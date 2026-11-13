Abbiamo vissuto un’estate di calcio sensazionale durante i Mondiali FIFA 2026 in Nord America, ma ora tocca alle future leggende del calcio brillare in Medio Oriente.

Il Mondiale Under 17 FIFA torna in Qatar per l’edizione 2026, dal 19 novembre al 13 dicembre, e i biglietti sono già prenotabili.

Il torneo giovanile mondiale ha acquisito prestigio da quando la FIFA ne ha rivoluzionato stabilmente il formato, trasformandolo in una competizione annuale a 48 squadre. Il Qatar lo ha ospitato per la prima volta nel 2025 e continuerà a farlo fino al 2029.

Stelle del calcio come Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen si sono già messe in luce sul palcoscenico Under 17. Chi lascerà il segno questa volta? Potreste essere in Qatar per scoprirlo di persona.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026, dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 si svolge in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, con 104 partite in totale.

Le 48 squadre sono suddivise in 12 gironi (dalla A alla L). Le prime due di ogni girone e le otto migliori terze classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, che comincia dai sedicesimi di finale.

Le partite si disputeranno sui campi di livello mondiale dell’Aspire Zone di Doha, mentre la finale di domenica 13 dicembre si terrà nell’imponente Ahmed Bin Ali Stadium.

Fase del torneo Data o date Biglietti Sede o sedi Fase a gironi 19-27 novembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Sedicesimi di finale 30 novembre - 1° dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Ottavi di finale 3-4 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Quarti di finale 7 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (vari campi) Semifinali 10 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campi 2 e 7) Finale per il 3° posto 13 dicembre Biglietti Aspire Zone / Doha (campo 2) Finale (e partita per il 3° posto) 13 dicembre Biglietti Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

Come acquistare i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 possono essere acquistati direttamente attraverso questi canali:

Piattaforma principale : il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026.

: il portale ufficiale dei biglietti FIFA o la pagina dedicata ai biglietti del Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026. Piattaforma locale del torneo: è disponibile anche la piattaforma ufficiale del Qatar, «Road to Qatar».

Date importanti e fasi di vendita

Fase di vendita Data di inizio Destinatari Prevendita Visa 19 ottobre 2026 Finestra esclusiva per i titolari di carte Visa Vendita al pubblico 26 ottobre 2026 Aperta a tutti i tifosi con qualsiasi metodo di pagamento accettato

Chi vuole assicurarsi un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il proprio programma di sicurezza integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverete i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrete un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il Mondiale Under 17 FIFA 2026?

I biglietti ufficiali per il Mondiale Under 17 FIFA Qatar 2026 partono da 20 QAR (circa 4,20 £ / 5,50 USD) per i pass giornalieri generali, mentre quelli per la finale costano da 15 a 35 QAR (circa 3,20-7,20 £ / 4,10-9,60 USD).

Categorie e prezzi dei biglietti

Pass giornaliero:

Disponibile a partire da 20 QAR: accesso generale a sei campi (campi 1, 3, 4, 5, 8 e 9) del complesso sportivo dell’Aspire Zone per un solo giorno, con posti assegnati in base all’ordine di arrivo, più l’ingresso al Fan Festival.

Pass per una partita di cartello:

Disponibile a partire da 35 QAR: comprende tutti i vantaggi del pass giornaliero, più un posto riservato su uno dei due campi principali (campo 2 o campo 7) per una partita importante o molto richiesta a scelta, compatibilmente con la capienza del campo.

Biglietti per la finale (Ahmed Bin Ali Stadium):

Categoria 1: 30-35 QAR

Categoria 2: 15 QAR

Per ulteriori informazioni, tenete d’occhio il sito della FIFA e quello ufficiale del torneo. Per verificare la disponibilità attuale, consultate anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.

Quali squadre partecipano al Mondiale Under 17 FIFA 2026?

Il Mondiale Under 17 FIFA 2026 segna lo storico debutto del formato allargato a 48 squadre. Per i seguenti sette Paesi sarà la prima partecipazione assoluta al torneo: Grecia, Montenegro, Mozambico, Romania, Serbia, Tanzania e Vietnam.

Sorprendentemente, quattro delle ultime cinque vincitrici del Mondiale Under 17 (Nigeria, Inghilterra, Germania e Portogallo) non si sono qualificate per l’edizione 2026. Il Brasile, già quattro volte campione, sarà quindi la nazionale partecipante con più titoli.

Girone Squadre qualificate Girone A Qatar, Panama, Grecia, Egitto Girone B Nuova Caledonia, Ecuador, Corea del Sud, Uganda Girone C Argentina, Australia, Danimarca, Mozambico Girone D Francia, Haiti, Arabia Saudita, Uruguay Girone E Italia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Giamaica Girone F Croazia, Cuba, Tagikistan, Senegal Girone G Belgio, Mali, Nuova Zelanda, Vietnam Girone H Spagna, Cina, Marocco, Figi Girone I Brasile, Costa Rica, Repubblica d’Irlanda, Tanzania Girone J Stati Uniti, Algeria, Cile, Montenegro Girone K Messico, Camerun, Romania, Venezuela Girone L Giappone, Colombia, Honduras, Serbia

Chi ha vinto le edizioni più recenti del Mondiale Under 17 FIFA?

La Nigeria guida la classifica delle nazionali più titolate nella storia del Mondiale Under 17 FIFA, avendo alzato il trofeo cinque volte dalla prima edizione del torneo, nel 1985.