Abbiamo vissuto un’estate di calcio sensazionale durante i Mondiali FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende del calcio brillare in Medio Oriente.
Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l’edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e i biglietti sono già prenotabili.
Il torneo giovanile mondiale ha acquisito prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato stabilmente il formato, trasformandolo in una competizione annuale a 48 squadre. Il Qatar lo ha ospitato per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.
Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno questa volta? Potreste essere in Qatar per scoprirlo di persona.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026, dove trovarli, quanto costano e altro ancora.
Quando si svolge il Mondiale Under 17 FIFA 2026?
Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si svolge in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, con 104 partite in totale.
Le 48 squadre sono suddivise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due di ogni girone e le otto migliori terze classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, che comincia dai sedicesimi di finale.
Le partite si disputeranno sui campi di livello mondiale dell’Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si terrà nell’imponente Ahmed Bin Ali Stadium.
Fase del torneo
Data o date
Biglietti
Sede o sedi
Fase a gironi
19-27 novembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Sedicesimi di finale
30 novembre - 1° dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Ottavi di finale
3-4 dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Quarti di finale
7 dicembre
Aspire Zone / Doha (vari campi)
Semifinali
10 dicembre
Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7)
Finale per il 3° posto
13 dicembre
Aspire Zone / Doha (campo 2)
Finale (e partita per il 3° posto)
13 dicembre
Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)
Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026
I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente attraverso questi canali:
- Piattaforma principale: il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.
- Piattaforma locale del torneo: è disponibile anche la piattaforma ufficiale del Qatar, «Road to Qatar».
Date importanti e fasi di vendita
Fase di vendita
Data di inizio
Destinatari
Prevendita Visa
19 ottobre 2026
Finestra esclusiva per i titolari di carte Visa
Vendita al pubblico
26 ottobre 2026
Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato
Chi vuole assicurarsi un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.
Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il proprio programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverete i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrete un rimborso del 100%.
Quanto costano i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026?
I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 USD) per i pass giornalieri generali, mentre quelli per la finale costano da 15 a 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 USD).
Categorie e prezzi dei biglietti
Pass giornaliero:
- Disponibile a partire da 20 QAR: accesso generale a sei campi (campi 1, 3, 4, 5, 8 e 9) del complesso sportivo dell’Aspire Zone per un solo giorno, con posti assegnati in base all’ordine di arrivo, più l’ingresso al Fan Festival.
Pass per una partita di cartello:
- Disponibile a partire da 35 QAR: comprende tutti i vantaggi del pass giornaliero, più un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita importante o molto richiesta a scelta, compatibilmente con la capienza del campo.
Biglietti per la finale (Ahmed Bin Ali Stadium):
- Categoria 1: 30-35 QAR
- Categoria 2: 15 QAR
Per ulteriori informazioni, tenete d’occhio il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo. Per verificare la disponibilità attuale, consultate anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.
Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?
Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. Per i seguenti sette Paesi sarà la prima partecipazione assoluta al torneo: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.
Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l’edizione 2026. Il Brasile, già quattro volte campione, sarà quindi la nazionale partecipante con più titoli.
Girone
Squadre qualificate
Girone A
Qatar, Panama, Grecia, Egitto
Girone B
Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda
Girone C
Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico
Girone D
Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay
Girone E
Italia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Giamaica
Girone F
Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal
Girone G
Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam
Girone H
Spagna, Cina, Marocco, Figi
Girone I
Brasile, Costa Rica, Repubblica d’Irlanda, Tanzania
Girone J
Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro
Girone K
Messico, Camerun, Romania, Venezuela
Girone L
Giappone, Colombia, Honduras, Serbia
Chi ha vinto le edizioni più recenti del Mondiale Under 17 FIFA?
La Nigeria guida la classifica delle nazionali più titolate nella storia del Mondiale Under 17 FIFA, avendo alzato il trofeo cinque volte dalla prima edizione del torneo, nel 1985.
Anno
Vincitrice
Finalista
2025
Portogallo
Austria
2023
Germania
Francia
2019
Brasile
Messico
2017
Inghilterra
Spagna
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Messico
2011
Messico
Uruguay
2009
Svizzera
Nigeria
2007
Nigeria
Spagna
2005
Messico
Brasile