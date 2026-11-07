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Come procurarsi i biglietti per i test match autunnali di rugby del 2026: Calendario del World Rugby Nations Championship, prezzi dei biglietti e altro

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Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi i biglietti per la prima edizione del World Rugby Nations Championship

I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati rimodellati nel World Rugby Nations Championship, un torneo globale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato, introducendo una classifica, sfide tra emisferi e una finale conclusiva a Twickenham (domenica 29 novembre).

Tre giornate si sono disputate nell'emisfero australe durante l'estate. Ora l'attenzione si sposta sull'emisfero boreale per le ultime tre giornate e la serie delle finali.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship si svolge dal 4 luglio al 29 novembre 2026. Il torneo è suddiviso in due distinte fasi di gara, seguite dalle finali:

  • Serie estiva (giornate 1-3): Dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell'emisfero boreale in trasferta a sud.
  • Serie autunnale (giornate 4-6): Dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell'emisfero australe impegnate a nord.
  • Fine settimana delle finali: Dal 27 al 29 novembre all'Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati attraverso i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti, a seconda della partita.

  • Fine settimana delle finali (27-29 novembre): La vendita dei biglietti per le sei partite finali all'Allianz Stadium (Twickenham) è gestita centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.
  • Partite della fase a gironi (luglio e novembre): I biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti e possono essere acquistati sui loro portali ufficiali.

I biglietti per la competizione sono stati messi in vendita inizialmente in date diverse, a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di accesso prioritario:

  • Prevendite per club e titolari di debenture: Le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi prioritari, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.
  • Vendita generale per il fine settimana delle finali: I biglietti per il fine settimana conclusivo all'Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026.
  • Vendite generali per la fase a gironi: Le singole nazioni hanno scaglionato le vendite. Per esempio, i biglietti per le partite ospitate al Principality Stadium (Galles) sono stati resi disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre riservate agli affiliati.

Acquistare tramite i canali centralizzati del torneo o le federazioni delle squadre ospitanti è la soluzione più sicura per i tifosi. Chi desidera assistere a una prossima partita del Nations Championship può anche prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giorni del fine settimana delle finali all'Allianz Stadium (Twickenham), a Londra.

Per le giornate con due partite e gli abbonamenti per più giorni del fine settimana delle finali, le fasce di prezzo ufficiali sono le seguenti:

  • Venerdì 27 novembre, due partite: Biglietti giornalieri da 20 £ a 125 £
  • Sabato 28 novembre, due partite: Biglietti giornalieri da 40 £ a 180 £
  • Domenica 29 novembre, due partite: Biglietti giornalieri da 125 £ a 280 £
  • Abbonamenti per più giorni (2 o 3 giorni): Offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un abbonamento per adulti di 3 giorni costa da 242 £ a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazione ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti per le singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell'emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

  • contro il Giappone: da 51 £ a 103 £
  • contro l'Australia: da 79 £ a 166 £
  • contro la Nuova Zelanda: da 103 £ a 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

  • contro le Figi: da 30 € a 120 €
  • contro l'Argentina: da 40 € a 180 €
  • contro il Sudafrica: da 55 € a 210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

  • contro il Giappone: da 30 £ a 65 £
  • contro l'Australia: da 40 £ a 100 £
  • contro la Nuova Zelanda: da 85 £ a 160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

  • contro il Giappone: da 26 £ a 66 £
  • contro l'Australia: da 38 £ a 78 £
  • contro la Nuova Zelanda: da 68 £ a 128 £

Francia

  • contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €
  • contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €
  • contro l'Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

  • contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €
  • contro l'Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €
  • contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità attuale, controlla anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale)

Giornata e partita

Biglietti

Stadio

Sab 7 nov (12:40)

4ª giornata: Italia contro Sudafrica

Biglietti

Juventus Stadium, Torino

Sab 7 nov (14:10)

4ª giornata: Scozia contro Nuova Zelanda

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 7 nov (16:40)

4ª giornata: Galles contro Giappone

Biglietti

Millennium Stadium, Cardiff

Sab 7 nov (21:10)

4ª giornata: Francia contro Figi

Biglietti

Parc Olympique Lyonnais, Lione

Dom 8 nov (15:10)

4ª giornata: Inghilterra contro Australia

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Ven 13 nov (21:10)

5ª giornata: Francia contro Sudafrica

Biglietti

Stade de France, Parigi

Sab 14 nov (12:40)

5ª giornata: Italia contro Argentina

Biglietti

Stadio Luigi Ferraris, Genova

Sab 14 nov (14:10)

5ª giornata: Galles contro Nuova Zelanda

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 14 nov (16:40)

5ª giornata: Inghilterra contro Giappone

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 14 nov (20:10)

5ª giornata: Irlanda contro Figi

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Dom 15 nov (15:10)

5ª giornata: Scozia contro Australia

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 nov (14:10)

6ª giornata: Inghilterra contro Nuova Zelanda

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 21 nov (14:10)

6ª giornata: Scozia contro Giappone

Biglietti

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sab 21 nov (16:40)

6ª giornata: Irlanda contro Sudafrica

Biglietti

Aviva Stadium, Dublino

Sab 21 nov (17:40)

6ª giornata: Italia contro Figi

Biglietti

Stadio Friuli, Udine

Sab 21 nov (20:10)

6ª giornata: Galles contro Australia

Biglietti

Principality Stadium, Cardiff

Sab 21 nov (21:10)

6ª giornata: Francia contro Argentina

Biglietti

Stade de France, Parigi

Ven 27 nov (16:40)

11° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Ven 27 nov (20:10)

5° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 nov (13:10)

9° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Sab 28 nov (16:40)

3° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 nov (13:10)

7° posto: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Dom 29 nov (16:40)

Finale: da definire contro da definire

Biglietti

Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Al torneo partecipano 12 tra le migliori squadre del mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell'emisfero boreale

Squadre dell'emisfero australe

Inghilterra

Argentina

Francia

Australia

Irlanda

Figi

Italia

Giappone

Scozia

Nuova Zelanda

Galles

Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più incontri contro un unico avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre dell'altro girone geografico, in due fasi distinte:

  • Serie estiva (giornate 1-3): Disputata a luglio. Le squadre dell'emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.
  • Serie autunnale (giornate 4-6): Disputata a novembre. Il programma si inverte e le squadre dell'emisfero australe si recano a nord per giocare le restanti tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: Sebbene le squadre affrontino soltanto avversarie dell'altro girone, i loro risultati e punti di bonus vengono registrati nella classifica del rispettivo emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre australi.

Fine settimana delle finali

La competizione culmina all'Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita di piazzamento contro la squadra che ha concluso l'altro girone nella stessa posizione.

  • La finalissima: La prima classificata dell'emisfero boreale affronta la prima dell'emisfero australe. La vincitrice viene proclamata ufficialmente campione del Nations Championship.
  • Partite di piazzamento: La sfida tra le due seconde classificate assegna il 3° posto assoluto, quella tra le due terze il 5° posto, e così via fino all'incontro tra le due seste.
  • Sfida tra emisferi: Un sistema di punti sul modello della Ryder Cup determina quale emisfero prevale complessivamente nell'intero fine settimana delle finali.

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