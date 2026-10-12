I tradizionali programmi degli Autumn Internationals e dei Summer Tours del rugby a 15 sono stati trasformati nel World Rugby Nations Championship, un torneo mondiale unificato iniziato a luglio che culminerà a novembre. Vuoi vedere dal vivo i migliori giocatori e le migliori squadre di questo sport? Prenota oggi i tuoi biglietti.
La nuova competizione biennale è pensata per eliminare le «amichevoli» prive di significato introducendo una classifica, sfide tra squadre dei due emisferi e una finale di grande richiamo a Twickenham, in programma a conclusione della stagione domenica 29 novembre.
Durante l’estate si sono disputate tre giornate nell’emisfero australe. Ora l’attenzione si sposta su quello boreale per le ultime tre giornate e la fase finale.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026: dove trovarli, quanto costano e molto altro.
Quando si svolge il World Rugby Nations Championship 2026?
La prima edizione del World Rugby Nations Championship 2026 si svolge dal 4 luglio al 29 novembre. Il torneo è suddiviso in due distinte finestre di gara, seguite dalla fase finale:
- Serie estiva (giornate 1-3): dal 4 al 18 luglio, con le squadre dell’emisfero boreale in trasferta a sud.
- Serie autunnale (giornate 4-6): dal 6 al 21 novembre, con le squadre dell’emisfero australe impegnate a nord.
- Fine settimana delle finali: dal 27 al 29 novembre all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra. La finalissima che assegnerà il titolo si disputa domenica 29 novembre.
Come acquistare i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026
I biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 possono essere acquistati tramite i canali centralizzati del torneo o le singole federazioni ospitanti, a seconda della partita.
- Fine settimana delle finali (27-29 novembre): i biglietti per le sei partite finali all’Allianz Stadium di Twickenham sono gestiti centralmente tramite il sito ufficiale del Nations Championship Rugby e il suo partner per la biglietteria, Ticketmaster.
- Partite dei gironi (luglio e novembre): i biglietti per le singole partite della fase a gironi sono distribuiti direttamente dalle federazioni delle nazionali ospitanti. Puoi acquistarli sui loro portali ufficiali.
La vendita dei biglietti è iniziata in momenti diversi a seconda del tipo di partita e delle varie finestre di prelazione:
- Prevendite per club e titolari di debenture: le prime finestre in assoluto, riservate ai gruppi con diritto di prelazione, come i titolari di debenture e i club affiliati, si sono aperte a gennaio 2026.
- Vendita libera per il fine settimana delle finali: i biglietti per il fine settimana conclusivo all’Allianz Stadium sono stati messi in vendita per il pubblico a marzo 2026.
- Vendita libera per la fase a gironi: le singole nazionali hanno avviato le vendite in momenti diversi. Per esempio, i biglietti per le partite al Principality Stadium, in Galles, sono diventati disponibili al pubblico ad aprile 2026, dopo le finestre di prelazione per gli iscritti.
Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.
Trasferimenti garantiti: Ticombo tutela tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di protezione integrato, chiamato TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.
Quanto costano i biglietti per il World Rugby Nations Championship 2026?
I prezzi dei biglietti ufficiali per il World Rugby Nations Championship 2026 variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti per una singola giornata o pacchetti per più giornate del «fine settimana delle finali» all’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra.
Per le singole giornate con due partite del «fine settimana delle finali», i prezzi ufficiali sono suddivisi così:
- Venerdì 27 novembre, due partite: biglietti giornalieri da 20 a 125 £
- Sabato 28 novembre, due partite: biglietti giornalieri da 40 a 180 £
- Domenica 29 novembre, due partite: biglietti giornalieri da 125 a 280 £
- Pacchetti per più giornate (2 o 3 giorni): offrono sconti progressivi dal 10% al 15%. Per esempio, un pass per adulti di 3 giorni costa da 242 a 514 £.
Partite della fase a gironi di novembre (per nazionale ospitante)
I prezzi dei biglietti standard per adulti delle singole partite della fase a gironi ospitate dalle squadre dell’emisfero boreale sono i seguenti:
Inghilterra (Allianz Stadium, Twickenham)
- contro il Giappone: 51-103 £
- contro l’Australia: 79-166 £
- contro la Nuova Zelanda: 103-238 £
Irlanda (Aviva Stadium, Dublino)
- contro le Figi: 30-120 €
- contro l’Argentina: 40-180 €
- contro il Sudafrica: 55-210 €
Scozia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)
- contro il Giappone: 30-65 £
- contro l’Australia: 40-100 £
- contro la Nuova Zelanda: 85-160 £
Galles (Principality Stadium, Cardiff)
- contro il Giappone: 26-66 £
- contro l’Australia: 38-78 £
- contro la Nuova Zelanda: 68-128 £
Francia
- contro le Figi (Groupama Stadium, Lione): biglietti a partire da 30 €
- contro il Sudafrica (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 30 €
- contro l’Argentina (Stade de France, Saint-Denis): biglietti a partire da 25 €
Italia
- contro il Sudafrica (Allianz Stadium, Torino): biglietti a partire da 32 €
- contro l’Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Genova): biglietti a partire da 12 €
- contro le Figi (Bluenergy Stadium, Udine): biglietti a partire da 35 €
Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale della competizione e quelli delle nazionali quando si avvicineranno le partite. Per verificare la disponibilità aggiornata, controlla anche i siti di rivendita secondaria come Ticombo.
