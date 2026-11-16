Le Nitto ATP Finals rappresentano l'emozionante conclusione della stagione del tennis professionistico maschile: una sfida ad alta intensità in cui i migliori otto giocatori di singolare e le migliori otto coppie di doppio al mondo si contendono gli ambiti titoli di fine anno. È un appuntamento da non perdere e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Dal 2021, il torneo si svolge a Torino, nella splendida Inalpi Arena (ex Palaolimpico), che offre un palcoscenico spettacolare ai grandi del tennis. La manifestazione tornerà nella stessa sede anche questo novembre, dal 15 al 22.

Nell'edizione 2025, l'idolo di casa Jannik Sinner ha difeso il titolo, aggiungendo un altro entusiasmante capitolo alla storia del torneo. Purtroppo il fuoriclasse italiano sarà assente nell'edizione di quest'anno a causa di un infortunio, ma un cast d'eccezione, che comprende Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, è comunque pronto a dare spettacolo davanti a tifosi in visibilio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le Nitto ATP Finals: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si svolgono da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre a Torino, in Italia. Il torneo prevede 15 sessioni, con incontri sia diurni sia serali, fino all'attesissima finale della seconda domenica.

Data Fase (orario CET) Biglietti Lunedì 16 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Martedì 17 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Mercoledì 18 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Giovedì 19 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Venerdì 20 novembre Gironi: sessione diurna (11:30) Biglietti Gironi: sessione serale (18:00) Biglietti Sabato 21 novembre Semifinali: sessione diurna (11:30) Biglietti Semifinali: sessione serale (18:00) Biglietti Domenica 22 novembre Finali: sessione unica (15:00) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026

I biglietti ufficiali per le singole sessioni e i pass per più giorni delle Nitto ATP Finals 2026 sono stati messi in vendita per il pubblico lo scorso novembre (2025). Prima dell'apertura della vendita generale, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avevano avuto accesso a una fase di prevendita speciale iniziata una settimana prima.

I canali ufficiali autorizzati sono il sito di biglietteria delle Nitto ATP Finals e ATP Tour Experiences, per chi cerca pacchetti premium.

Chi spera di trovare posti all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che offre agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per l'evento.

Quanto costano i biglietti per le Nitto ATP Finals 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le Nitto ATP Finals 2026 variano notevolmente in base alla sessione, tra i primi incontri dei gironi, le semifinali e la finale, e alla categoria del posto. Per chi cerca le opzioni più economiche, le prime sessioni dei gironi, soprattutto nei giorni feriali, tendono ad avere i prezzi più bassi.

I biglietti sono venduti per singole sessioni diurne o serali oppure come pass combinati per più giorni.

• Sessioni dei gironi: i prezzi partono da circa 82 € per gli incontri diurni.

• Semifinali (sabato 21 novembre): i biglietti vanno da 254 €/305 € a oltre 1.100 €, a seconda della sessione e della vicinanza al campo.

• Finali (domenica 22 novembre): i biglietti d'ingresso partono da 749 €, mentre i posti premium a bordo campo (parterre) arrivano a 2.172 €.

• Opzioni alternative: se i biglietti per gli ultimi turni nell'arena sono esauriti, puoi acquistare i biglietti per le sessioni di allenamento (a partire da 15–45 €) o per accedere al Fan Village (15–30 €), per vivere da vicino l'atmosfera del torneo.

Consulta il sito ufficiale del torneo per ulteriori informazioni e i siti di rivendita, come StubHub, per verificare la disponibilità aggiornata dei biglietti.

Dove si svolgono le Nitto ATP Finals 2026?

Le Nitto ATP Finals 2026 si terranno ancora una volta alla Inalpi Arena (ex Palaolimpico) di Torino, in Italia.

Torino, città rinomata per la sua ricca storia, l'elegante architettura e le specialità gastronomiche, offre una cornice straordinaria a questo torneo di tennis di livello mondiale.

La Inalpi Arena è il più grande palazzetto dello sport d'Italia e offre agli spettatori un'esperienza all'avanguardia. La città ospita il torneo dal 2021 e continuerà a farlo fino al 2027.

Chi sono i vincitori più recenti delle Nitto ATP Finals?