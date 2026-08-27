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Champions League trophyGetty Images
Champions League Tickets
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Come ottenere i biglietti per la UEFA Champions League 2026/27: informazioni sul sorteggio, squadre qualificate, prezzi dei biglietti e altro ancora

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Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid

Ecco come seguire l'epica azione del calcio europeo in questa stagione di Champions League

La corsa al premio più prestigioso del calcio europeo torna con la stagione di UEFA Champions League 2026/27. Con i migliori club d’Europa impegnati nella fase campionato allargata a 36 squadre, ogni giornata promette emozioni di altissimo livello sulla strada verso la finale di Champions League allo Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027.

Dopo il sorteggio ufficiale della fase campionato di giovedì 27 agosto 2026, tenutosi al Grimaldi Forum di Monaco, tutte le 36 squadre partecipanti hanno scoperto i loro otto avversari per la fase principale della competizione.

I campioni in carica da due stagioni consecutive del Paris Saint-Germain si presentano al via con tutti gli occhi puntati addosso, affiancati in prima fascia da colossi come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

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Calendario e partite della UEFA Champions League 2026/27

Dopo il sorteggio, a ogni club sono stati assegnati otto avversari, quattro in casa e quattro in trasferta, distribuiti su quattro fasce. La UEFA struttura il calendario della fase campionato da settembre 2026 fino alla fine di gennaio 2027.

Programma delle giornate della fase campionato

  • 1ª giornata: 8-10 settembre 2026
  • 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
  • 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
  • 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
  • 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
  • 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
  • 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
  • 8ª giornata: 27 gennaio 2027 (tutte le 18 partite dell’ultima giornata si giocheranno in contemporanea)

Come funziona l’assegnazione delle partite di Champions League?

Ogni club affronta due avversarie della fascia 1, due della fascia 2, due della fascia 3 e due della fascia 4, sfidando una squadra in casa e una in trasferta per ogni fascia.

 Sebbene tutti gli otto accoppiamenti vengano determinati durante il sorteggio, l’ordine cronologico esatto delle partite, le date precise e gli orari di calcio d’inizio (18:45 CET e 21:00 CET) vengono definiti e pubblicati dalla UEFA poco dopo il sorteggio, per evitare conflitti di programmazione tra stadi e città e per soddisfare le esigenze delle scelte televisive.

Quando si giocano le fasi a eliminazione diretta della Champions League 2026/27?

  • Spareggi della fase a eliminazione diretta (dal 9° al 24° posto): 16-17 febbraio e 23-24 febbraio 2027
  • Ottavi di finale: 9-10 marzo e 16-17 marzo 2027
  • Quarti di finale: 6-7 aprile e 13-14 aprile 2027
  • Semi-finali: 27-28 aprile e 4-5 maggio 2027
  • Finale: sabato 5 giugno 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Quali squadre si sono qualificate per la Champions League 2026/27?

FasciaClub qualificati
Fascia 1Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atlético Madrid
Fascia 2Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Fascia 3Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Fascia 4Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando si gioca la finale di UEFA Champions League 2027?

DataPartitaSedeBiglietti
sab 5 giugno 2027Finale di UEFA Champions League (18:00 CET)Estadio Metropolitano, MadridBiglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Champions League?

La domanda per le partite di UEFA Champions League è eccezionalmente alta per tutta la stagione, soprattutto durante la fase a eliminazione diretta e per la finale di Madrid.

  • Portali biglietti dei club: per le normali partite della fase campionato e per le gare casalinghe della fase a eliminazione diretta, acquista direttamente tramite le vendite ufficiali per i membri dei club e le finestre di sorteggio.
  • Sorteggio pubblico ufficiale UEFA: le richieste per i biglietti neutrali della finale all’Estadio Metropolitano si apriranno tramite il portale ufficiale UEFA a marzo 2027.
  • Piattaforma di rivendita UEFA: l’unica piattaforma ufficiale al valore nominale per acquistare i biglietti restituiti da altri tifosi una volta esaurite le assegnazioni primarie.
  • Marketplace secondari: per giornate ad alta richiesta o dell’ultimo minuto, piattaforme secondarie come LiveFootballTickets offrono opzioni sul mercato secondario.

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Quanto costano i biglietti per la Champions League?

I biglietti primari acquistati direttamente tramite le vendite ufficiali riservate ai membri dei club o i sorteggi pubblici UEFA offrono prezzi fissi al valore nominale

Fase del torneo / CategoriaAssegnazione postiFascia di prezzo ufficiale al valore nominale
Fase campionatoIngresso generale€35 - €150 (£30 - £130)
Fase a eliminazione diretta (ottavi - semifinali)Ingresso generale€50 - €350 (£45 - £300)
Finale: Fans FirstRiservato ai tifosi dedicati delle finaliste€70 - €82 (~£60 / $80-$100)
Finale: Categoria 3Anelli superiori dietro le porte / angoli€180 - €210 (~£150 / $210)
Finale: Categoria 2Tribune centrali superiori/intermedie e angoli€560 - €650 (~£480 / $700-$760)
Finale: Categoria 1Posti centrali premium a bordo campo e tribune principali inferiori€820 - €950 (~£700 / $1.100)

Prezzi dei biglietti sul mercato secondario e di rivendita

I prezzi sui marketplace di biglietti di terze parti oscillano in base alla popolarità dell’avversario, all’urgenza della partita e alla capienza dello stadio:

  • Fase campionato: le partite standard partono solitamente da una cifra compresa tra $55 e oltre $300, anche se le sfide di cartello, come Real Madrid-Barcellona o Liverpool-PSG, possono superare quota $600-$1.000+.
  • Quarti di finale e semifinali: le sfide a eliminazione diretta ad alta richiesta partono solitamente da circa £150 fino a oltre £375 ($200 fino a oltre $500) e hanno una media tra £500 e oltre £800.
  • Finale: i prezzi di rivendita per la finale di Champions League partono da circa $1.350 fino a oltre $2.500 per i posti di Categoria 3/4 e possono salire fino a $5.000-$13.000+ per i posti centrali premium.

Chi ha vinto la Champions League in precedenza?

AnnoVincitoreFinalistaRisultatoSede
2026Paris Saint-GermainArsenal1-1 (4-3 rig.)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter5-0Allianz Arena (Monaco)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (Londra)
2023Manchester CityInter1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MonacoParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbona)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (rig.)San Siro (Milano)

Confrontare i prezzi dei biglietti per la Champions League e le opzioni hospitality mostra il valore premium associato alla possibilità di vedere i migliori club d’Europa competere sotto i riflettori. Per assicurarti di effettuare le tue selezioni di partita su una piattaforma pienamente ottimizzata con margini quota competitivi, confrontare i migliori operatori è essenziale. Scopri la nostra valutazione completa dei migliori siti di scommesse nel Regno Unito per migliorare la tua configurazione di gioco.

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