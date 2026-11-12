Le Nitto ATP Finals 2026 approdano all’Inalpi Arena di Torino, in Italia, riunendo i migliori giocatori in assoluto del tennis maschile. Il prestigioso torneo di fine stagione si svolge dal 15 al 22 novembre.
Con gli occhi del mondo puntati su questo torneo d’élite, la richiesta di posti è altissima. GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali per acquistare subito i biglietti e non perderti neanche un momento dell’azione.
Quando si svolgono le Nitto ATP Finals?
Data e ora
Programma
Luogo
Biglietti
Domenica 15 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Lunedì 16 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Martedì 17 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Mercoledì 18 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Giovedì 19 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Venerdì 20 novembre 2026
Fase a gironi
Inalpi Arena, Torino, Italia
Sabato 21 novembre 2026
Semifinali
Inalpi Arena, Torino, Italia
Domenica 22 novembre 2026
Finali
Inalpi Arena, Torino, Italia
Dove acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals?
Il posto migliore in cui trovare i biglietti è il sito ufficiale delle Nitto ATP Finals. I biglietti vengono messi in vendita in diverse fasi, con accesso anticipato solitamente riservato agli appassionati registrati e agli iscritti alla newsletter. Una volta aperta la vendita generale, i biglietti si esauriscono rapidamente per via dell’esclusività di questo evento d’élite.
Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti a Ticombo. Esplorare il mercato secondario su piattaforme come Ticombo ti permette di trovare posti disponibili per questo grande torneo di tennis anche quando i canali di vendita principali hanno esaurito i biglietti.
Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals?
I prezzi dei biglietti per questo importante evento tennistico variano a seconda della sessione e del posto scelto all’interno dell’Inalpi Arena. Acquistando direttamente dal rivenditore ufficiale, i prezzi partono generalmente da circa 82 € per gli incontri diurni della fase a gironi, l’opzione più economica per assistere dal vivo a partite di tennis di livello mondiale.
Se i biglietti messi in vendita tramite i canali ufficiali si esauriscono, le piattaforme di rivendita secondaria come Ticombo offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto. Attualmente, sul mercato secondario i prezzi partono da circa 176 € per le prime sessioni della fase a gironi.
Tutto quello che c’è da sapere sulle Nitto ATP Finals
Le Nitto ATP Finals rappresentano l’atto conclusivo della stagione del tennis professionistico maschile. Vi partecipano soltanto i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo. Anziché con un classico tabellone a eliminazione diretta, il torneo inizia con una fase a gironi in cui i giocatori si affrontano secondo la formula del girone all’italiana. I primi due classificati di ciascun girone avanzano poi alle semifinali a eliminazione diretta, prima della finale per il titolo di domenica 22 novembre.
Poiché non ci sono turni iniziali contro avversari con una classifica più bassa, ogni sessione garantisce un grande confronto tra fuoriclasse. L’edizione 2026 segna il sesto anno consecutivo in cui l’evento si tiene a Torino, in Italia. Il pubblico di casa sosterrà con entusiasmo il campione in carica Jannik Sinner, che punta a difendere il titolo contro avversari temibili come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.