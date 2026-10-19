I pacchetti hospitality ufficiali per UEFA EURO 2028 sono stati appena lanciati e sono ora disponibili presso i fornitori ufficiali. Se vuoi assicurarti subito i biglietti, questa è la tua occasione.

Ovunque tu sia nel Regno Unito, il grande calcio internazionale sarà vicino a casa. I tifosi possono personalizzare la propria esperienza seguendo la nazionale preferita, scegliendo stadi specifici oppure assicurandosi un posto per la storica finale.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto sui biglietti hospitality per UEFA Euro 2028: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge UEFA Euro 2028?

UEFA Euro 2028 prenderà il via il 9 giugno a Cardiff.

In totale si disputeranno 51 partite, con la finale in programma il 9 luglio al Wembley Stadium.

Il torneo porterà il grande calcio internazionale vicino a casa, con partite ospitate in nove impianti storici distribuiti in quattro nazioni.

Tra le città che ospiteranno UEFA Euro 2028 ci sono Cardiff e Dublino, oltre a Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londra, tutte città dalla grande passione calcistica.

Quali tipi di biglietti per UEFA Euro 2028 sono disponibili ora?

Tipo di biglietto Descrizione Prenota i biglietti Venue Series Assicura l’accesso all’hospitality ufficiale per tutte le partite disputate nello stadio scelto. Prenota i biglietti Follow My Team Consente di assistere alle partite della squadra scelta fino ai quarti di finale. Prenota i biglietti Single Match Experience Permette di scegliere una singola partita imperdibile a cui assistere con l’hospitality ufficiale. Prenota i biglietti Final Round Series Assicura l’hospitality ufficiale per le tre partite più importanti al Wembley Stadium: entrambe le semifinali e la finale. Prenota i biglietti

Tipi di pacchetti hospitality disponibili per UEFA Euro 2028:

Tipo di hospitality Categoria Descrizione Skybox Palco di lusso L’esperienza hospitality privata più esclusiva. Prevede l’uso esclusivo di uno skybox di lusso con personale dedicato. Include ristorazione gourmet nello skybox, bevande premium tra cui Champagne e accesso diretto ai posti premium dello stadio davanti al palco. BEYOND Platinum Lounge esclusiva Uno spazio di altissimo livello dove socializzare, disponibile solo in alcuni stadi selezionati (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Offre una lounge condivisa intima ed esclusiva, con menu personalizzati firmati da chef rinomati, bevande di lusso, parcheggio prioritario (soggetto a disponibilità), un omaggio ricordo premium e posti imbottiti in posizione centrale privilegiata. Platinum Lounge di prima categoria Un’esperienza hospitality condivisa di prima classe in un’elegante lounge dello stadio in stile ristorante. Include ristorazione à la carte e accesso diretto a posti premium della categoria più alta. Prestige Hospitality premium Un’esperienza contemporanea in una lounge di «business class», situata all’interno dello stadio o nelle sue vicinanze. Offre menu selezionati, bevande premium e posti nello stadio della categoria più alta con un’ottima visuale. Club Hospitality per il tempo libero Uno spazio hospitality condiviso dall’atmosfera rilassata, festosa e divertente, all’interno dello stadio o nelle sue vicinanze. Offre intrattenimento coinvolgente, cibo e bevande inclusi e ottimi posti. Supporters Club Hospitality per i tifosi Spazi condivisi a tema delle squadre, pensati per specifiche partite. Include cibo, bevande e posti per assistere alla partita.

Come acquistare i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

Grazie a una nuova partnership, Seat Unique è stata nominata piattaforma ufficiale di vendita online nel Regno Unito e in Irlanda per BEYOND Hospitality 28 AG, fornitore ufficiale dell’hospitality di UEFA EURO 2028.

Questa collaborazione consente agli appassionati di calcio di assicurarsi un accesso premium garantito alle partite più attese del 2028 attraverso un’esperienza di prenotazione affidabile e semplice.

L’hospitality ufficiale va ben oltre i 90 minuti di una partita di calcio. I pacchetti sono pensati per offrire un’esperienza di lusso il giorno della partita, combinando le migliori visuali dello stadio con ristorazione di livello mondiale, bevande incluse e intrattenimento esclusivo.

