I pacchetti hospitality ufficiali per UEFA EURO 2028 sono appena stati lanciati e sono già disponibili presso i fornitori ufficiali. È quindi possibile assicurarsi i biglietti fin da ora.

Ovunque vi troviate nel Regno Unito, il calcio internazionale di altissimo livello sarà vicino a casa. I tifosi possono personalizzare la propria esperienza seguendo la nazionale preferita, scegliendo stadi specifici o assicurandosi un posto per la storica finale.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto sui biglietti hospitality per UEFA Euro 2028: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge UEFA Euro 2028?

UEFA Euro 2028 prenderà il via il 9 giugno a Cardiff.

Si giocheranno 51 partite in totale, con la finale in programma al Wembley Stadium il 9 luglio.

Il torneo porterà il grande calcio internazionale vicino a casa, con partite ospitate in nove stadi storici distribuiti in quattro nazioni.

Tra le città che ospiteranno UEFA Euro 2028 ci sono Cardiff e Dublino, oltre a Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londra, tutte piazze dalla grande passione calcistica.

Quali tipi di biglietti per UEFA Euro 2028 sono già disponibili?

Tipo di biglietto Descrizione Prenota i biglietti Pacchetto stadio Garantisce l’accesso all’hospitality ufficiale per tutte le partite disputate nello stadio scelto. Prenota i biglietti Segui la tua squadra Consente di assistere alle partite della squadra scelta fino ai quarti di finale. Prenota i biglietti Esperienza per una singola partita Permette di scegliere una singola partita imperdibile a cui assistere con l’hospitality ufficiale. Prenota i biglietti Pacchetto fase finale Garantisce l’accesso all’hospitality ufficiale per le tre partite più importanti al Wembley Stadium: entrambe le semifinali e la finale. Prenota i biglietti

Tipi di pacchetti hospitality disponibili per UEFA Euro 2028:

Tipo di hospitality Categoria Descrizione Skybox Palco di lusso L’esperienza hospitality privata più esclusiva. Prevede l’uso esclusivo di uno skybox di lusso con personale dedicato. Include ristorazione gourmet nello skybox, bevande premium tra cui champagne e accesso diretto ai posti premium dello stadio davanti al palco. BEYOND Platinum Lounge esclusiva Uno spazio di incontro di altissimo livello disponibile solo in alcuni stadi selezionati (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Comprende una lounge condivisa, intima ed esclusiva, con menu personalizzati da chef rinomati, bevande di lusso, parcheggio prioritario (soggetto a disponibilità), un omaggio commemorativo premium e posti imbottiti nelle migliori posizioni centrali. Platinum Lounge di prima classe Un’esperienza hospitality condivisa di prima classe, in un’elegante lounge dello stadio allestita come un ristorante. Include un menu à la carte e l’accesso diretto a posti premium della categoria più alta. Prestige Hospitality premium Un’esperienza contemporanea in una lounge di livello «business class», situata all’interno dello stadio o nelle sue immediate vicinanze. Comprende menu selezionati, un’offerta di bevande premium e posti della categoria più alta con un’ottima visuale. Club Hospitality per il tempo libero Uno spazio hospitality condiviso dall’atmosfera rilassata, festosa e divertente, all’interno dello stadio o nelle vicinanze. Comprende intrattenimento coinvolgente, cibo e bevande inclusi e ottimi posti. Supporters Club Hospitality per i tifosi Spazi condivisi a tema squadra, pensati per specifiche partite. Include cibo, bevande e un posto per assistere alla partita.

Come acquistare i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

Grazie a una nuova partnership, Seat Unique è stata nominata piattaforma ufficiale di vendita online nel Regno Unito e in Irlanda per BEYOND Hospitality 28 AG, fornitore ufficiale dei servizi hospitality di UEFA EURO 2028.

Questa collaborazione permette agli appassionati di calcio di assicurarsi un accesso premium garantito alle partite più attese del 2028 attraverso una procedura di prenotazione affidabile e semplice.

L’hospitality ufficiale offre molto più dei 90 minuti di una partita di calcio. I pacchetti sono pensati per offrire un’esperienza di lusso nel giorno della gara, combinando le migliori visuali dello stadio con ristorazione di livello internazionale, bevande incluse e intrattenimento esclusivo.

Che vogliate intrattenere clienti aziendali, festeggiare con la famiglia o vivere un evento sportivo storico con gli amici, questi pacchetti offrono un ambiente esclusivo in cui immergersi nell’atmosfera della partita e del torneo.

