I pacchetti hospitality ufficiali per UEFA EURO 2028 sono appena stati lanciati e sono già disponibili presso i fornitori ufficiali. È quindi possibile assicurarsi subito i biglietti attraverso questi pacchetti.

Ovunque vi troviate nel Regno Unito, il calcio internazionale di altissimo livello sarà vicino a casa. I tifosi possono personalizzare la propria esperienza seguendo la nazionale preferita, scegliendo uno stadio specifico oppure assicurandosi un posto alla storica finale.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti hospitality per UEFA Euro 2028: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge UEFA Euro 2028?

UEFA Euro 2028 prende il via il 9 giugno a Cardiff.

In totale si giocheranno 51 partite, con la finale in programma il 9 luglio al Wembley Stadium.

Il torneo porterà il grande calcio internazionale vicino a casa, con partite ospitate in nove impianti storici distribuiti in quattro nazioni.

Tra le città ospitanti di UEFA Euro 2028 figurano Cardiff e Dublino, oltre a Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londra, città dalla grande passione calcistica.

Quali tipi di biglietti per UEFA Euro 2028 sono già disponibili?

Tipo di biglietto Descrizione Prenota i biglietti Venue Series Garantisce un posto nell'area hospitality ufficiale per tutte le partite disputate nello stadio scelto. Prenota i biglietti Follow My Team Consente di assistere alle partite della squadra scelta fino ai quarti di finale. Prenota i biglietti Single Match Experience Permette di scegliere una singola partita imperdibile a cui assistere con il servizio hospitality ufficiale. Prenota i biglietti Final Round Series Garantisce l'accesso al servizio hospitality ufficiale per le tre partite più importanti al Wembley Stadium: entrambe le semifinali e la finale. Prenota i biglietti

Tipi di pacchetti hospitality disponibili per UEFA Euro 2028:

Tipo di hospitality Categoria Descrizione Skybox Palco di lusso L'esperienza hospitality privata più esclusiva. Prevede l'uso esclusivo di un palco di lusso con personale dedicato, ristorazione gourmet servita nel palco, bevande premium tra cui Champagne e accesso diretto ai posti premium dello stadio situati davanti al palco. BEYOND Platinum Lounge esclusiva Uno spazio condiviso di altissimo livello, disponibile solo in alcuni impianti selezionati (gli stadi di Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Comprende una lounge esclusiva e raccolta, menu personalizzati da chef rinomati, bevande di lusso, parcheggio riservato (soggetto a disponibilità), un omaggio commemorativo premium e posti imbottiti in posizione centrale e privilegiata. Platinum Lounge di prima classe Un'esperienza hospitality condivisa di prima classe, in un'elegante lounge dello stadio allestita come un ristorante. Include ristorazione à la carte e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta. Prestige Hospitality premium Un'esperienza contemporanea in una lounge di livello «business class», situata all'interno dello stadio o nelle sue immediate vicinanze. Comprende menu selezionati, un servizio di bevande premium e posti nello stadio della categoria più alta, con un'ottima visuale. Club Hospitality per il tempo libero Uno spazio hospitality condiviso dall'atmosfera rilassata, festosa e divertente, all'interno dello stadio o nelle sue immediate vicinanze. Offre intrattenimento coinvolgente, cibo e bevande inclusi e ottimi posti. Supporters Club Hospitality per i tifosi Spazi condivisi a tema, dedicati alle squadre e pensati per specifiche partite. Include cibo, bevande e un posto per assistere alla partita.

Come acquistare i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

Grazie a una nuova partnership, Seat Unique è stata nominata piattaforma ufficiale di vendita online nel Regno Unito e in Irlanda per BEYOND Hospitality 28 AG, fornitore ufficiale dei servizi hospitality di UEFA EURO 2028.

Questa collaborazione consente agli appassionati di calcio di assicurarsi un accesso premium garantito alle partite più attese del 2028 attraverso una procedura di prenotazione affidabile e semplice.

Il servizio hospitality ufficiale offre molto più di una partita di calcio di 90 minuti. I pacchetti sono pensati per offrire un'esperienza di lusso nel giorno della gara, combinando le migliori visuali dello stadio con ristorazione di livello mondiale, bevande incluse e intrattenimento esclusivo.

Che vogliate ospitare clienti aziendali, festeggiare con la famiglia o vivere un evento sportivo storico con gli amici, questi pacchetti offrono un ambiente premium in cui immergersi nell'atmosfera della partita e del torneo.