Che si tratti di intrattenere clienti aziendali, festeggiare con la famiglia o godersi con gli amici uno storico evento sportivo, questi pacchetti offrono un ambiente premium in cui immergersi nell’atmosfera della partita e del torneo.

Poiché UEFA Euro 2028 si svolgerà in impianti all’avanguardia nel Regno Unito e in Irlanda, già dotati di infrastrutture hospitality di altissimo livello, i servizi di ristorazione dovrebbero proporre esperienze culinarie coinvolgenti curate da chef celebri.

Quanto costano i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

I prezzi dei pacchetti hospitality partono da 900 £ a persona e arrivano a 3.550 £ e oltre, a seconda del livello di lusso, dell’importanza della partita e dello stadio.

Pacchetti hospitality e struttura dei prezzi

I pacchetti sono suddivisi in fasce che combinano alta cucina, intrattenimento e posti premium. I prezzi ufficiali di partenza per ciascuna fascia sono:

Supporters Club / Club (da 900 £ a persona) : La fascia di ingresso, pensata per i tifosi. Offre un’atmosfera vivace con piatti molto apprezzati, bevande senza limiti, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita.

Prestige (da 1.450 £ a persona) : Un’esperienza contemporanea in una lounge di business class, con menu selezionati, bevande premium e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio.

Platinum (da 1.950 £ a persona) : Un’esperienza di lusso in una lounge condivisa di prima categoria, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto a posti premium della categoria più alta.

BEYOND Platinum (da 3.550 £ a persona) : La lounge esclusiva di altissimo livello, con proposte gastronomiche selezionate e particolarmente raffinate, bevande d’élite e una visuale eccezionale sul campo.

Skybox (da 2.400 £ a persona / palchi interi fino a 1,49 milioni di €) : L’esperienza hospitality più esclusiva in un palco privato per gruppi. I pacchetti aziendali o privati per l’intero palco arrivano fino a 1,49 milioni di € per suite executive ad alta capienza (50 posti) che coprono tutte le partite in programma in uno stadio (in media circa 4.300 € a persona per partita).

Nessun prezzo dinamico: A differenza delle recenti tendenze negli eventi sportivi e di intrattenimento dal vivo, il fornitore ufficiale ha confermato che i prezzi sono fissi e non subiranno aumenti dinamici in base alla domanda.

Quali sono gli stadi di UEFA Euro 2028?

Stadio (città e Paese) Capienza Numero di partite Informazioni e curiosità Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) ~90.000 8 partite Ospita la finale, entrambe le semifinali, 1 quarto di finale e 4 partite della fase a gironi Principality Stadium (Cardiff, Galles) ~74.000 6 partite Ospita la partita inaugurale del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Inghilterra) ~62.850 5 partite Impianto ultramoderno dotato di un campo completamente retrattile Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) ~61.000 5 partite In fase di ampliamento per diventare un centro nevralgico nel nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inghilterra) ~53.000 5 partite Nuovo stadio all’avanguardia sulla riva del fiume Mersey St James' Park (Newcastle, Inghilterra) ~52.350 5 partite Famoso per la sua atmosfera appassionata e per le ripide tribune ad anello unico Hampden Park (Glasgow, Scozia) ~52.032 6 partite Storica casa del calcio scozzese, ospiterà partite della fase a gironi e della fase a eliminazione diretta Aviva Stadium (Dublino, Irlanda) ~51.700 7 partite Stadio dall’inconfondibile struttura curva che ospiterà partite fino ai quarti di finale Villa Park (Birmingham, Inghilterra) ~50.000+ 4 partite Storico stadio rinnovato che ospiterà 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale

Distribuzione della fase a gironi: Ogni stadio ospiterà partite di almeno due gironi diversi, per consentire ai tifosi locali di vedere un’ampia varietà di nazionali in gara.

Vantaggio di giocare in casa: Ai Paesi coorganizzatori che si qualificheranno attraverso le qualificazioni europee è garantito di disputare in casa tutte e tre le partite della fase a gironi.



