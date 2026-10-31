I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio e destinato a culminare a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale che chiuderà la stagione a Twickenham, domenica 29 novembre.

Durante l'estate si sono disputati tre turni di partite nell'emisfero australe. Ora l'attenzione si sposta su quello boreale per gli ultimi tre turni e la fase finale.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026, dove trovarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due fasi distinte, seguite da un evento finale:

Serie estiva (turni 1-3) : dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.

: dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud. Serie autunnale (turni 4-6) : dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate in incontri a nord.

: dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate in incontri a nord. Weekend delle finali: dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputerà domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Weekend delle finali (27-29 novembre) : la vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: la vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium di Twickenham è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite dei gironi (luglio e novembre): i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli sui rispettivi portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente secondo il tipo di partita e le diverse finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con accesso prioritario, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il weekend delle finali : i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026.

: i biglietti per il weekend conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita al pubblico a marzo 2026. Vendite generali per la fase a gironi: le singole federazioni hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium, in Galles, sono diventati disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre riservate agli affiliati.

Chi cerca un posto all'ultimo momento può acquistare biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di tutela integrato, TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l'evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giornate del weekend delle finali all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giornate durante il weekend delle finali, i prezzi ufficiali sono i seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 20 a 125 £

: biglietti giornalieri da 20 a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 40 a 180 £

: biglietti giornalieri da 40 a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 125 a 280 £

: biglietti giornalieri da 125 a 280 £ Abbonamenti per più giornate (2 o 3 giorni): offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento adulti per 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite dei gironi di novembre (per nazionale ospitante)

I prezzi standard dei biglietti per adulti per le singole partite dei gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: 51-103 £

contro l'Australia: 79-166 £

contro la Nuova Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: 30-120 €

contro l'Argentina: 40-180 €

contro il Sudafrica: 55-210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: 30-65 £

contro l'Australia: 40-100 £

contro la Nuova Zelanda: 85-160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: 26-66 £

contro l'Australia: 38-78 £

contro la Nuova Zelanda: 68-128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, tieni d'occhio il sito ufficiale della competizione e quelli delle federazioni nazionali in prossimità delle partite. Per verificare la disponibilità attuale, consulta anche siti di rivendita come Ticombo.

Qual è il calendario del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Turno e partita Biglietti Sede Ven 6 nov (20:10) 4° turno: Irlanda contro Argentina Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 7 nov (12:40) 4° turno: Italia contro Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4° turno: Scozia contro Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4° turno: Galles contro Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4° turno: Francia contro Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4° turno: Inghilterra contro Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5° turno: Francia contro Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5° turno: Italia contro Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5° turno: Galles contro Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5° turno: Inghilterra contro Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5° turno: Irlanda contro Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5° turno: Scozia contro Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Inghilterra contro Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6° turno: Scozia contro Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6° turno: Irlanda contro Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6° turno: Italia contro Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6° turno: Galles contro Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6° turno: Francia contro Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 tra le migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un'unica avversaria, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due fasi distinte:

La serie estiva (turni 1-3) : disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. La serie autunnale (turni 4-6): disputata a novembre. Il calendario si inverte e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare gli ultimi tre turni in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano solo avversarie dell'altro girone, i risultati e i punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell'emisfero australe.

Weekend delle finali

L'atto conclusivo si svolge all'Allianz Stadium di Twickenham, nell'arco di un unico grande weekend a fine novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificatasi nella stessa posizione nell'altro girone.