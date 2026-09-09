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Come comprare i biglietti dell'Eredivisie 2026/27?
Esistono diversi canali di vendita per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e di quanto in anticipo pianifichi:
- Portali ufficiali dei club: acquistare direttamente attraverso i siti ufficiali di biglietteria dei club, come ajax.nl, feyenoord.nl e psv.nl, è la via principale per ottenere biglietti al prezzo nominale. I biglietti vengono solitamente messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.
- Sistema Clubcard dei club olandesi (Club Card): Nei Paesi Bassi, le partite ad alto rischio o ad alta richiesta, come De Klassieker o i derby locali, richiedono una Clubcard olandese verificata o l'iscrizione ufficiale al club. I visitatori dall'estero possono registrarsi a membership digitali dei club, come Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per ottenere l'autorizzazione all'acquisto per le partite non soggette a restrizioni.
- Piattaforme ufficiali di rivendita: La maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sui propri siti marketplace ufficiali per la rivendita dei biglietti, consentendo agli abbonati di rivendere in sicurezza i propri posti a tifosi verificati al prezzo nominale quando c'è il tutto esaurito.
- Piattaforma di rivendita secondaria: Se i canali ufficiali esauriscono i posti o se non hai una Clubcard per le partite di cartello, i marketplace secondari offrono opzioni verificate di rivendita di biglietti digitali per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti dell'Eredivisie 2026/27?
Acquistare direttamente attraverso i club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:
- Tariffe dirette al prezzo nominale: I biglietti per adulti per singola partita vanno generalmente da 20 € a 85 €, a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria. Le partite di campionato di minor richiamo in stadi come AFAS Stadion o Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre le gare che coinvolgono le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.
- Posizione dei settori: I posti più economici, comprese le terrazze con posti in piedi sicuri, si trovano dietro le porte nei settori laterali corti (Korte Zijde). I posti centrali sul lato lungo (Lange Zijde) hanno prezzi nominali premium.
- Tariffe di rivendita secondaria: Sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad alta tensione come De Klassieker o De Topper hanno prezzi dettati dal mercato a seconda della classifica.
- Categorie agevolate: La maggior parte dei club olandesi offre fasce di prezzo scontate per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per i settori famiglie per le partite nazionali.
Quando è nata l'Eredivisie?
Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di massima serie più vivaci del calcio europeo e celebra 70 anni di calcio professionistico olandese nella stagione 2026/27.
Celebrato in tutto il mondo per il suo impegno verso il Calcio Totale, per il talento prolifero dei vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da giorno partita da non perdere.
Dal fragore della Johan Cruijff ArenA da 55.000 posti di Amsterdam e dal catino del De Kuip di Rotterdam (Feyenoord Stadium) fino agli impianti più intimi e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura del tifo olandese si fonda su una profonda passione della comunità, coreografie e sostegno vocale senza sosta.