Qual è il calendario delle partite del World Rugby Nations Championship 2026?
Data (e ora locale)
Giornata e partita
Biglietti
Stadio
Ven 6 nov (20:10)
4ª giornata: Irlanda-Argentina
Aviva Stadium, Dublino
Sab 7 nov (12:40)
4ª giornata: Italia-Sudafrica
Juventus Stadium, Torino
Sab 7 nov (14:10)
4ª giornata: Scozia-Nuova Zelanda
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sab 7 nov (16:40)
4ª giornata: Galles-Giappone
Millennium Stadium, Cardiff
Sab 7 nov (21:10)
4ª giornata: Francia-Figi
Parc Olympique Lyonnais, Lione
Dom 8 nov (15:10)
4ª giornata: Inghilterra-Australia
Allianz Stadium, Londra
Ven 13 nov (21:10)
5ª giornata: Francia-Sudafrica
Stade de France, Parigi
Sab 14 nov (12:40)
5ª giornata: Italia-Argentina
Stadio Luigi Ferraris, Genova
Sab 14 nov (14:10)
5ª giornata: Galles-Nuova Zelanda
Principality Stadium, Cardiff
Sab 14 nov (16:40)
5ª giornata: Inghilterra-Giappone
Allianz Stadium, Londra
Sab 14 nov (20:10)
5ª giornata: Irlanda-Figi
Aviva Stadium, Dublino
Dom 15 nov (15:10)
5ª giornata: Scozia-Australia
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sab 21 nov (14:10)
6ª giornata: Inghilterra-Nuova Zelanda
Allianz Stadium, Londra
Sab 21 nov (14:10)
6ª giornata: Scozia-Giappone
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sab 21 nov (16:40)
6ª giornata: Irlanda-Sudafrica
Aviva Stadium, Dublino
Sab 21 nov (17:40)
6ª giornata: Italia-Figi
Stadio Friuli, Udine
Sab 21 nov (20:10)
6ª giornata: Galles-Australia
Principality Stadium, Cardiff
Sab 21 nov (21:10)
6ª giornata: Francia-Argentina
Stade de France, Parigi
Ven 27 nov (16:40)
11° posto: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Ven 27 nov (20:10)
5° posto: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Sab 28 nov (13:10)
9° posto: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Sab 28 nov (16:40)
3° posto: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Dom 29 nov (13:10)
7° posto: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Dom 29 nov (16:40)
Finale: da definire contro da definire
Allianz Stadium, Londra
Quali squadre partecipano al Nations Championship 2026?
Il torneo riunisce 12 delle migliori squadre al mondo, divise in due gironi geografici da sei:
Squadre dell’emisfero boreale
Squadre dell’emisfero australe
Inghilterra
Argentina
Francia
Australia
Irlanda
Figi
Italia
Giappone
Scozia
Nuova Zelanda
Galles
Sudafrica
Qual è il formato del Nations Championship?
Invece di disputare serie di più partite contro un solo avversario, ogni nazionale affronta una volta tutte e sei le squadre del girone geografico opposto, in due finestre distinte:
- La serie estiva (giornate 1-3): disputata a luglio. Le squadre dell’emisfero boreale si sono recate a sud per giocare le partite in trasferta.
- La serie autunnale (giornate 4-6): disputata a novembre. Lo schema si inverte e le squadre dell’emisfero australe si recano a nord per giocare le ultime tre giornate in celebri stadi europei.
Le classifiche: anche se le squadre affrontano soltanto avversarie dell’altro girone, i loro risultati e punti bonus vengono registrati nella classifica del proprio emisfero. Per esempio, le squadre del Sei Nazioni competono tra loro in una classifica basata sui risultati ottenuti contro le squadre dell’emisfero australe.
Fine settimana delle finali
La competizione culmina all’Allianz Stadium di Twickenham, in un unico fine settimana ricco di grandi sfide alla fine di novembre.
Tutte le squadre si recano a Londra per disputare una partita che determina il piazzamento finale contro la squadra classificata nella stessa posizione nell’altro girone.
- La finalissima: la prima classificata dell’emisfero boreale affronta la prima dell’emisfero australe. La vincitrice viene incoronata campione ufficiale del Nations Championship.
- Le partite per i piazzamenti: la sfida tra le due seconde classificate decide il 3° posto assoluto, quella tra le due terze decide il 5° posto, e così via fino alla sfida tra le due seste.
- La sfida tra emisferi: un sistema a punti sul modello della Ryder Cup tiene conto dei risultati complessivi dei due emisferi durante l’intero fine settimana delle finali.