Alcune delle migliori stelle del basket mondiale arriveranno nel Regno Unito nel nuovo anno. Le squadre NBA hanno già disputato partite di regular season nel Paese in 10 occasioni, ma sarà la prima volta che a ospitarne una sarà una città diversa da Londra.

Acquista oggi i biglietti per assistere alla sfida tra San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans alla Co-op Live di Manchester il 17 gennaio.

Dal 2011, 14 squadre NBA hanno giocato nel Regno Unito, ma San Antonio e New Orleans si aggiungeranno per la prima volta a questo elenco. I tifosi britannici avranno così l’occasione di vedere in azione giocatori come Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson e Dejounte Murray.

Qui GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sui biglietti per la prossima partita NBA di Manchester del 2027, compresi i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca la partita NBA di Manchester del 2027?

Data Partita (ora locale) Biglietti Impianto (città) Domenica 17 gennaio San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (15:30 GMT) Biglietti Co-op Live (Manchester)

Come acquistare i biglietti per la partita NBA di Manchester del 2027

I biglietti ufficiali standard per la partita NBA di Manchester del 2027 sono esauriti, ma restano disponibili i pacchetti premium ufficiali. I biglietti standard sono stati assegnati tramite un sorteggio gestito da Ticketmaster.

I pacchetti hospitality possono essere acquistati direttamente tramite NBA Experiences. Non richiedono la partecipazione al sorteggio e vanno dai posti nell’anello inferiore all’accesso a bordo campo Hall of Fame. I pacchetti comprendono vantaggi premium come un ricevimento di benvenuto prima della partita, l’accesso alla NBA EXP Lounge, sessioni di tiro con leggende NBA e foto sul parquet.

Oltre ad acquistare i biglietti direttamente sui portali ufficiali, i tifosi possono trovare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo momento attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per la partita NBA di Manchester del 2027?

Durante le fasi iniziali di sorteggio e prevendita, i prezzi nominali dei biglietti per la partita NBA di Manchester andavano da circa 60 a oltre 450 sterline, a seconda del settore.

Anello superiore / Livello 3 (prezzi d’ingresso) : Da 60 a 160 sterline (sul mercato della rivendita, da 70 a 110 sterline). Questi posti offrono una vista dall’alto dalle file più alte dell’arena.

: Da 60 a 160 sterline (sul mercato della rivendita, da 70 a 110 sterline). Questi posti offrono una vista dall’alto dalle file più alte dell’arena. Livello premium 2 / Anello intermedio : Circa 200 sterline. Questo settore offre un equilibrio tra prezzo e visuale dalla parte intermedia dell’arena.

: Circa 200 sterline. Questo settore offre un equilibrio tra prezzo e visuale dalla parte intermedia dell’arena. Anello inferiore / Livello 1 : Prezzo nominale da 130 a 280 sterline. Si tratta dei settori permanenti dell’anello inferiore, i più vicini al campo.

: Prezzo nominale da 130 a 280 sterline. Si tratta dei settori permanenti dell’anello inferiore, i più vicini al campo. Parquet / Bordo campo (area VIP): I prezzi nominali partivano da 450 sterline. Questi posti si trovano direttamente a livello del campo.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti NBA per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Co-op Live

La Co-op Live di Manchester è una delle arene di livello mondiale più nuove e capienti del Regno Unito. Si trova nell’Etihad Campus, accanto al City of Manchester Stadium.

Inaugurata nel maggio 2024, con i suoi 23.500 posti è una delle arene al coperto più capienti d’Europa. L’impianto prevede di ospitare circa 120 eventi all’anno. Oltre al basket, vi si sono svolti e vi si svolgeranno molti altri eventi sportivi e di intrattenimento, tra cui incontri di pugilato, partite di netball, tennis, eventi di esport, ginnastica e concerti.

La storia delle partite NBA nel Regno Unito

La O2 Arena di Londra ha ospitato tutte e dieci le precedenti partite di regular season NBA disputate nel Regno Unito. Ecco i risultati: