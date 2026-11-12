Come acquistare i biglietti per WWE Survivor Series: WarGames: date, prezzi e altro

L’attesissimo WWE Survivor Series: WarGames torna il 28 novembre 2026 con un grande evento in diretta. Quest’anno sarà l’iconico Daikin Park di Houston, in Texas, a ospitare i brutali e indimenticabili incontri nel formato WarGames.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per seguire l’evento in diretta. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e non perdertelo.

Quando si svolge WWE Survivor Series: WarGames?

Data e ora Evento Luogo Biglietti Sabato 28 novembre 2026 Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, Stati Uniti Biglietti

Dove acquistare i biglietti per WWE Survivor Series: WarGames?

Il modo migliore per trovare i biglietti è rivolgersi direttamente alla biglietteria ufficiale dell’impianto e ai partner di vendita principali, come Ticketmaster. Di norma, i biglietti vengono messi in vendita in più fasi. La prevendita è solitamente riservata a un gruppo selezionato di fan, che ha così la prima possibilità di assicurarsi un posto. Al termine di questa fase iniziale, si apre la vendita generale al pubblico.

StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Il mercato della rivendita permette di trovare posti disponibili per questo grande evento di wrestling anche quando i canali di vendita principali non ne hanno più.

Quanto costano i biglietti per WWE Survivor Series: WarGames?

I prezzi dei biglietti per questo evento in diretta variano in base al posto scelto all’interno del Daikin Park. Acquistando direttamente dal rivenditore ufficiale, i prezzi partono generalmente da circa 74 $ per i posti nei settori dell’anello superiore, che offrono il modo più economico per assistere dal vivo al wrestling.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un’alternativa per assicurarsi un posto all’ultimo minuto. Attualmente i prezzi sul mercato della rivendita partono da circa 68 $.

Tutto quello che c’è da sapere su WWE Survivor Series: WarGames

WWE Survivor Series è uno dei più grandi eventi in diretta del calendario dell’intrattenimento sportivo. L’introduzione degli incontri nel formato WarGames ha portato l’entusiasmo a un livello ancora più alto. Due ring vengono collocati uno accanto all’altro e circondati da un’enorme gabbia d’acciaio. Due squadre di superstar entrano nella gabbia a intervalli prestabiliti e l’incontro non può terminare finché tutti i partecipanti non sono entrati nella struttura. I fan che si recheranno a Houston possono aspettarsi una serata indimenticabile al Daikin Park, tra acrobazie, sviluppi drammatici e scontri brutali.