Poiché UEFA Euro 2028 si svolgerà in impianti di riferimento nel Regno Unito e in Irlanda, già dotati di infrastrutture hospitality di altissimo livello, i servizi di ristorazione dovrebbero proporre esperienze gastronomiche coinvolgenti curate da chef celebri.

Quanto costano i biglietti hospitality per UEFA Euro 2028?

I prezzi dei pacchetti hospitality partono da 900 sterline a persona e arrivano a oltre 3.550 sterline, a seconda del livello di lusso, dell'importanza della partita e dello stadio.

Pacchetti hospitality e struttura dei prezzi

I pacchetti sono suddivisi in fasce che combinano alta cucina, intrattenimento e posti premium. I prezzi ufficiali di partenza per ciascuna fascia sono:

Supporters Club / Club (da 900 sterline a persona) : La fascia d'ingresso, pensata per i tifosi. Offre un'atmosfera vivace, piatti apprezzati da tutti, bevande senza limitazioni, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita.

: La fascia d'ingresso, pensata per i tifosi. Offre un'atmosfera vivace, piatti apprezzati da tutti, bevande senza limitazioni, intrattenimento nella struttura e un biglietto garantito per la partita. Prestige (da 1.450 sterline a persona) : Un'esperienza contemporanea in una lounge di livello business class, con menu selezionati, bevande premium e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio.

: Un'esperienza contemporanea in una lounge di livello business class, con menu selezionati, bevande premium e alcune delle migliori visuali disponibili nello stadio. Platinum (da 1.950 sterline a persona) : Un'esperienza di lusso in una lounge condivisa di prima classe, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta.

: Un'esperienza di lusso in una lounge condivisa di prima classe, con ristorazione à la carte di alto livello e accesso diretto ai posti premium della categoria più alta. BEYOND Platinum (da 3.550 sterline a persona) : La lounge esclusiva di livello più alto, con proposte gastronomiche selezionate e molto raffinate, bevande d'élite e una visuale eccezionale sul campo.

: La lounge esclusiva di livello più alto, con proposte gastronomiche selezionate e molto raffinate, bevande d'élite e una visuale eccezionale sul campo. Skybox (da 2.400 sterline a persona / palchi interi fino a 1,49 milioni di euro): L'esperienza hospitality più esclusiva in un palco privato per gruppi. I pacchetti aziendali o privati che comprendono un intero palco arrivano fino a 1,49 milioni di euro per suite executive di grande capienza (50 posti) e includono tutte le partite disputate nello stadio (in media circa 4.300 euro a persona per partita).

Nessun prezzo dinamico: A differenza delle tendenze recenti negli eventi sportivi e di intrattenimento dal vivo, il fornitore ufficiale ha confermato che i prezzi sono fissi e non aumenteranno dinamicamente in base alla domanda.

Quali sono gli stadi di UEFA Euro 2028?

Stadio (città e Paese) Capienza Numero di partite Informazioni e curiosità Wembley Stadium (Londra, Inghilterra) Circa 90.000 8 partite Ospita la finale, entrambe le semifinali, un quarto di finale e 4 partite della fase a gironi Principality Stadium (Cardiff, Galles) Circa 74.000 6 partite Ospita la partita inaugurale del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londra, Inghilterra) Circa 62.850 5 partite Impianto ultramoderno con un campo completamente retrattile Etihad Stadium (Manchester, Inghilterra) Circa 61.000 5 partite È in fase di ampliamento per diventare uno dei principali poli del nord Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inghilterra) Circa 53.000 5 partite Nuovo stadio all'avanguardia sul lungofiume del Mersey St James' Park (Newcastle, Inghilterra) Circa 52.350 5 partite Famoso per l'atmosfera appassionata e le ripide tribune a un solo anello Hampden Park (Glasgow, Scozia) Circa 52.032 6 partite La storica casa del calcio scozzese ospiterà partite della fase a gironi e della fase a eliminazione diretta Aviva Stadium (Dublino, Irlanda) Circa 51.700 7 partite Stadio dalla caratteristica struttura curva, che ospiterà partite fino ai quarti di finale Villa Park (Birmingham, Inghilterra) Circa 50.000+ 4 partite Impianto storico rinnovato che ospiterà 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale

Distribuzione delle partite della fase a gironi: Ogni stadio ospiterà partite di almeno due gironi diversi, affinché i tifosi locali possano vedere un'ampia varietà di nazionali in gara.

Vantaggio di giocare in casa: Le nazionali dei Paesi co-organizzatori che si qualificheranno attraverso le qualificazioni europee avranno la garanzia di disputare in casa tutte e tre le partite della fase a gironi.