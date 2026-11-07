I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati rimodellati nel World Rugby Nations Championship, un torneo globale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra emisferi e una finale conclusiva a Twickenham (domenica 29 novembre).

Tre giornate si sono disputate nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero boreale per le ultime tre giornate e la serie delle finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due distinte fasi di gara, seguite dalle finali:

Serie estiva (giornate 1-3) : Dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.

: Dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud. Serie autunnale (giornate 4-6) : Dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord.

: Dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord. Fine settimana delle finali: Dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti, a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27-29 novembre) : La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

: La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster. Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti e possono essere acquistati sui loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in date diverse, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

Prevendite per club e titolari di debenture : Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

: Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026. Vendita generale per il fine settimana delle finali : I biglietti per il fine settimana conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026.

: I biglietti per il fine settimana conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026. Vendite generali per la fase a gironi: Le singole nazioni hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono stati resi disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre riservate agli affiliati.

Acquistare tramite i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti è la soluzione più sicura per i tifosi. Chi desidera assistere a una prossima partita del Nations Championship può anche prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del fine settimana delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del fine settimana delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

Venerdì 27 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £

: Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £ Sabato 28 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £

: Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £ Domenica 29 novembre, due partite : Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £

: Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £ Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: da 51 £ a 103 £

contro l'Australia: da 79 £ a 166 £

contro la Nuova Zelanda: da 103 £ a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: da 30 € a 120 €

contro l'Argentina: da 40 € a 180 €

contro il Sudafrica: da 55 € a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: da 30 £ a 65 £

contro l'Australia: da 40 £ a 100 £

contro la Nuova Zelanda: da 85 £ a 160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: da 26 £ a 66 £

contro l'Australia: da 38 £ a 78 £

contro la Nuova Zelanda: da 68 £ a 128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €

contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €

contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità attuale, controlla anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Giornata e partita Biglietti Stadio Sab 7 nov (12:40) 4ª giornata: Italia contro Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4ª giornata: Scozia contro Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4ª giornata: Galles contro Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4ª giornata: Francia contro Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4ª giornata: Inghilterra contro Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5ª giornata: Francia contro Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5ª giornata: Italia contro Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5ª giornata: Galles contro Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5ª giornata: Inghilterra contro Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5ª giornata: Irlanda contro Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5ª giornata: Scozia contro Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra contro Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Scozia contro Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6ª giornata: Irlanda contro Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6ª giornata: Italia contro Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6ª giornata: Galles contro Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6ª giornata: Francia contro Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale Squadre dell'emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due fasi distinte:

Serie estiva (giornate 1-3) : Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

: Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta. Serie autunnale (giornate 4-6): Disputata a novembre. Il programma si inverte e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare le restanti tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell'altro girone, i loro risultati e punti di bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre australi.

Fine settimana delle finali

La competizione culmina all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita di piazzamento contro la squadra che ha concluso l'altro girone nella stessa posizione.