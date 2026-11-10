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New Orleans Pelicans v San Antonio SpursGetty Images Sport
Book NBA Manchester Game 2027 Tickets (January 17)
Tradotto da

Come procurarsi i biglietti per la partita NBA a Manchester del 2027: San Antonio Spurs contro New Orleans Pelicans, prezzi dei biglietti per gennaio, informazioni sulla Co-op Live e altro

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Biglietti
New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs
NBA

Tutto quello che c'è da sapere per assicurarsi un posto per la sfida NBA più attesa a Manchester

Alcune delle migliori stelle del basket mondiale arriveranno nel Regno Unito nel nuovo anno. Le squadre NBA hanno già disputato partite di regular season nel Paese in 10 occasioni, ma sarà la prima volta che a ospitarne una sarà una città diversa da Londra.

Acquista oggi i biglietti per assistere alla sfida tra San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans alla Co-op Live di Manchester il 17 gennaio.

Dal 2011, 14 squadre NBA hanno giocato nel Regno Unito, ma San Antonio e New Orleans si aggiungeranno per la prima volta a questo elenco. I tifosi britannici avranno così l’occasione di vedere in azione giocatori come Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson e Dejounte Murray.

Qui GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sui biglietti per la prossima partita NBA di Manchester del 2027, compresi i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca la partita NBA di Manchester del 2027?

Data

Partita (ora locale)

Biglietti

Impianto (città)

Domenica 17 gennaio

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans (15:30 GMT)

Biglietti

Co-op Live (Manchester)

Come acquistare i biglietti per la partita NBA di Manchester del 2027

I biglietti ufficiali standard per la partita NBA di Manchester del 2027 sono esauriti, ma restano disponibili i pacchetti premium ufficiali. I biglietti standard sono stati assegnati tramite un sorteggio gestito da Ticketmaster.

I pacchetti hospitality possono essere acquistati direttamente tramite NBA Experiences. Non richiedono la partecipazione al sorteggio e vanno dai posti nell’anello inferiore all’accesso a bordo campo Hall of Fame. I pacchetti comprendono vantaggi premium come un ricevimento di benvenuto prima della partita, l’accesso alla NBA EXP Lounge, sessioni di tiro con leggende NBA e foto sul parquet.

Oltre ad acquistare i biglietti direttamente sui portali ufficiali, i tifosi possono trovare posti anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca biglietti all’ultimo momento attraverso canali alternativi.

Quanto costano i biglietti per la partita NBA di Manchester del 2027?

Durante le fasi iniziali di sorteggio e prevendita, i prezzi nominali dei biglietti per la partita NBA di Manchester andavano da circa 60 a oltre 450 sterline, a seconda del settore.

  • Anello superiore / Livello 3 (prezzi d’ingresso): Da 60 a 160 sterline (sul mercato della rivendita, da 70 a 110 sterline). Questi posti offrono una vista dall’alto dalle file più alte dell’arena.
  • Livello premium 2 / Anello intermedio: Circa 200 sterline. Questo settore offre un equilibrio tra prezzo e visuale dalla parte intermedia dell’arena.
  • Anello inferiore / Livello 1: Prezzo nominale da 130 a 280 sterline. Si tratta dei settori permanenti dell’anello inferiore, i più vicini al campo.
  • Parquet / Bordo campo (area VIP): I prezzi nominali partivano da 450 sterline. Questi posti si trovano direttamente a livello del campo.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti NBA per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Co-op Live

La Co-op Live di Manchester è una delle arene di livello mondiale più nuove e capienti del Regno Unito. Si trova nell’Etihad Campus, accanto al City of Manchester Stadium.

Inaugurata nel maggio 2024, con i suoi 23.500 posti è una delle arene al coperto più capienti d’Europa. L’impianto prevede di ospitare circa 120 eventi all’anno. Oltre al basket, vi si sono svolti e vi si svolgeranno molti altri eventi sportivi e di intrattenimento, tra cui incontri di pugilato, partite di netball, tennis, eventi di esport, ginnastica e concerti.

La storia delle partite NBA nel Regno Unito

La O2 Arena di Londra ha ospitato tutte e dieci le precedenti partite di regular season NBA disputate nel Regno Unito. Ecco i risultati:

Data

Partita e risultato

18 gennaio 2026

Orlando Magic 109-126 Memphis Grizzlies

17 gennaio 2019

New York Knicks 100-101 Washington Wizards

11 gennaio 2018

Boston Celtics 114-103 Philadelphia 76ers

12 gennaio 2017

Indiana Pacers 112-140 Denver Nuggets

14 gennaio 2016

Toronto Raptors 106-103 Orlando Magic

15 gennaio 2015

New York Knicks 79-95 Milwaukee Bucks

16 gennaio 2014

Brooklyn Nets 127-110 Atlanta Hawks

17 gennaio 2013

New York Knicks 102-87 Detroit Pistons

5 marzo 2011

Toronto Raptors 136-137 New Jersey Nets

4 marzo 2011

Toronto Raptors 103-116 New Jersey Nets

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