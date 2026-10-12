I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.

La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale di grande richiamo a Twickenham, in programma a conclusione della stagione domenica 29 novembre.

Durante l’estate si sono disputate tre giornate nell’emisfero australe. Ora l’attenzione si sposta su quello boreale per le ultime tre giornate e la fase finale.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?

La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due distinte finestre di gara, seguite dalla fase finale:

Serie estiva (giornate 1-3) : dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero boreale in trasferta a sud.

Serie autunnale (giornate 4-6) : dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate a nord.

Fine settimana delle finali : dal 27 al 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.

Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026

I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.

Fine settimana delle finali (27-29 novembre) : i biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.

Partite dei gironi (luglio e novembre) : i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli sui loro portali ufficiali.

La vendita dei biglietti è iniziata in momenti diversi a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di prelazione:

Prevendite per club e titolari di debenture : le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.

Vendita libera per il fine settimana delle finali : i biglietti per il fine settimana conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026.

Vendita libera per la fase a gironi : le singole nazionali hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, i biglietti per le partite al Principality Stadium, in Galles, sono diventati disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre di prelazione per gli iscritti.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo tutela tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di protezione integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giornate del «fine settimana delle finali» all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.

Per le singole giornate con due partite del «fine settimana delle finali», i prezzi ufficiali sono suddivisi così:

Venerdì 27 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 20 a 125 £

Sabato 28 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 40 a 180 £

Domenica 29 novembre, due partite : biglietti giornalieri da 125 a 280 £

Pacchetti per più giornate (2 o 3 giorni) : offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.

Partite della fase a gironi di novembre (per nazionale ospitante)

I prezzi dei biglietti standard per adulti delle singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell’emisfero boreale sono i seguenti:

Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contro il Giappone: 51-103 £

contro l’Australia: 79-166 £

contro la Nuova Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)

contro le Figi: 30-120 €

contro l’Argentina: 40-180 €

contro il Sudafrica: 55-210 €

Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contro il Giappone: 30-65 £

contro l’Australia: 40-100 £

contro la Nuova Zelanda: 85-160 £

Galles (Principality Stadium, Cardiff)

contro il Giappone: 26-66 £

contro l’Australia: 38-78 £

contro la Nuova Zelanda: 68-128 £

Francia

contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €

contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €

contro l’Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €

Italia

contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €

contro l’Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €

contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €

Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità aggiornata, controlla anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.

Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e ora locale) Giornata e partita Biglietti Stadio Ven 6 nov (20:10) 4ª giornata: Irlanda-Argentina Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 7 nov (12:40) 4ª giornata: Italia-Sudafrica Biglietti Juventus Stadium, Torino Sab 7 nov (14:10) 4ª giornata: Scozia-Nuova Zelanda Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 7 nov (16:40) 4ª giornata: Galles-Giappone Biglietti Millennium Stadium, Cardiff Sab 7 nov (21:10) 4ª giornata: Francia-Figi Biglietti Parc Olympique Lyonnais, Lione Dom 8 nov (15:10) 4ª giornata: Inghilterra-Australia Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 13 nov (21:10) 5ª giornata: Francia-Sudafrica Biglietti Stade de France, Parigi Sab 14 nov (12:40) 5ª giornata: Italia-Argentina Biglietti Stadio Luigi Ferraris, Genova Sab 14 nov (14:10) 5ª giornata: Galles-Nuova Zelanda Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 14 nov (16:40) 5ª giornata: Inghilterra-Giappone Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 14 nov (20:10) 5ª giornata: Irlanda-Figi Biglietti Aviva Stadium, Dublino Dom 15 nov (15:10) 5ª giornata: Scozia-Australia Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 21 nov (14:10) 6ª giornata: Scozia-Giappone Biglietti Murrayfield Stadium, Edimburgo Sab 21 nov (16:40) 6ª giornata: Irlanda-Sudafrica Biglietti Aviva Stadium, Dublino Sab 21 nov (17:40) 6ª giornata: Italia-Figi Biglietti Stadio Friuli, Udine Sab 21 nov (20:10) 6ª giornata: Galles-Australia Biglietti Principality Stadium, Cardiff Sab 21 nov (21:10) 6ª giornata: Francia-Argentina Biglietti Stade de France, Parigi Ven 27 nov (16:40) 11° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Ven 27 nov (20:10) 5° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (13:10) 9° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Sab 28 nov (16:40) 3° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (13:10) 7° posto: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra Dom 29 nov (16:40) Finale: da definire contro da definire Biglietti Allianz Stadium, Londra

Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?

Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:

Squadre dell’emisfero boreale Squadre dell’emisfero australe Inghilterra Argentina Francia Australia Irlanda Figi Italia Giappone Scozia Nuova Zelanda Galles Sudafrica

Qual è il formato del Nations Championship?

Invece di disputare serie di più partite contro un solo avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre del girone geografico opposto, in due finestre distinte:

La serie estiva (giornate 1-3) : disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.

La serie autunnale (giornate 4-6) : disputata a novembre. Lo schema si inverte e le squadre dell’emisfero australe si recano a nord per giocare le ultime tre giornate in celebri stadi europei.

Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i loro risultati e punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero australe.

Fine settimana delle finali

La competizione culmina all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana ricco di grandi sfide alla fine di novembre.

Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificata nella stessa posizione nell’altro girone.

La finalissima : la prima classificata dell’emisfero boreale affronta la prima dell’emisfero australe. La vincitrice viene incoronata campione ufficiale del Nations Championship.

Le partite per i piazzamenti : la sfida tra le due seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le due terze decide il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le due seste.

La sfida tra emisferi : un sistema a punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi durante l’intero fine settimana delle finali.