Poiché UEFA Euro 2028 si svolgerà in stadi all’avanguardia nel Regno Unito e in Irlanda, già dotati di infrastrutture hospitality di altissimo livello, l’offerta gastronomica e delle bevande dovrebbe includere esperienze culinarie immersive curate da chef celebri.

Quanto costano i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

I prezzi dei pacchetti hospitality partono da 900 sterline a persona e arrivano a 3.550 sterline e oltre, a seconda del livello di lusso, dell’importanza della partita e dello stadio.

Pacchetti hospitality e struttura dei prezzi

I pacchetti sono suddivisi in categorie che combinano alta cucina, intrattenimento e posti premium. I prezzi di partenza ufficiali per ciascuna categoria sono:

Supporters Club / Club (da 900 sterline a persona) : La categoria d’ingresso, pensata per i tifosi. Offre un’atmosfera vivace, piatti amati dal pubblico, bevande senza limiti, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita.

: La categoria d’ingresso, pensata per i tifosi. Offre un’atmosfera vivace, piatti amati dal pubblico, bevande senza limiti, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita. Prestige (da 1.450 sterline a persona) : Un’esperienza contemporanea in una lounge di livello business class, con menu selezionati, bevande premium e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio.

: Un’esperienza contemporanea in una lounge di livello business class, con menu selezionati, bevande premium e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio. Platinum (da 1.950 sterline a persona) : Un’esperienza di lusso in una lounge condivisa di prima classe, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto a posti premium della categoria più alta.

: Un’esperienza di lusso in una lounge condivisa di prima classe, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto a posti premium della categoria più alta. BEYOND Platinum (da 3.550 sterline a persona) : L’esclusiva lounge di altissimo livello, con un’offerta gastronomica selezionata e molto raffinata, bevande d’élite e una visuale eccezionale sul campo.

: L’esclusiva lounge di altissimo livello, con un’offerta gastronomica selezionata e molto raffinata, bevande d’élite e una visuale eccezionale sul campo. Skybox (da 2.400 sterline a persona / palchi interi fino a 1,49 milioni di euro): L’hospitality in palco privato più esclusiva per i gruppi. I pacchetti aziendali o privati per un intero palco arrivano fino a 1,49 milioni di euro per suite executive ad alta capienza (50 posti) che coprono tutte le partite disputate in uno stadio (in media circa 4.300 euro a persona per partita).

Nessun prezzo dinamico: A differenza delle recenti tendenze negli eventi sportivi e di intrattenimento dal vivo, il fornitore ufficiale ha confermato che i prezzi sono fissi e non aumenteranno in base alla domanda.

Quali sono gli stadi di UEFA Euro 2028?

Stadio (città e Paese) Capienza N. di partite Informazioni e curiosità Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) ~90.000 8 partite Ospita la finale, entrambe le semifinali, 1 quarto di finale e 4 partite della fase a gironi Principality Stadium (Cardiff, Galles) ~74.000 6 partite Ospita la partita inaugurale del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Inghilterra) ~62.850 5 partite Stadio ultramoderno dotato di un terreno di gioco completamente retrattile Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ~61.000 5 partite In fase di ampliamento per diventare un punto di riferimento nel nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inghilterra) ~53.000 5 partite Nuovo stadio all’avanguardia sul lungofiume del Mersey St James' Park (Newcastle, Inghilterra) ~52.350 5 partite Famoso per la sua atmosfera appassionata e le ripide tribune a un solo anello Hampden Park (Glasgow, Scozia) ~52.032 6 partite Storica casa del calcio scozzese, ospita partite della fase a gironi e della fase a eliminazione diretta Aviva Stadium (Dublino, Irlanda) ~51.700 7 partite Stadio dalla caratteristica architettura curva che ospita partite fino ai quarti di finale Villa Park (Birmingham, Inghilterra) ~50.000+ 4 partite Storico stadio rinnovato che ospita 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale

Distribuzione della fase a gironi: Ogni stadio ospiterà partite di almeno due gironi diversi, per permettere ai tifosi locali di vedere un’ampia varietà di nazionali in campo.

Vantaggio di giocare in casa: Alle nazionali dei Paesi co-organizzatori che si qualificheranno attraverso le qualificazioni europee è garantito che giocheranno in casa tutte e tre le partite della fase a gironi.