglietti per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?

I biglietti ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027 sono venduti direttamente dalle federazioni calcistiche nazionali che ospitano le partite e dai loro principali partner per la biglietteria, tra cui Wembley Stadium e Ticketmaster per l'Inghilterra, la FAI per la Repubblica d'Irlanda, la FAW per il Galles e il portale della federazione norvegese per la Norvegia.

Dopo il sorteggio dei playoff, le finestre iniziali di prevendita erano riservate agli iscritti ai club ufficiali dei tifosi e a chi si era registrato in anticipo. La vendita libera è ora aperta su tutti i portali delle federazioni ospitanti, con biglietti digitali per dispositivi mobili e titoli d'ingresso in PDF rilasciati prima del giorno della partita.

Poiché queste decisive gare di ritorno richiamano moltissime richieste, Ticombo è un'alternativa se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027?

Assistere dal vivo al calcio femminile internazionale resta una delle esperienze più accessibili dello sport mondiale. I prezzi ufficiali variano in base allo stadio ospitante e al settore.

Inghilterra-Ucraina (Wembley Stadium): i biglietti ufficiali a prezzo intero partono da circa 19 $ e arrivano a 75 $ , mentre quelli a tariffa ridotta per minori di 16 anni, studenti e anziani partono da circa 6 $ .

i biglietti ufficiali a prezzo intero partono da circa e arrivano a , mentre quelli a tariffa ridotta per minori di 16 anni, studenti e anziani partono da circa . Norvegia-Galles (Ullevaal Stadion): i biglietti ufficiali per adulti venduti dalla federazione norvegese partono da circa 18 $ , mentre quelli per bambini costano circa 9 $ .

i biglietti ufficiali per adulti venduti dalla federazione norvegese partono da circa , mentre quelli per bambini costano circa . Altri stadi europei: per le federazioni ospitanti di Irlanda, Polonia, Svezia e Paesi Bassi, i biglietti standard partono generalmente da prezzi compresi tra 15 $ e 25 $, a seconda del settore dello stadio.

Se i biglietti ufficiali destinati alla vendita libera si esauriscono, piattaforme di rivendita come Ticombo offrono un'alternativa per assicurarsi un posto all'ultimo momento, con biglietti attualmente a partire da 35 $.

Tutto quello che c'è da sapere sulle qualificazioni ai Mondiali femminili 2027

I Mondiali femminili FIFA 2027 in Brasile saranno i primi ospitati in Sud America. Per l'Europa sono in palio 11 posti di qualificazione diretta, più uno per i playoff intercontinentali.

Al termine della fase a gironi delle qualificazioni, strutturata sul modello della Nations League e disputata da marzo a giugno 2026, quattro nazionali europee si sono assicurate in anticipo un posto in Brasile vincendo i rispettivi gironi della Lega A: la Spagna campione del mondo in carica, la Francia, la Germania e la Danimarca.

Le altre contendenti hanno superato il primo turno dei playoff nell'ottobre 2026, definendo gli otto confronti di andata e ritorno del secondo turno. L'Inghilterra ha superato agevolmente la Grecia per 8-1 complessivo e ritroverà l'Ucraina, mentre la Repubblica d'Irlanda affronterà la Polonia dopo che la nazionale polacca ha eliminato il Belgio in una combattuta serie di rigori.

Il secondo turno riserva un'ulteriore complicazione. Otto squadre vinceranno i rispettivi confronti in base al risultato complessivo, ma solo le sette meglio piazzate nella classifica generale della fase a gironi delle qualificazioni europee accederanno direttamente a Brasile 2027. La vincitrice dei playoff con il piazzamento più basso passerà ai playoff intercontinentali FIFA del febbraio 2027 per un'ultima possibilità di qualificarsi alla fase finale.